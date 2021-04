Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zongoraművész cége az utóbbi öt évben 600 millió forintnál is több állami támogatást kapott.","shortLead":"A zongoraművész cége az utóbbi öt évben 600 millió forintnál is több állami támogatást kapott.","id":"20210423_150_millio_tamogatas_Havasi_Balazs_Szerencsejatek_Zrt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2faeb6c-bff6-4840-a598-b2ec9b8883af","keywords":null,"link":"/kkv/20210423_150_millio_tamogatas_Havasi_Balazs_Szerencsejatek_Zrt","timestamp":"2021. április. 23. 11:44","title":"150 millió forinttal támogatja Havasi Balázst a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b7484d-f15c-4a34-a802-ec29976a0057","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érintésmentes találkozás megengedett az idősotthonoknál, de nincs mindenhol erre lehetőség.","shortLead":"Érintésmentes találkozás megengedett az idősotthonoknál, de nincs mindenhol erre lehetőség.","id":"20210422_idosotthon_latogatas_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b7484d-f15c-4a34-a802-ec29976a0057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaeb7265-ee41-4bdd-99ae-0ef17d3f1434","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_idosotthon_latogatas_tilalom","timestamp":"2021. április. 22. 19:42","title":"Hiába oltották be az idősotthonokban élőket már februárban, maradt a kijárási és látogatási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c85a0a-b244-454c-85ea-81a6bd02a153","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. korábban is Balásy Gyula cégeit választotta hasonló munkákra, de az akkori szerződés még jóval kevesebbről szólt.","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. korábban is Balásy Gyula cégeit választotta hasonló munkákra, de az akkori szerződés még jóval...","id":"20210422_szerencsejatek_zrt_lounge_design_new_land_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08c85a0a-b244-454c-85ea-81a6bd02a153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df330924-f4db-4e6a-91e4-102d93018e36","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_szerencsejatek_zrt_lounge_design_new_land_media","timestamp":"2021. április. 22. 08:59","title":"Az állami lottócég 34,6 milliárdos szerződést kötött a kormánykedvenc reklámosokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb10c4d8-4f60-4425-a2f1-3a228cfc012c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati Intézete (ELKH CSFK) már a kezdetektől fogva közreműködik az Európai Űrügynökség (ESA) Comet Interceptor nevű űrszonda programjában.","shortLead":"Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati Intézete (ELKH CSFK) már a kezdetektől fogva közreműködik az Európai...","id":"20210421_comet_interceptor_ustokosvadasz_urszonda_magyar_hardver_es_szoftver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb10c4d8-4f60-4425-a2f1-3a228cfc012c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5567b18a-46f0-457f-902c-c69af1bab621","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_comet_interceptor_ustokosvadasz_urszonda_magyar_hardver_es_szoftver","timestamp":"2021. április. 22. 07:03","title":"Magyar hardverrel és szoftverrel készíti majd a fotókat az üstökösvadász űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223679ee-861f-492e-800e-215bedf9ad8d","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Albert Einstein nem érezte úgy, hogy a tudomány és a vallás szükségképpen ellentmondana egymásnak. Élete során számtalanszor próbáltak kihúzni belőle egyszavas választ arra a kérdésre, hogy hisz-e Istenben, de ennél mindig szofisztikáltabb válaszokat adott.","shortLead":"Albert Einstein nem érezte úgy, hogy a tudomány és a vallás szükségképpen ellentmondana egymásnak. Élete során...","id":"20210421_Mennyire_es_hogyan_volt_vallasos_Einstein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=223679ee-861f-492e-800e-215bedf9ad8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d412d28f-1000-4be9-8bf4-cf6e26c28899","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210421_Mennyire_es_hogyan_volt_vallasos_Einstein","timestamp":"2021. április. 21. 19:15","title":"Mennyire és hogyan volt vallásos Einstein?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A birtokunkba került Medián-kutatás szerint Hadházy Ákos népszerűbb Tóth Csabánál Zuglóban, bár nagyon sok a bizonytalan szavazó.","shortLead":"A birtokunkba került Medián-kutatás szerint Hadházy Ákos népszerűbb Tóth Csabánál Zuglóban, bár nagyon sok...","id":"20210422_Hadhazy_Akos_nyerne_a_zugloi_elovalasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78801eb-da5d-42c1-a60d-3a4f66817338","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_Hadhazy_Akos_nyerne_a_zugloi_elovalasztast","timestamp":"2021. április. 22. 15:22","title":"Medián: Hadházy Ákos nyerné a zuglói előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a Fudan Egyetemmel egy ékszerdoboz jönne létre a fővárosban.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a Fudan Egyetemmel egy ékszerdoboz jönne létre a fővárosban.","id":"20210421_palkovics_laszlo_karacsony_gergely_baranyi_krisztina_fudan_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa89676-738f-4722-8a34-c37364fd4142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_palkovics_laszlo_karacsony_gergely_baranyi_krisztina_fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 21. 18:49","title":"Palkovics olyan ajánlatot tenne Karácsonynak és Baranyinak a kínai egyetemért, ami “nem lesz semmi”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef8fd8e-4873-4c2e-884f-787eef458aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanra legalább kéttucat üzletben próbálgathatják az amerikaiak az Amazon legújabb érintésmentes fizetési rendszerét, az Amazon One-t. A rendszer a tenyerünkből olvassa ki a kártyaadatokat. ","shortLead":"Mostanra legalább kéttucat üzletben próbálgathatják az amerikaiak az Amazon legújabb érintésmentes fizetési rendszerét...","id":"20210422_amazon_one_tenyer_erintesmentes_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ef8fd8e-4873-4c2e-884f-787eef458aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97945896-6da4-4703-9ffc-92c1bbc74f46","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_amazon_one_tenyer_erintesmentes_fizetes","timestamp":"2021. április. 22. 11:50","title":"Tovább terjeszkedik az Amazon tenyérfizetős rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]