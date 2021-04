Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében gyűjtsön talajmintákat - jelentette be szombaton a kínai holdkutatási program egyik szakértője. ","shortLead":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében...","id":"20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78740aa-b101-4320-af6a-f09569f719d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","timestamp":"2021. április. 25. 15:12","title":"Újabb szondát küld a Holdra Kína 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f318696f-eda6-41ee-8808-ecacee349b75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 82 ember meghalt és további 110 megsérült abban a tűzben, amely szombat éjjel keletkezett egy koronavírus-betegeket ellátó bagdadi kórházban, a város délkeleti részében. Orvosok és páciensek az ablakból kiugrálva próbáltak menekülni.","shortLead":"Legalább 82 ember meghalt és további 110 megsérült abban a tűzben, amely szombat éjjel keletkezett...","id":"20210425_Tobb_mint_nyolcvanan_meghaltak_a_bagdadi_korhaztuzben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f318696f-eda6-41ee-8808-ecacee349b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ccf88d-eb0e-4dd0-baf9-5e36e7b7b613","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Tobb_mint_nyolcvanan_meghaltak_a_bagdadi_korhaztuzben","timestamp":"2021. április. 25. 14:22","title":"Több, mint nyolcvanan meghaltak a bagdadi kórháztűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41435a98-9468-4265-bd1d-6af70e4ac0f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar kormány nem akar lemondani arról, hogy alacsony nyereségadóval csábítson ide multikat.","shortLead":"A magyar kormány nem akar lemondani arról, hogy alacsony nyereségadóval csábítson ide multikat.","id":"20210426_Izer_Norbert_Biden_adoterv_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41435a98-9468-4265-bd1d-6af70e4ac0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14df6d81-8b03-44ca-a831-1956d0df3231","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_Izer_Norbert_Biden_adoterv_Magyarorszag","timestamp":"2021. április. 26. 16:17","title":"Izer Norbert: A Biden-támogatta adóterv igazságtalan Magyarországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök úgy látja, hogy Magyarország kimaradt az elmúlt félezer év magas életszínvonalat eredményező nyugati folyamataiból, emiatt is érdemes a legújabb, keleti sikerekre figyelnie. Olyan európai „oroszláncsapatot” kellene nevelni szerinte, amelyben minket KIDSzingChi.hu névvel illetnek.","shortLead":"A jegybankelnök úgy látja, hogy Magyarország kimaradt az elmúlt félezer év magas életszínvonalat eredményező nyugati...","id":"20210426_matolcsy_gyorgy_magyarorszag_kelet_felzarkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5e5285-33ec-4e4d-87a1-903b0d432bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_matolcsy_gyorgy_magyarorszag_kelet_felzarkozas","timestamp":"2021. április. 26. 18:25","title":"Matolcsy szerint Keleten kell keresni a fenntartható felzárkózás mintáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai telefongyártó bejelentette, hogy a munkatársak az irodákban is megkaphatják az oltást.","shortLead":"Az amerikai telefongyártó bejelentette, hogy a munkatársak az irodákban is megkaphatják az oltást.","id":"20210425_Az_Apple_is_programot_indit_a_munkatarsai_beoltasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b771ad5b-fbcb-4df7-84e5-f46879461a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Az_Apple_is_programot_indit_a_munkatarsai_beoltasara","timestamp":"2021. április. 25. 15:03","title":"Az Apple is programot indít a munkatársai beoltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-gála alatt érkezett meg a Spielberg-féle klasszikus filmelőzetese. ","shortLead":"Az Oscar-gála alatt érkezett meg a Spielberg-féle klasszikus filmelőzetese. ","id":"20210426_Igy_kepzeli_el_Spielberg_az_uj_West_Side_Storyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d217b8-a5d8-447e-bc8c-d8c43954a867","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Igy_kepzeli_el_Spielberg_az_uj_West_Side_Storyt","timestamp":"2021. április. 26. 03:49","title":"Így képzeli el Spielberg az új West Side Storyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbf514f-d8fd-49d9-ac98-78a482690ae4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatásban az ember alkalmazkodóképességét vizsgálták. A résztvevőket teljesen elzárták a külvilágtól.","shortLead":"A kutatásban az ember alkalmazkodóképességét vizsgálták. A résztvevőket teljesen elzárták a külvilágtól.","id":"20210425_Negyven_napot_toltott_egy_sotet_barlangban_egy_tudomanyos_kutatas_15_resztvevoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dbf514f-d8fd-49d9-ac98-78a482690ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40728998-3a52-45a5-82b2-ab8963c1630f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Negyven_napot_toltott_egy_sotet_barlangban_egy_tudomanyos_kutatas_15_resztvevoje","timestamp":"2021. április. 25. 16:32","title":"Negyven napot töltött egy sötét barlangban egy tudományos kutatás 15 résztvevője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a9465-5d24-4168-a420-2fbf206ee155","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"80 éves a Köfém hengerműve és öntödéje Székesfehérváron, a hengermű szó szerint időutazás a szovjet korszakból az ezredfordulón túlig. Ugyan az autóiparon keresztül a járvány az alumíniumipart is megrángatta, sikerült alkalmazkodni az új körülményekhez.","shortLead":"80 éves a Köfém hengerműve és öntödéje Székesfehérváron, a hengermű szó szerint időutazás a szovjet korszakból...","id":"20210425_Meg_szovjet_gep_is_mukodik_a_80_eves_fehervari_hengermuben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405a9465-5d24-4168-a420-2fbf206ee155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0e7e89-910d-48a4-ad51-24ef80b88a09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Meg_szovjet_gep_is_mukodik_a_80_eves_fehervari_hengermuben","timestamp":"2021. április. 25. 14:00","title":"Még szovjet gép is működik a 80 éves fehérvári hengerműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]