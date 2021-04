Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"02f24fde-1fa5-42cc-be1d-89efa585c5de","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Amennyiben a járványhelyzet engedi, idén július 23. és augusztus 1. között valósul meg Művészetek Völgye Fesztivál.","shortLead":"Amennyiben a járványhelyzet engedi, idén július 23. és augusztus 1. között valósul meg Művészetek Völgye Fesztivál.","id":"20210428_Megtartjak_iden_a_30_szuletesnapjat_unneplo_Muveszetek_Volgyet_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02f24fde-1fa5-42cc-be1d-89efa585c5de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac122fa-4e8f-4474-b20b-5a5da3f93e9f","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Megtartjak_iden_a_30_szuletesnapjat_unneplo_Muveszetek_Volgyet_is","timestamp":"2021. április. 28. 15:10","title":"Megtartják idén a 30. születésnapját ünneplő Művészetek Völgyét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az az amerikai, aki teljesen beoltottnak számít, mostantól nyugodtan leveheti a maszkot szabad téren, ha nincs nagy tömeg.","shortLead":"Az az amerikai, aki teljesen beoltottnak számít, mostantól nyugodtan leveheti a maszkot szabad téren, ha nincs nagy...","id":"20210428_usa_oltas_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a735a2-2391-4f6f-b705-c12c75ad2437","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_usa_oltas_maszk","timestamp":"2021. április. 28. 05:44","title":"Enyhítették a maszkviselés szabályait az Egyesült Államokban azok számára, akik minden oltást megkaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0727a8c9-a1c6-42dd-b544-3a1409b4800d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tian-he az új bázis főmodulja. 