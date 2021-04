Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"71013cbc-63de-4b0f-a5f9-9f9ece701aef","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Komoly következményekkel jár, ha meghal a legismertebb ellenzéki, Alekszej Navalnij, illetve ha Moszkva támadást intéz Ukrajna ellen – üzente az EU és az USA Oroszországnak. Hasonló szavak már korábban is elhangoztak, ám az EU egyelőre adós a valóban ütős szankciókkal. Részben azért, mert néhány tagállam, köztük Magyarország, még mindig barátként tekint Putyin Oroszországára.","shortLead":"Komoly következményekkel jár, ha meghal a legismertebb ellenzéki, Alekszej Navalnij, illetve ha Moszkva támadást intéz...","id":"202116__oroszorszag_es_anyugat__szavak_vagy_tettek__halalosztok__ej_raernek_arra_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71013cbc-63de-4b0f-a5f9-9f9ece701aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3fa324-fddf-4d9c-8ec7-5fe6c1684a97","keywords":null,"link":"/360/202116__oroszorszag_es_anyugat__szavak_vagy_tettek__halalosztok__ej_raernek_arra_meg","timestamp":"2021. április. 26. 11:00","title":"A Nyugat Oroszország elleni fellépésének Magyarország a kerékkötője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d7d0e0-9e8e-4119-af57-f0dcea91c26b","c_author":"Marabu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20210427_Marabu_Feknyuz_Kariko_szamol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10d7d0e0-9e8e-4119-af57-f0dcea91c26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0087c23-9d83-4ac2-b468-65bca9ccb961","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_Marabu_Feknyuz_Kariko_szamol","timestamp":"2021. április. 27. 11:45","title":"Marabu Féknyúz: Karikó számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent a kórházban lévők száma, annyira kevés új fertőzöttet találtak, mint február közepe óta soha, 3,67 millió ember kapta meg eddig az első oltását.","shortLead":"Csökkent a kórházban lévők száma, annyira kevés új fertőzöttet találtak, mint február közepe óta soha, 3,67 millió...","id":"20210427_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02dde1e-79a8-4f9d-ab99-59c0ac41c983","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2021. április. 27. 09:14","title":"183 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c72e42d-9007-49a4-a1bf-52388628d3e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kapnak külön elbírálást azok a diákok, akik koronavírus miatt hagyják ki az érettségit – derül ki a válaszból, amit az Oktatási Hivatal az Eduline-nak küldött.","shortLead":"Nem kapnak külön elbírálást azok a diákok, akik koronavírus miatt hagyják ki az érettségit – derül ki a válaszból, amit...","id":"20210428_erettsegi_Eduline_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c72e42d-9007-49a4-a1bf-52388628d3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda520c3-a1dd-42a2-8160-a40f7125a779","keywords":null,"link":"/elet/20210428_erettsegi_Eduline_koronavirus","timestamp":"2021. április. 28. 07:21","title":"Ősszel próbálkozhat újra az, aki kihagyja az érettségit, mert koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenség igen ritka, és az eddigi adatok alapján inkább a fiatalabb, 30 alatti korosztályt érinti.","shortLead":"A jelenség igen ritka, és az eddigi adatok alapján inkább a fiatalabb, 30 alatti korosztályt érinti.","id":"20210426_pfizer_biontech_vakcina_izrael_vizsgalat_szivizomgyulladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9f1ad7-e708-4d3c-af5f-7a4febee1123","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_pfizer_biontech_vakcina_izrael_vizsgalat_szivizomgyulladas","timestamp":"2021. április. 26. 10:37","title":"Szívizomgyulladásos esetek miatt kivizsgálják a Pfizer vakcináját Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81a40db-6eb8-4e5f-b4fa-366adb1085fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A múlt heti támadás során egy hallgatót öltek meg, napokkal később pedig hármat. Most újabb két testet találtak.","shortLead":"A múlt heti támadás során egy hallgatót öltek meg, napokkal később pedig hármat. Most újabb két testet találtak.","id":"20210426_nigeria_emberrablas_foglyok_kivegzese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81a40db-6eb8-4e5f-b4fa-366adb1085fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ea024e-ff18-499d-8ca9-63bf4c6a4b1a","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_nigeria_emberrablas_foglyok_kivegzese","timestamp":"2021. április. 26. 21:35","title":"Egyetemistákat raboltak el Nigériában, sorban végzik ki őket a fogvatartóik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolc órával azután, hogy útnak indult a SpaceX Crew Dragon űrhajója a Nemzetközi Űrállomás felé, a földi irányítás felszólt az űrhajósoknak, hogy volna egy kis probléma.","shortLead":"Nyolc órával azután, hogy útnak indult a SpaceX Crew Dragon űrhajója a Nemzetközi Űrállomás felé, a földi irányítás...","id":"20210426_spacex_crew_dragon_palyamodositas_urszemet_veszely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40352fbd-0bad-498c-b8a1-d0fcb4db38ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_spacex_crew_dragon_palyamodositas_urszemet_veszely","timestamp":"2021. április. 26. 20:03","title":"Űrszemét veszélyeztette a Crew Dragon legénységét, 20 percük volt felkészülni a bajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a612c2e3-7524-4629-9735-93206a93d138","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlemény szerint a Magyar Vízilabda Szövetségben betöltött elnöki feladatai miatt mondott le. ","shortLead":"A közlemény szerint a Magyar Vízilabda Szövetségben betöltött elnöki feladatai miatt mondott le. ","id":"20210426_lemondott_vari_attila_pecsi_fideszes_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a612c2e3-7524-4629-9735-93206a93d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a3d24c-0c3c-4d9b-9959-972b0dca873f","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_lemondott_vari_attila_pecsi_fideszes_kepviselo","timestamp":"2021. április. 26. 19:15","title":"Lemondott a képviselőségről Vári Attila, akiből hiába akart pécsi polgármestert faragni a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]