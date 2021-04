Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"Gáti Júlia, Bedő Iván","category":"360","description":"Ha az Orbán-kormánynak a propagandánál fontosabbak lennének a hitelességet és megbízhatóságot jelentő számok és adatfeldolgozások, tisztázni lehetne az oltások hatásosságát és javítani a covidos betegek intenzív ellátásának eredményeit.","shortLead":"Ha az Orbán-kormánynak a propagandánál fontosabbak lennének a hitelességet és megbízhatóságot jelentő számok és...","id":"202116__ketelyek_oltas_utan__vedtelen_gyermekek__terapia_azintenzivre__merhetetlen_felelosseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9975f6e5-c70c-43f7-b489-d0749027b01b","keywords":null,"link":"/360/202116__ketelyek_oltas_utan__vedtelen_gyermekek__terapia_azintenzivre__merhetetlen_felelosseg","timestamp":"2021. április. 22. 06:30","title":"Titkolózik a kormány, de talán nem is érdekli, mennyire hatásosak a vakcinák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c9de27-8059-47fc-ae16-e93d43ec8d9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alatt nincs bevétele Molnár Gusztávnak, akár fizikai munkát is elvállal.

","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt nincs bevétele Molnár Gusztávnak, akár fizikai munkát is elvállal.

","id":"20210422_Nincs_penze_mar_elelemre_sem_munkat_keres_a_Draga_orokosok_szinesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3c9de27-8059-47fc-ae16-e93d43ec8d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f8f66c-490e-4fb0-9184-865534066b36","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Nincs_penze_mar_elelemre_sem_munkat_keres_a_Draga_orokosok_szinesze","timestamp":"2021. április. 22. 11:09","title":"Nincs pénze már élelemre sem, munkát keres a Drága örökösök színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03ada2c-26d5-41fd-bc14-84533a6e8674","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó 2,5 tonnánál nehezebb luxus SUV-ja hatalmas akkumulátort kapott, ami közel 500 kilométeres hatótávot biztosít. ","shortLead":"Az amerikai gyártó 2,5 tonnánál nehezebb luxus SUV-ja hatalmas akkumulátort kapott, ami közel 500 kilométeres hatótávot...","id":"20210422_itt_az_elso_elektromos_cadillac_a_mellbevago_kulseju_lyriq_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c03ada2c-26d5-41fd-bc14-84533a6e8674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa18070-b3c9-4e8d-99fd-5b72dc3dea0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_itt_az_elso_elektromos_cadillac_a_mellbevago_kulseju_lyriq_divatterepjaro","timestamp":"2021. április. 22. 11:21","title":"Itt az első elektromos Cadillac, a mellbevágó külsejű Lyriq divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786ebb69-931e-4033-947b-d3380ffb5cbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő héttől megnyithatnak az éttermek teraszai és az edzőtermek is.","shortLead":"A jövő héttől megnyithatnak az éttermek teraszai és az edzőtermek is.","id":"20210421_korlatozasok_szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=786ebb69-931e-4033-947b-d3380ffb5cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bc7b46-040e-41b6-9d7c-c37f460f6fed","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_korlatozasok_szlovakia","timestamp":"2021. április. 21. 21:57","title":"Enyhítenek a korlátozásokon Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Brüsszel el kívánja hagyni azokat az oltóanyagokat, amelyekkel összefüggésben nagyon ritka vérrögképződéses eseteket jelentettek","shortLead":"Brüsszel el kívánja hagyni azokat az oltóanyagokat, amelyekkel összefüggésben nagyon ritka vérrögképződéses eseteket...","id":"20210421_eu_astrazeneca_Johnson_and_Johnson_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7b2ff5-a240-457c-a767-9d42291750fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_eu_astrazeneca_Johnson_and_Johnson_vakcina","timestamp":"2021. április. 21. 19:42","title":"Az EU-nak nem kell az AstraZeneca és Johnson & Johnson 300 millió extra adag vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Visszafogottan, szerényen viselkedünk, és sokszor nem válaszolunk a legdurvább támadásokra sem, jó kapcsolatokat akarunk a világgal – mondta Vlagyimir Putyin orosz államfő évértékelő beszédében, amely néhány nappal az után hangzott el, hogy kiderült: az orosz titkosszolgálat emberei voltak azok, akik 2014-ben felrobbantottak egy csehországi fegyverraktárt. Miközben Putyin beszélt, több orosz városban is tüntettek a börtönbe zárt, egyre rosszabb egészségi állapotban lévő ellenzéki, Alekszej Navalnij mellett. Moszkvában, ahol még nem kezdődött meg a tüntetés, a rendőrök sorra veszik őrizetbe az ellenzékieket.","shortLead":"Visszafogottan, szerényen viselkedünk, és sokszor nem válaszolunk a legdurvább támadásokra sem, jó kapcsolatokat...","id":"20210421_Putyin_es_Navalnij_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30f9791-0891-4a83-afa7-c30e785df029","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_Putyin_es_Navalnij_napja","timestamp":"2021. április. 21. 14:24","title":"Miközben Putyin fenyegetően üzent beszédében, a rendőrök elkezdték bevinni a Navalnij mellett kiállókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bd7a1d-0493-4e7d-831f-5fd439f9bb60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oroszországi tüntetésekkel egy időben szólította fel a három ellenzéki politikus a magyar kormányt a Navalnij melletti kiállásra.","shortLead":"Az oroszországi tüntetésekkel egy időben szólította fel a három ellenzéki politikus a magyar kormányt a Navalnij...","id":"20210421_freenavalny_felirat_kulugyminiszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5bd7a1d-0493-4e7d-831f-5fd439f9bb60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a23adf3-0dea-4150-9488-d682b6e1ee6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_freenavalny_felirat_kulugyminiszterium","timestamp":"2021. április. 21. 21:20","title":"Videó: #freenavalny feliratot fújt a külügyminisztérium elé Fekete-Győr, Hadházy és Szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02382dd6-5396-40fb-8076-5d755278d432","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint az élelmiszerüzletben tüzet nyitó támadó a bolt egykori alkalmazottja lehetett.","shortLead":"A rendőrség szerint az élelmiszerüzletben tüzet nyitó támadó a bolt egykori alkalmazottja lehetett.","id":"20210420_Lovoldozes_Long_Island","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02382dd6-5396-40fb-8076-5d755278d432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866a68f3-2a5d-4787-bd99-6ed44e059f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Lovoldozes_Long_Island","timestamp":"2021. április. 20. 19:57","title":"Egy ember meghalt, ketten megsérültek egy lövöldözésben Long Islanden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]