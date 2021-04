Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Elsősorban saját politikai túléléséről szól L. Simon múzeum-összevonási biztosi kinevezése, de felsejlik mögötte a Fidesz választási vereség utáni átmentési kísérlete is.

\r

L. Simon László gigamúzeumot épít – Kiszervezik a Seuso-kincset is?

\r

A koronavírus-járvány elleni sikerekről, a gazdaság helyrehozását célzó foglalkoztatási tervről, a gazdagok adóemeléséről, a bevándorlásról is beszélt Joe Biden amerikai elnök első országértékelő beszédében. A több mint egy órás beszédben szót ejtett George Floydról, üzent Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és az autokratáknak is.

Biden: Amerika fogja megnyerni a jövőt ","shortLead":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","id":"20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01912da9-2e8b-43e4-915c-4e72f5895595","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","timestamp":"2021. április. 28. 20:51","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt három embert kórházba vittek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244b0343-97f3-49c3-bfff-8b7c456869a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota, a Honda és a Ford a dobogón.","shortLead":"A Toyota, a Honda és a Ford a dobogón.","id":"20210428_Elarulta_a_Tesla_milyen_autokbol_ulnek_at_hozzajuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=244b0343-97f3-49c3-bfff-8b7c456869a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e7e3c5-8416-4348-b8cc-8657b8a380f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_Elarulta_a_Tesla_milyen_autokbol_ulnek_at_hozzajuk","timestamp":"2021. április. 28. 16:25","title":"Elárulta a Tesla, milyen autókból ülnek át hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A miocén kor közepéről származó, tizenötmillió éves mamutcsontokat próbált meg autójában átcsempészni a boszniai-horvát határon egy 46 éves szlovén férfi – közölte a helyi sajtó csütörtökön. A miocén kor közepéről származó, tizenötmillió éves mamutcsontokat próbált meg autójában átcsempészni a boszniai-horvát határon egy 46 éves szlovén férfi – közölte a helyi sajtó csütörtökön. Az eset még április 17-én történt, de a horvát hatóságok most tájékoztattak róla.

15 millió éves mamutcsontokat próbáltak átcsempészni a horvát-boszniai határon