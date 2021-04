Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4a373a18-2a0d-4519-a6aa-19844360cb9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves piackutató cég feltárta, mennyire megnőtt a felhasználható tárhely az okostelefonokon. Eközben összehasonlította a két nagy ökoszisztémát, az androidos és az iOS-es világot ebből a szempontból.","shortLead":"A neves piackutató cég feltárta, mennyire megnőtt a felhasználható tárhely az okostelefonokon. Eközben...","id":"20210423_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_szabad_tarhelye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a373a18-2a0d-4519-a6aa-19844360cb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf0c5b6-58dd-45f1-b54e-cb8043c59aca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_szabad_tarhelye","timestamp":"2021. április. 23. 09:03","title":"Ha iPhone-ja van, tárhelyben még jobban áll, mint az androidosok, de már nem sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén a legnépszerűbbek a csok-hoz kapcsolódó államilag támogatott hitelkonstrukciók lehetnek, illetve élénk érdeklődés várható a babaváró kölcsön iránt is.","shortLead":"Idén a legnépszerűbbek a csok-hoz kapcsolódó államilag támogatott hitelkonstrukciók lehetnek, illetve élénk érdeklődés...","id":"20210423_lakashitel_duna_house","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc621e7-37b2-4898-9bfd-0e6960226299","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210423_lakashitel_duna_house","timestamp":"2021. április. 23. 07:29","title":"További növekedést vár a lakáshitelpiacon a Duna House","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7281411-0ec5-448d-9d91-10951ac5a7b9","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy uniós bírósági ítélet szerint ha valamin gondolkodni kell, akkor az nem lehet leíró jellegű. ","shortLead":"Egy uniós bírósági ítélet szerint ha valamin gondolkodni kell, akkor az nem lehet leíró jellegű. ","id":"20210422_Birosagi_iteletbe_foglaltak_azt_hogyan_gondolkodnak_a_nemetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7281411-0ec5-448d-9d91-10951ac5a7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb82b07b-c85d-448a-a47b-53afbbfcaba0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210422_Birosagi_iteletbe_foglaltak_azt_hogyan_gondolkodnak_a_nemetek","timestamp":"2021. április. 22. 08:32","title":"Pert nyert a Hell Energy egy uniós bíróságon, mely során az ítéletbe foglalták azt is, hogyan gondolkodnak a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d21214-3353-4b84-84cf-bc9a7a0bdfb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két budapesti férfi és 17 éves társuk lopták ki a katalizátorokat. ","shortLead":"Két budapesti férfi és 17 éves társuk lopták ki a katalizátorokat. ","id":"20210422_Kiloptak_katalizator_Illatos_uti_autoszerelo_telephely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80d21214-3353-4b84-84cf-bc9a7a0bdfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b432c5be-5714-47ae-98d9-0af992244d65","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Kiloptak_katalizator_Illatos_uti_autoszerelo_telephely","timestamp":"2021. április. 22. 10:46","title":"Bérelt autókból lopták ki a katalizátorokat egy Illatos úti autószerelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9968af3-112f-44d4-a941-5cd9a8e04008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghaladta a 26 ezret a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Meghaladta a 26 ezret a halálos áldozatok száma.","id":"20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9968af3-112f-44d4-a941-5cd9a8e04008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d347bcaa-c9e8-4471-9134-b52782d6cb45","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 22. 08:50","title":"Koronavírus: elhunyt 214 beteg, 3 millió 419 ezer a beoltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c015a79-77ac-4d16-9ab6-e6194f0d4727","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Nem szuperhőst és nem is hadvezért keresünk, hanem egy hivatalnokot, akire az ország menedzselését bízzuk. Vélemény.","shortLead":"Nem szuperhőst és nem is hadvezért keresünk, hanem egy hivatalnokot, akire az ország menedzselését bízzuk. Vélemény.","id":"202116_Tota_W_az_uj_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c015a79-77ac-4d16-9ab6-e6194f0d4727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bf7a1f-c18d-4eee-b33d-6e2be1c9f3bf","keywords":null,"link":"/360/202116_Tota_W_az_uj_miniszterelnok","timestamp":"2021. április. 22. 13:00","title":"Tóta W.: Az új miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97acc14-8ad3-4c9c-bda0-fe99a013421d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telefonról, de akár táblagépről is elérhetővé válhat az az újfajta rendszer, amelyen a Microsoft dolgozik. A projekt célja, hogy a felhasználók az internet segítségével férjenek hozzá egy olyan asztali környezethez, mint amilyet a teljes értékű modern számítógépek nyújtanak.","shortLead":"Telefonról, de akár táblagépről is elérhetővé válhat az az újfajta rendszer, amelyen a Microsoft dolgozik. A projekt...","id":"20210423_microsoft_cloud_pc_felhoszolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e97acc14-8ad3-4c9c-bda0-fe99a013421d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207840b-a001-4beb-970d-683e973f045d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_microsoft_cloud_pc_felhoszolgaltatas","timestamp":"2021. április. 23. 11:33","title":"Nyáron jöhet a Microsoft havidíjas számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Április elején 5 nap alatt 50 hamis igazolás szúrtak ki a rendőrök.","shortLead":"Április elején 5 nap alatt 50 hamis igazolás szúrtak ki a rendőrök.","id":"20210423_hamis_koronavirus_teszteredmeny_ausztria_hatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fc1342-c2cf-4b0c-a040-3ebf7c3bfe6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_hamis_koronavirus_teszteredmeny_ausztria_hatar","timestamp":"2021. április. 23. 19:09","title":"Hamis koronavírus-teszteredményekkel próbálnak bejutni Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]