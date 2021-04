A SoundCloud egyik különlegessége, hogy a hozzászólásokat egy bizonyos időponthoz társítva is képes megjeleníteni.

A YouTube most egy ugyanilyen funkciót kezdett el tesztelni, ami lehetővé tenné a jövőben a felhasználóknak, hogy a videó lejátszása közben, a lejátszósávban is megjelenítsék a hozzászólásokat – szúrta ki az AndroidPolice. A YouTube egyébként régóta lehetővé teszi, hogy a hozzászólásokban a tartalom egy adott pillanatát is megjelöljék a felhasználók – emiatt egy komoly pedofilbotrány is kitört néhány éve –, ám az újdonságnak köszönhetően már akkor is látni lehetne ezeket, ha a néző nem teker le a hozzászólásokhoz.

YouTube tests SoundCloud-style comments linking to specific times https://t.co/x2xJZLdkXv pic.twitter.com/7NJTpdYQoj — Android Police (@AndroidPolice) April 29, 2021

Hasonló funkciója egyébként már van a YouTube-nak: az élő videókat visszanézve egy oldalsó sávban pörögnek a hozzászólások, és mindegyik kap egy időbélyeget.

A Google egyelőre csak a mobilos verzióban teszteli az újdonságot. Ezt csak néhány videónál lehet látni, és csak kevés felhasználó találkozhat vele. A széleskörű bevezetés valószínűleg attól függ, hogy milyen lesz a funkció fogadtatása.

