Már letölthető az Apple mobilos rendszerének legújabb verziója, az iOS 14.5. Érdemes minél hamarabb telepíteni a kompatibilis telefonokra. Egyik legérdekesebb újdonság napjaink gyakran előforduló problémájára reagál: mostantól akár maszkban is feloldható a lezárt iPhone.

Nem tétlenkedik az Apple, folyamatosan csiszolgatja fő operációs rendszerét, az iOS 14-hez például már az ötödik frissítést adta ki. Az iOS 14.5 immár elérhető/letölthető az iPhone-okra, pontosabban az iPhone 6s-re, illetve az ennél fiatalabb készülékgenerációkra.

Mint minden ilyen esetben, érdemes minél hamarabb letölteni az új rendszert, épp a fontos fejlesztések miatt. Az iOS 14.5 esetében például az egyik legérdekesebb újdonság – különösen napjaink viszonyai között –, hogy a telefon feloldásához az Apple Watch segítségül hívható. (A vállalat Mac számítógépeinél ez már régen így van.) Amikor valaki ezért nem tudja használni a Face ID-t, akkor persze jelszót is megadhat, azonban mostantól van egy kényelmesebb mód is: lehetővé vált, hogy a telefonnal párosított Apple okosóra segítségével oldjuk fel az iPhone-t. Ehhez az óra szoftverét is frissíteni kell, a WatchOS 7.4-es verziójára.

Legalább ennyire fontos változás történt az adatvédelemben: az Alkalmazáskövetés átláthatósága funkcióval megadható, hogy mely alkalmazások követhetik a felhasználó tevékenységét más vállalatok alkalmazásain és webhelyein keresztül. A Sirit is frissítették, és talán a legfontosabb újdonság az lett, hogy immár megkérhető a digitális asszisztens, hogy hívja fel a vészhelyzeti kontaktokat. Megérkezett a támogatás a nemrég bemutatott AirTaghez is: biztonságos módon lehet majd megtalálni a gyakran keresett tárgyakat.

5G-vel kapcsolatos fejlesztések is érkeztek (természetesen az iPhone 12-es modellekbe), illetve jött egy új Apple Maps frissítés is, ami a Waze-éhez hasonló eseményjelentést tesz lehetővé. Az iPhone 11-es modellek tulajdonosainak is érdemes mihamarabb letölteniük az új rendszert, számukra ugyanis az akkumulátor állapotjelentésével kapcsolatos pontosítás érkezik.

Mindezek mellett több, korábbi problémára is megoldást kínál az iOS 14.5 – ezek részletezését megtalálhatják telefonjukon, a frissítés ismertetésében.

