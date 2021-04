Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a magyar felmenőiről is megemlékezett.","shortLead":"A színésznő a magyar felmenőiről is megemlékezett.","id":"20210427_Jamie_Lee_Curtis_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162a7441-3c26-4592-8abb-ef5d34f5ca70","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Jamie_Lee_Curtis_Budapesten","timestamp":"2021. április. 27. 13:26","title":"Jamie Lee Curtis Budapesten van, és szorgosan instagramozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3952c546-be23-4e34-a911-21d4b6bb9971","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A határváltozások baljóslatú fantomja üldözi a Balkánt címmel jelent meg véleménycikk a Financial Timesban, miután egy ismeretlen eredetű tervezet köröz a nyugat-balkáni határok átírásáról.","shortLead":"A határváltozások baljóslatú fantomja üldözi a Balkánt címmel jelent meg véleménycikk a Financial Timesban, miután...","id":"20210427_Balkan_hatarok_Janez_Jansa_Financial_Times_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3952c546-be23-4e34-a911-21d4b6bb9971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ca2383-99f3-47e3-ba4f-9f1ed934dc9d","keywords":null,"link":"/360/20210427_Balkan_hatarok_Janez_Jansa_Financial_Times_lapszemle","timestamp":"2021. április. 27. 07:45","title":"Financial Times – Életveszélyes felvetni a Nyugat-Balkánon a határok módosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41aad9cd-d21f-4a37-986d-111a8d63971c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú új AMG GT-t a jelek szerint már javában közúton tesztelik.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú új AMG GT-t a jelek szerint már javában közúton tesztelik.","id":"20210427_kozuton_kaptak_lencsevegre_a_800_loeros_uj_zold_rendszamos_mercit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41aad9cd-d21f-4a37-986d-111a8d63971c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dae59e9-2f07-4811-839f-974e40c787a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_kozuton_kaptak_lencsevegre_a_800_loeros_uj_zold_rendszamos_mercit","timestamp":"2021. április. 27. 07:59","title":"Közúton kapták lencsevégre a 800 lóerős új hibrid Mercit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d026c99f-bf1a-4fac-a0e1-ebb3b6069a89","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Azt lehetett sejteni, hogy a techcégeknek nagy profitot hozhat a lezárás, de a vártnál is jobb lett a nagyok nyeresége.","shortLead":"Azt lehetett sejteni, hogy a techcégeknek nagy profitot hozhat a lezárás, de a vártnál is jobb lett a nagyok nyeresége.","id":"20210428_google_alphabet_microsoft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d026c99f-bf1a-4fac-a0e1-ebb3b6069a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcef541d-60d8-4053-a193-f38f120aab4f","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_google_alphabet_microsoft","timestamp":"2021. április. 28. 07:48","title":"Soha nem volt ekkora nyeresége a Google anyacégének, meglepte az elemzőket a Microsoft is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0453f6c-414f-43bb-ab59-6ba3012a9ac7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyelőre még fejlesztés alatt álló, 200 megapixeles szenzora elméletileg a 16K-s videórögzítést is lehetővé teheti, ám a mobilos processzorok miatt erre valószínűleg még nem lesz lehetőség.","shortLead":"A Samsung egyelőre még fejlesztés alatt álló, 200 megapixeles szenzora elméletileg a 16K-s videórögzítést is lehetővé...","id":"20210427_samsung_isocell_200_megapixeles_mobilos_szenzor_xiaomi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0453f6c-414f-43bb-ab59-6ba3012a9ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c90802-74c3-4d1b-bd25-d5d1c310032a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_samsung_isocell_200_megapixeles_mobilos_szenzor_xiaomi","timestamp":"2021. április. 27. 11:33","title":"200 MP-es szenzoron dolgozik a Samsung, a Xiaomi telefonjába kerülhet bele először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6872043a-a55f-41a2-b10c-4298be887631","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lecserélnék a III. kerületben a H- és a K-hidat is. Az építéshez a Déli összekötő vasúti híd most elbontott elemeit használnák fel.","shortLead":"Lecserélnék a III. kerületben a H- és a K-hidat is. Az építéshez a Déli összekötő vasúti híd most elbontott elemeit...","id":"20210427_gyalogos_hid_oduda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6872043a-a55f-41a2-b10c-4298be887631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b0915d-70e0-41b3-abb9-e26addc3406d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210427_gyalogos_hid_oduda","timestamp":"2021. április. 27. 07:45","title":"Kétszintes gyalogoshidat terveznek a Demeter-féle popkulturális központhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308b2295-305c-4c59-a958-a22b3162631b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai haditengerészet áprilisban már másodszor vádolta meg az alakulatot, hogy veszélyes akciót hajtott végre a Perzsa-öbölben.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet áprilisban már másodszor vádolta meg az alakulatot, hogy veszélyes akciót hajtott végre...","id":"20210428_Figyelmezteto_loves_amerikaiak_irani_Forradalmi_Garda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=308b2295-305c-4c59-a958-a22b3162631b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1619ba51-8db9-4da7-bf98-55d8c45b7ff6","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Figyelmezteto_loves_amerikaiak_irani_Forradalmi_Garda","timestamp":"2021. április. 28. 16:44","title":"Figyelmeztető lövéseket adtak le az amerikaiak az iráni Forradalmi Gárda hajóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Brüsszel és a London közötti szembenállás messze nem ért véget.","shortLead":"A Brüsszel és a London közötti szembenállás messze nem ért véget.","id":"20210428_Negy_evig_tarto_drama_ert_veget_az_EP_is_rabolintott_a_Brexitegyezmenyre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3ebc28-4269-406e-8abc-351412d923fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_Negy_evig_tarto_drama_ert_veget_az_EP_is_rabolintott_a_Brexitegyezmenyre","timestamp":"2021. április. 28. 13:47","title":"Négy évig tartó dráma ért véget: az EP is rábólintott a Brexit-egyezményre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]