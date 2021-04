Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legtöbb ország gazdasága még akkor is megsínyli majd a klímaváltozást 2050-re, ha elérjük a párizsi megállapodásba foglalt klímacélokat.","shortLead":"A legtöbb ország gazdasága még akkor is megsínyli majd a klímaváltozást 2050-re, ha elérjük a párizsi megállapodásba...","id":"20210426_vilaggazdasag_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8b6a65-5785-4ea3-b09c-d3e153912f41","keywords":null,"link":"/zhvg/20210426_vilaggazdasag_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 26. 18:39","title":"Egy kutatás szerint Magyarországon a turizmus, a mezőgazdaság és az egészségügy bánja, ha nem állítjuk meg a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a vakcinák hatékonyságának igazolására, sem az oltóanyagok hatékonyságának összehasonlítására nem alkalmas az a táblázat, amit vasárnap tett közzé a kormány. Ha komolyan vennénk a táblázat számait, akkor például Magyarországon kétszázhuszonötször annyian halnak meg az oltottak közül koronavírusban, mint az Egyesült Államokban, ami nyilvánvalóan nonszensz. ","shortLead":"Sem a vakcinák hatékonyságának igazolására, sem az oltóanyagok hatékonyságának összehasonlítására nem alkalmas...","id":"20210426_Ezer_sebbol_verzik_a_kormany_vakcinatablazata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183cff94-f630-4911-b0b2-bf829899529c","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Ezer_sebbol_verzik_a_kormany_vakcinatablazata","timestamp":"2021. április. 26. 14:20","title":"Ezer sebből vérzik a kormány vakcinatáblázata, az operatív törzs semmilyen magyarázatot nem adott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván külügyminiszter szerint kevesebb orosz kém kéne az EU-ba.","shortLead":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván...","id":"20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5273a779-854f-4e74-9b07-b40738fdf359","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","timestamp":"2021. április. 27. 20:38","title":"Moszkvában bekérették Szlovákia és a három balti állam nagykövetét, de nem mondták meg, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3e281e-b17a-4e0e-8200-e06ebdd292bc","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"vilag","description":"Bár arányaiban a magyar járványadatok rosszabbak az indiainál, a világ mégis a világ második legnépesebb országára figyel, nem ok nélkül: az országban szinte példátlan állapotok uralkodnak, ha pedig nem sikerül gyorsan legyűrni a járványt, az az egész világra hatással lehet. ","shortLead":"Bár arányaiban a magyar járványadatok rosszabbak az indiainál, a világ mégis a világ második legnépesebb országára...","id":"20210427_india_covid_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c3e281e-b17a-4e0e-8200-e06ebdd292bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b70d16c-9662-4b59-8e3c-286b016bc04b","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_india_covid_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 17:30","title":"India az összeomlás határán, rosszabb lehet a helyzet, mint amitől megrettent a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a két beruházás megfér egymás mellett. ","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a két beruházás megfér egymás mellett. ","id":"20210427_palkovics_laszlo_fudan_egyetem_diakvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacfeed0-dbe4-475d-8774-a4951bfa8321","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_palkovics_laszlo_fudan_egyetem_diakvaros","timestamp":"2021. április. 27. 15:49","title":"Palkovics ígéri, hogy a Fudan Egyetem nem vesz el területet a Diákvárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter Bejrútba utazott, ahol a keresztény közösség vezetőivel is találkozik.","shortLead":"Szijjártó Péter Bejrútba utazott, ahol a keresztény közösség vezetőivel is találkozik.","id":"20210426_Magyarorszag_lelegeztetogep_maszk_Libanon_Szijjarto_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5573750-baae-4fc3-9e9b-2d67c27c65cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Magyarorszag_lelegeztetogep_maszk_Libanon_Szijjarto_Peter","timestamp":"2021. április. 26. 10:53","title":"Magyarország lélegeztetőgépeket és maszkokat adományoz Libanonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Bourla, az amerikai gyógyszercég vezérigazgatója úgy véli, a készítmény a vírusvariánsok is ellen működhet.","shortLead":"Albert Bourla, az amerikai gyógyszercég vezérigazgatója úgy véli, a készítmény a vírusvariánsok is ellen működhet.","id":"20210428_pfizer_koronavirus_gyogyszer_tabletta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d36ec3-f401-47d0-887e-a55e50a65578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_pfizer_koronavirus_gyogyszer_tabletta","timestamp":"2021. április. 28. 08:45","title":"Még idén forgalomba kerülhet a Pfizer koronavírus elleni tablettája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péter Szabó Szilvia szerint rémisztő volt látni a tömegeket, Curtis már egy újabb hullámtól tart.","shortLead":"Péter Szabó Szilvia szerint rémisztő volt látni a tömegeket, Curtis már egy újabb hullámtól tart.","id":"20210427_Flour_Tomi_terasznyitas_emberkiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a135165-e83e-4fa0-a1bf-0747968b5881","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Flour_Tomi_terasznyitas_emberkiserlet","timestamp":"2021. április. 27. 12:43","title":"Fluor Tomi a terasznyitásról: „Ez kicsit olyan volt, mint egy emberkísérlet” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]