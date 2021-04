Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c9fff76b-97e0-4396-8860-e2f47bd02d2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"40 fokos lázzal ment be dolgozni a férfi, majd egy edzőterembe is elment betegen. ","shortLead":"40 fokos lázzal ment be dolgozni a férfi, majd egy edzőterembe is elment betegen. ","id":"20210424_Letartoztattak_Mallorcan_egy_ferfit_aki_velhetoen_22_embert_fertozott_meg_koronavirussal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9fff76b-97e0-4396-8860-e2f47bd02d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b2b101-4328-4f53-9e54-fdce1e524577","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Letartoztattak_Mallorcan_egy_ferfit_aki_velhetoen_22_embert_fertozott_meg_koronavirussal","timestamp":"2021. április. 24. 21:45","title":"Letartóztattak Mallorcán egy férfit, aki vélhetően 22 embert fertőzött meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ed189-3220-41f8-ac0c-0274e7f45a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 40 év látható földrajzi változásait szemléltetik.","shortLead":"Az elmúlt 40 év látható földrajzi változásait szemléltetik.","id":"20210424_A_Google_Earth_par_masodperc_alatt_megmutatja_hogyan_hatott_a_Foldre_a_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=692ed189-3220-41f8-ac0c-0274e7f45a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e3f87a-638f-4f64-91b6-9c10e98e1a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_A_Google_Earth_par_masodperc_alatt_megmutatja_hogyan_hatott_a_Foldre_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 24. 19:40","title":"A Google Earth pár másodperc alatt megmutatja, hogyan hatott a Földre a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","shortLead":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","id":"20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d32ab55-8c1d-42cd-a7c3-fb5d1fb41191","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","timestamp":"2021. április. 24. 20:40","title":"Kihúzták az eheti lottószámokat, nem lett ötös találat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik leghírhedtebb munkáltató, az online kereskedelem óriása, az Amazon pár éven belül új, afrikai központot nyithat. ","shortLead":"Az egyik leghírhedtebb munkáltató, az online kereskedelem óriása, az Amazon pár éven belül új, afrikai központot...","id":"20210424_Afrikaban_epithet_az_Amazon_egy_uj_kozpontot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619faebf-b0d8-4391-ba62-3cc301846dc0","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Afrikaban_epithet_az_Amazon_egy_uj_kozpontot","timestamp":"2021. április. 24. 15:40","title":"Afrikában épít az Amazon új központot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig 9-15 fok lehet hétfőn.","shortLead":"Alig 9-15 fok lehet hétfőn.","id":"20210426_idojaras_hetfo_hideg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347b65fe-31e2-44af-9374-4b75501c8894","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_idojaras_hetfo_hideg","timestamp":"2021. április. 26. 05:35","title":"Hűvös idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0f8020-25bc-4783-ade7-866115aa328a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Néhány héttel az után, hogy a világ csodálkozással vegyes tisztelettel nézett a koronavírus-járványt megfékező Indiára, az országban most elszabadult a betegség és ezzel párhuzamosan összeomlott az egészségügyi rendszer. A politikusok súlyos felelősséggel tartoznak a válságért: a napról napra romló adatok ellenére nem mondták le a választási gyűléseket és nem figyelmeztették az embereket, hogy a Gangeszben való hagyományos megmártózással is terjed a kór. Az eredmény az lett, hogy naponta ezrek halnak meg, elfogytak a kórházi ágyak és közelharc folyik az oxigénes palackokért.","shortLead":"Néhány héttel az után, hogy a világ csodálkozással vegyes tisztelettel nézett a koronavírus-járványt megfékező Indiára...","id":"20210424_India_lassan_elmerul_a_koronavirusjarvany_poklaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f0f8020-25bc-4783-ade7-866115aa328a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04170283-81a7-448e-85f8-5d0ff0df17f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_India_lassan_elmerul_a_koronavirusjarvany_poklaban","timestamp":"2021. április. 24. 15:30","title":"\"A kiürült indiai utcákat majmok és kutyák lepték el, mint egy sci-fiben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK vezetője magányosan ül egy kerti bútoron. ","shortLead":"A DK vezetője magányosan ül egy kerti bútoron. ","id":"20210425_Gyurcany_is_beszalt_a_politikai_teraszbajnoksagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f6203c-923c-4003-a05b-3073b8fbbfc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Gyurcany_is_beszalt_a_politikai_teraszbajnoksagba","timestamp":"2021. április. 25. 14:35","title":"Gyurcsány is beszállt a politikai teraszbajnokságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3359537-4a1e-4f09-9fbb-93783f739e5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nyílt, online kurzus miatt derült fény arra, hogy a borostyánligás egyetemek a hozzátartozók tudta, és engedélye nélkül használják a meghalt gyerekek csontjait. ","shortLead":"Egy nyílt, online kurzus miatt derült fény arra, hogy a borostyánligás egyetemek a hozzátartozók tudta, és engedélye...","id":"20210424_Botrany_az_amerikai_elitegyetemeknel_rendori_bombazasban_meghalt_afroamerikai_gyerekek_csontjait_hasznaltak_antropologia_kurzusokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3359537-4a1e-4f09-9fbb-93783f739e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d39f40-5c70-490f-82b1-ba89abb12351","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Botrany_az_amerikai_elitegyetemeknel_rendori_bombazasban_meghalt_afroamerikai_gyerekek_csontjait_hasznaltak_antropologia_kurzusokon","timestamp":"2021. április. 24. 19:05","title":"Botrány az amerikai elitegyetemeknél: rendőrségi akcióban meghalt afro-amerikai gyerekek csontjait használták antropológia kurzusokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]