[{"available":true,"c_guid":"4f1efd24-e7b4-403d-b9d0-43dabc19b202","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az kétségtelen, hogy az Audi RS7-R ABT egy igazán különösen exkluzív \"családi\" autó.","shortLead":"Az kétségtelen, hogy az Audi RS7-R ABT egy igazán különösen exkluzív \"családi\" autó.","id":"20210422_Arban_is_felelmetes_300_ezer_euroert_egy_hasznalt_Audi_RS7R","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f1efd24-e7b4-403d-b9d0-43dabc19b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13de81dd-5d91-4428-9768-49e0d228b6a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Arban_is_felelmetes_300_ezer_euroert_egy_hasznalt_Audi_RS7R","timestamp":"2021. április. 23. 04:39","title":"Árban is félelmetes 300 ezer euróért egy használt Audi RS7-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Budapest továbbra is az egyetlen helyszín, ami telt házzal számol a júniusi fociünnepre.","shortLead":"Budapest továbbra is az egyetlen helyszín, ami telt házzal számol a júniusi fociünnepre.","id":"20210423_foci_europa_bajnoksag_dublin_szentpetervar_sevilla_bilbao","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d02a69-f92f-4506-9c10-df8c0afd168c","keywords":null,"link":"/sport/20210423_foci_europa_bajnoksag_dublin_szentpetervar_sevilla_bilbao","timestamp":"2021. április. 23. 13:53","title":"Megvan, hová viszik Dublinból és Bilbaóból az Eb-meccseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fenntarthatatlan módon élünk, a világ népessége évente közel háromszor annyi erőforrást használ fel, mint amennyit a Föld képes hulladékként feldolgozni, illetve újrateremteni. 2050-re hárommilliárd ember lakóhelyén alakulhatnak ki elviselhetetlen életkörülmények.","shortLead":"Fenntarthatatlan módon élünk, a világ népessége évente közel háromszor annyi erőforrást használ fel, mint amennyit...","id":"202116__a_fold_napja__veszelyben_acivilizacio__szemet_nelkul__megsebezve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0086ef75-4891-4c1f-af56-6e9c1566db25","keywords":null,"link":"/360/202116__a_fold_napja__veszelyben_acivilizacio__szemet_nelkul__megsebezve","timestamp":"2021. április. 22. 17:00","title":"Zsákutcába vezet a klímaváltozás, de van még esély kifarolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Acer után az Apple egyik beszállítóját, a Quanta nevű céget is megtámadta az orosz REvil nevű hackercsoport. A megszerzett adatokért cserébe most is pénzt követelnek a bűnözők.","shortLead":"Az Acer után az Apple egyik beszállítóját, a Quanta nevű céget is megtámadta az orosz REvil nevű hackercsoport...","id":"20210423_apple_kibertamadas_quanta_hacker_revil_valtsagdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28e7caf-9425-4b12-b9d1-98ded2500dab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_apple_kibertamadas_quanta_hacker_revil_valtsagdij","timestamp":"2021. április. 23. 09:33","title":"Ellopták az Apple terveit, 15 milliárd forintos váltságdíjat követelnek az orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zongoraművész cége az utóbbi öt évben 600 millió forintnál is több állami támogatást kapott.","shortLead":"A zongoraművész cége az utóbbi öt évben 600 millió forintnál is több állami támogatást kapott.","id":"20210423_150_millio_tamogatas_Havasi_Balazs_Szerencsejatek_Zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2faeb6c-bff6-4840-a598-b2ec9b8883af","keywords":null,"link":"/kkv/20210423_150_millio_tamogatas_Havasi_Balazs_Szerencsejatek_Zrt","timestamp":"2021. április. 23. 11:44","title":"150 millió forinttal támogatja Havasi Balázst a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ff211b-cfb3-4584-9478-3c60c505fc5e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miniatűr ókori római napórát fedeztek fel egy pisai ásatás leletei között. A ferde toronytól nem messze zajló ásatásokon, 1985 és 1988 között került elő a kis elefántcsont tárgy, amely ezután éveken keresztül pihent dobozba zárva más leletekkel együtt.","shortLead":"Miniatűr ókori római napórát fedeztek fel egy pisai ásatás leletei között. A ferde toronytól nem messze zajló...","id":"20210423_miniatur_napora_pisa_okori_roma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2ff211b-cfb3-4584-9478-3c60c505fc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f06f1a4-7805-42be-88d0-169df066e955","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_miniatur_napora_pisa_okori_roma","timestamp":"2021. április. 23. 10:33","title":"Ma is használható a több mint 2000 éves napóra, ami az ókori Rómából maradt ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a373a18-2a0d-4519-a6aa-19844360cb9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves piackutató cég feltárta, mennyire megnőtt a felhasználható tárhely az okostelefonokon. Eközben összehasonlította a két nagy ökoszisztémát, az androidos és az iOS-es világot ebből a szempontból.","shortLead":"A neves piackutató cég feltárta, mennyire megnőtt a felhasználható tárhely az okostelefonokon. Eközben...","id":"20210423_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_szabad_tarhelye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a373a18-2a0d-4519-a6aa-19844360cb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf0c5b6-58dd-45f1-b54e-cb8043c59aca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_szabad_tarhelye","timestamp":"2021. április. 23. 09:03","title":"Ha iPhone-ja van, tárhelyben még jobban áll, mint az androidosok, de már nem sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6955126c-2a56-4ed3-a149-3b1512bb22fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Állami cég vizsgálná felül az eddigi védjegyeket, majd módosításokra, illetve újításokra tenne javaslatot. \r

","shortLead":"Állami cég vizsgálná felül az eddigi védjegyeket, majd módosításokra, illetve újításokra tenne javaslatot. \r

","id":"202116_magyar_turisztikai_minosegtanusito_minden_egy_kezben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6955126c-2a56-4ed3-a149-3b1512bb22fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37097d28-37fc-4550-9b24-da63aba9c82c","keywords":null,"link":"/360/202116_magyar_turisztikai_minosegtanusito_minden_egy_kezben","timestamp":"2021. április. 22. 14:00","title":"Család- vagy kerékpárosbarát védjegy is jöhet a hazai vendéglátásban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]