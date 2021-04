Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"244b0343-97f3-49c3-bfff-8b7c456869a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota, a Honda és a Ford a dobogón.","shortLead":"A Toyota, a Honda és a Ford a dobogón.","id":"20210428_Elarulta_a_Tesla_milyen_autokbol_ulnek_at_hozzajuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=244b0343-97f3-49c3-bfff-8b7c456869a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e7e3c5-8416-4348-b8cc-8657b8a380f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_Elarulta_a_Tesla_milyen_autokbol_ulnek_at_hozzajuk","timestamp":"2021. április. 28. 16:25","title":"Elárulta a Tesla, milyen autókból ülnek át hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5ead95-3663-4f5d-b586-d5221646efbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden Arlene Foster pártja, a Demokratikus Unionista Párt frakciójának 80 százaléka bizalmatlansági eljárást kezdeményezett a politikus ellen.","shortLead":"Kedden Arlene Foster pártja, a Demokratikus Unionista Párt frakciójának 80 százaléka bizalmatlansági eljárást...","id":"20210428_Lemond_EszakIrorszag_miniszterelnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5ead95-3663-4f5d-b586-d5221646efbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b72c686-89e3-4bbe-97da-7d3d7497278d","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Lemond_EszakIrorszag_miniszterelnoke","timestamp":"2021. április. 28. 18:30","title":"Lemond Észak-Írország miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hat fiatal közül négyről azt is bebizonyították, hogy nem a bulin kapták el a fertőzést.","shortLead":"A hat fiatal közül négyről azt is bebizonyították, hogy nem a bulin kapták el a fertőzést.","id":"20210427_spanyol_koncert_koronavirus_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2d09b5-91ca-4812-a56a-bf7922be9ce9","keywords":null,"link":"/elet/20210427_spanyol_koncert_koronavirus_kiserlet","timestamp":"2021. április. 27. 17:10","title":"Csak hatan lettek koronavírusosak egy 5000 fős barcelonai koncert után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccbaaa7-8807-4a22-b511-3d635fdfed88","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Sony sokszor hangoztatta, mekkora előrelépés a PlayStation 5 az előző konzolgenerációhoz képest. 