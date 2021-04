Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Visszafogottan, szerényen viselkedünk, és sokszor nem válaszolunk a legdurvább támadásokra sem, jó kapcsolatokat akarunk a világgal – mondta Vlagyimir Putyin orosz államfő évértékelő beszédében, amely néhány nappal az után hangzott el, hogy kiderült: az orosz titkosszolgálat emberei voltak azok, akik 2014-ben felrobbantottak egy csehországi fegyverraktárt. Miközben Putyin beszélt, több orosz városban is tüntettek a börtönbe zárt, egyre rosszabb egészségi állapotban lévő ellenzéki, Alekszej Navalnij mellett. Moszkvában, ahol még nem kezdődött meg a tüntetés, a rendőrök sorra veszik őrizetbe az ellenzékieket.","shortLead":"Visszafogottan, szerényen viselkedünk, és sokszor nem válaszolunk a legdurvább támadásokra sem, jó kapcsolatokat...","id":"20210421_Putyin_es_Navalnij_napja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30f9791-0891-4a83-afa7-c30e785df029","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_Putyin_es_Navalnij_napja","timestamp":"2021. április. 21. 14:24","title":"Miközben Putyin fenyegetően üzent beszédében, a rendőrök elkezdték bevinni a Navalnij mellett kiállókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 60 év alatti, korábban az AstraZeneca oltóanyagával beoltott önkéntesek második oltásként a Pfizer vakcináját kapnák meg.","shortLead":"A 60 év alatti, korábban az AstraZeneca oltóanyagával beoltott önkéntesek második oltásként a Pfizer vakcináját kapnák...","id":"20210419_Ket_kulonbozo_vakcina_oltasi_kombinacio_Spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147d622b-e67b-4d32-a760-83a5e1f9271a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_Ket_kulonbozo_vakcina_oltasi_kombinacio_Spanyolorszag","timestamp":"2021. április. 19. 21:22","title":"Két különböző vakcina oltási kombinációját vizsgálják Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vádat emeltek a megszorult kézbesítő ellen.","shortLead":"Vádat emeltek a megszorult kézbesítő ellen.","id":"20210420_postas_penzt_lopott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b0c89f-1009-4f4b-bc63-359687afc45c","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_postas_penzt_lopott","timestamp":"2021. április. 20. 11:17","title":"Nyugdíjakat sikkasztott egy postás, aztán újabb sikkasztással próbálta pótolni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012f28ff-9b99-4fad-910f-92167e42d57b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tárca azt közölte, hogy a pedagógusok is „szinte valamennyien” munkába álltak. ","shortLead":"A tárca azt közölte, hogy a pedagógusok is „szinte valamennyien” munkába álltak. ","id":"20210419_koronavirus_jarvany_oktatas_iskola_ovoda_diakok_pedagogusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012f28ff-9b99-4fad-910f-92167e42d57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57063488-07a6-4412-8f10-5f16f8189c8e","keywords":null,"link":"/elet/20210419_koronavirus_jarvany_oktatas_iskola_ovoda_diakok_pedagogusok","timestamp":"2021. április. 19. 21:31","title":"Az Emmi szerint a diákok háromnegyede volt hétfőn iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963214f1-a39f-44e5-9b05-f6efa64107b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A luxus és a sportosság nagyon erős keveréke a német kupé. Egy igazán autópályákra való autó. ","shortLead":"A luxus és a sportosság nagyon erős keveréke a német kupé. Egy igazán autópályákra való autó. ","id":"20210420_Mercedes_S_63_AMG_Coup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=963214f1-a39f-44e5-9b05-f6efa64107b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f2bac-0d37-4d31-b47d-39c97edb39da","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_Mercedes_S_63_AMG_Coup","timestamp":"2021. április. 21. 04:33","title":"Az egyik legjobb alap a luxustuninghoz a Mercedes S 63 AMG Coupe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leginkább a Balatont vennék célba a nyaralók, de az élmezőnyben van Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, Zalakaros és Pécs is.","shortLead":"Leginkább a Balatont vennék célba a nyaralók, de az élmezőnyben van Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, Zalakaros és...","id":"20210420_nyaralas_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825c64a9-2306-46b4-b154-b403e7c19948","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_nyaralas_kutatas","timestamp":"2021. április. 20. 07:08","title":"A lakosság harmada bízik az idei nyaralásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c463860-9aa3-4b37-81c6-506bdd828afa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békési bíróságokon jogerősen pereket nyertek Mészáros Lőrinc fiának vadásztársasága ellen a helyi gazdák, de a felsőbb szintű fórumokon a milliárdosnak adtak igazat. A békési vadászok ügyvédje szerint önkényesen válogattak a jogszabályok között. ","shortLead":"A békési bíróságokon jogerősen pereket nyertek Mészáros Lőrinc fiának vadásztársasága ellen a helyi gazdák, de...","id":"20210420_Mar_csak_Strasbourgban_biznak_a_Meszaros_Lorinc_fiaval_hadakozo_belmegyeri_vadaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c463860-9aa3-4b37-81c6-506bdd828afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e1d69e-f046-4fca-af2a-8b601cb48f87","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Mar_csak_Strasbourgban_biznak_a_Meszaros_Lorinc_fiaval_hadakozo_belmegyeri_vadaszok","timestamp":"2021. április. 21. 11:04","title":"Már csak Strasbourgban bíznak a Mészáros Lőrinc fiával hadakozó bélmegyeri vadászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5ee0a2-35a8-4f04-b15c-8b74d4293382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak jelentős pénzbírság sújtja majd azokat a francia cégeket, amelyek elégetik az el nem adott termékeket, de a francia kormány akár a sajtóban is beszámolhat a törvénysértésről – a cégek költségére.","shortLead":"Nemcsak jelentős pénzbírság sújtja majd azokat a francia cégeket, amelyek elégetik az el nem adott termékeket, de...","id":"20210420_Nemsokara_torveny_tiltja_majd_hogy_a_divatcegek_megsemmisitsek_az_eladatlan_keszletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea5ee0a2-35a8-4f04-b15c-8b74d4293382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad6fa50-9199-42b7-a875-6ddc6148d768","keywords":null,"link":"/zhvg/20210420_Nemsokara_torveny_tiltja_majd_hogy_a_divatcegek_megsemmisitsek_az_eladatlan_keszletet","timestamp":"2021. április. 20. 12:29","title":"Törvény tiltja majd Franciaországban, hogy a divatcégek megsemmisítsék az eladatlan termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]