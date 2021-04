Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"16b3a7af-4cbb-40df-947b-59518396e5a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új vállalkozásba vágott bele társaival a DVTK tulajdonosának ügyvezetője.","shortLead":"Új vállalkozásba vágott bele társaival a DVTK tulajdonosának ügyvezetője.","id":"202117_hajra_magyarok_diosgyor_bevetele_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b3a7af-4cbb-40df-947b-59518396e5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf78b26-df9f-44d1-b524-7b56cffa5efe","keywords":null,"link":"/360/202117_hajra_magyarok_diosgyor_bevetele_utan","timestamp":"2021. április. 30. 12:00","title":"Hajrá Magyarok: jöhet stadionüzemeltetés, szotyiárusítás és szerencsejáték is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derül ki a magyar miniszterelnök friss Facebook-bejegyzéséből.","shortLead":"Ez derül ki a magyar miniszterelnök friss Facebook-bejegyzéséből.","id":"20210429_orban_viktor_kinai_elnok_peking_kina_diplomacia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf9118-73e7-4540-b65c-509f82dc38ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_orban_viktor_kinai_elnok_peking_kina_diplomacia","timestamp":"2021. április. 29. 13:16","title":"Orbán Viktort Kínába hívták, megy is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0656cc36-8e34-464a-b090-4c0fcd8fc2aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy egyes országok hány katonát hívnak vissza és milyen határidővel.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy egyes országok hány katonát hívnak vissza és milyen határidővel.","id":"20210429_NATO_csapatakivonas_Afganisztan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0656cc36-8e34-464a-b090-4c0fcd8fc2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b494385-0281-4334-bcc1-6b3386e2ef8b","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_NATO_csapatakivonas_Afganisztan","timestamp":"2021. április. 29. 18:51","title":"A NATO megkezdte csapatai kivonását Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Máshol egyszerűen megnyitottak a vendéglátóhelyek, nálunk kampányt és visszaszámlálást indítottak rá, és a teljes NER ezt ünnepelte, hogy még annál is nagyobb dolognak tűnjön a járványügyi szabályokon lazítás, mint amekkora valójában volt. A végső sikerhez a valóság egy részét is el kellett hallgatni, és a szokásosnál engedékenyebben értelmezni a korlátozásokat. Orbán Viktor legújabb bejelentése előtt felidézzük, milyen is a nyitás NER módra.","shortLead":"Máshol egyszerűen megnyitottak a vendéglátóhelyek, nálunk kampányt és visszaszámlálást indítottak rá, és a teljes NER...","id":"20210430_terasznyitas_politika_kommunikacio_ner_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f685bbd-839b-46de-9bb0-3e1df2273383","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_terasznyitas_politika_kommunikacio_ner_oltas","timestamp":"2021. április. 30. 06:30","title":"Sikerpropagandát gyártott a kormány a terasznyitás köré, pedig sok oka nem volt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decbee27-2c52-43b4-af6c-1770ba753d36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Lichter Péter és Máté Bori rendezésében készült egész estés, kísérleti film, A horror filozófiája a jubileumi 50. Rotterdami Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozhat be a holland közönségnek.","shortLead":"A Lichter Péter és Máté Bori rendezésében készült egész estés, kísérleti film, A horror filozófiája a jubileumi 50...","id":"20210428_A_horror_filozofiaja_cimu_magyar_film_meghivast_kapott_Rotterdamba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=decbee27-2c52-43b4-af6c-1770ba753d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1125a7f-b8cd-4f0e-819a-03862d14d8a6","keywords":null,"link":"/elet/20210428_A_horror_filozofiaja_cimu_magyar_film_meghivast_kapott_Rotterdamba","timestamp":"2021. április. 28. 15:52","title":"Egy jó horrorfilm kísérteties gyönyört is kiválthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak autóba rejtve eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból, bankszámlát nyitottak, majd a pénzt kínai cégek számláira utalták át.","shortLead":"A vádlottak autóba rejtve eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból, bankszámlát nyitottak, majd a pénzt...","id":"20210429_borton_itelet_penzmosas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54eb3ae2-8803-48ae-a094-2504840e4e19","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_borton_itelet_penzmosas","timestamp":"2021. április. 29. 05:30","title":"16 embert ítéltek börtönre Budapesten, amiért kolumbiai drogpénzt mostak tisztára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem lesz kötelező karantén a sportolóknak, de szigorú szabályok szerint kell utazniuk és készülniük az új szabálykönyv szerint.","shortLead":"Nem lesz kötelező karantén a sportolóknak, de szigorú szabályok szerint kell utazniuk és készülniük az új szabálykönyv...","id":"20210428_tokio_olimpia_koronavirus_teszt_sportolok_szabalykonyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7d53d-3992-4ef7-ab04-51ee9c014f35","keywords":null,"link":"/sport/20210428_tokio_olimpia_koronavirus_teszt_sportolok_szabalykonyv","timestamp":"2021. április. 28. 16:12","title":"Kijöttek az új szabályok, naponta tesztelik majd az olimpikonokat Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét esemény szeptemberben lesz.","shortLead":"Mindkét esemény szeptemberben lesz.","id":"20210429_eucharisztikus_kongresszus_vadaszati_vilagkiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b190ea3-47e8-49e7-b9b1-b7cba4fbb432","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_eucharisztikus_kongresszus_vadaszati_vilagkiallitas","timestamp":"2021. április. 29. 07:27","title":"Kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánították a vadászati világkiállítást és az Eucharisztikus Kongresszust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]