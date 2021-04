Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6f5d0a10-7a9c-48f7-847c-5cf4fbfb2b6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak a képernyőre, a YouTube-ra is jönnek majd a hazai filmgyártáshoz kapcsolódó és a moziba járást népszerűsítő videók. ","shortLead":"Nem csak a képernyőre, a YouTube-ra is jönnek majd a hazai filmgyártáshoz kapcsolódó és a moziba járást népszerűsítő...","id":"20210428_Nemzeti_Filmintezet_HirTV_musor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f5d0a10-7a9c-48f7-847c-5cf4fbfb2b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb249f9-cc0a-48e7-8c6f-240436fa5a71","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Nemzeti_Filmintezet_HirTV_musor","timestamp":"2021. április. 28. 12:45","title":"Közös tévéműsort indít a Nemzeti Filmintézet és a Hír Tv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2019-ben házasodtak össze.\r

","shortLead":"2019-ben házasodtak össze.\r

","id":"20210430_schmuck_andor_hanak_eszter_valas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310ec677-8fce-414a-a872-a0a939e1d9d4","keywords":null,"link":"/elet/20210430_schmuck_andor_hanak_eszter_valas","timestamp":"2021. április. 30. 06:16","title":"Válik Schmuck Andor és 26 évvel fiatalabb párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jakab András arról is beszélt, hogy bár rákeresett, nem talált nemzetközi példát arra, hogy a közvagyont máshol is alapítványokba szerveznék.","shortLead":"Jakab András arról is beszélt, hogy bár rákeresett, nem talált nemzetközi példát arra, hogy a közvagyont máshol is...","id":"20210428_alkotmanyjogasz_jakab_andras_kozvagyon_fidesz_alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7703264a-f6ca-4965-ae9a-f3f111633df0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_alkotmanyjogasz_jakab_andras_kozvagyon_fidesz_alapitvany","timestamp":"2021. április. 28. 13:40","title":"Alkotmányjogász: Az MSZMP használt hasonló technikát a vagyonátmentésre, mint amit ma a Fidesztől látunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3843ecab-cebe-41ae-a932-e26c3358bca3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét törvényjavaslat általános vitája szerepel a parlament aktuális ülésének negyedik napjának napirendjén. ","shortLead":"Hét törvényjavaslat általános vitája szerepel a parlament aktuális ülésének negyedik napjának napirendjén. ","id":"20210429_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_meghosszabbitas_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3843ecab-cebe-41ae-a932-e26c3358bca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445f468b-18f3-4611-93df-4e8f7c56ab90","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_meghosszabbitas_parlament","timestamp":"2021. április. 29. 08:28","title":"Tárgyalni kezdik a javaslatot, amely őszig meghosszabbítaná a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Péntek délelőtt sok felhasználó számára elérhetetlenné vált a Facebook asztali böngészős felülete.","shortLead":"Péntek délelőtt sok felhasználó számára elérhetetlenné vált a Facebook asztali böngészős felülete.","id":"20210430_facebook_leallas_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d88d8da-2d58-4972-8579-e7cabbf59542","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_facebook_leallas_hiba","timestamp":"2021. április. 30. 09:19","title":"Többeknek nem megy a Facebook [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jótékonysági programot menedzselhet a cég, amelyet Várkonyi Andrea nemrég alapított. Csakhogy Mészáros nagyvonalúságából egy rész visszacsurog.","shortLead":"Jótékonysági programot menedzselhet a cég, amelyet Várkonyi Andrea nemrég alapított. Csakhogy Mészáros...","id":"20210428_Varkonyi_Andrea_Meszaros_Lorinc_jotekonykodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17170ec6-2cfa-4130-b0dc-8ed4b9b61000","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_Varkonyi_Andrea_Meszaros_Lorinc_jotekonykodas","timestamp":"2021. április. 28. 13:06","title":"Várkonyi Andrea fényezi Mészáros Lőrinc cinkes jótékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d493bb-d9c2-4050-bc4b-d9a018776481","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eperjes Károly rendezi a Nemzeti Filmintézet támogatásával azt a filmet, amely az AVH által a szerzetesrendek, az egyházi, keresztény közösségek ellen intézett brutális támadásról szól. ","shortLead":"Eperjes Károly rendezi a Nemzeti Filmintézet támogatásával azt a filmet, amely az AVH által a szerzetesrendek...","id":"20210428_Eperjes_Karoly_az_50es_evek_keresztenyuldozeserol_forgat_filmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30d493bb-d9c2-4050-bc4b-d9a018776481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4357a822-da2b-42ab-8e60-3b3202b33a2d","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Eperjes_Karoly_az_50es_evek_keresztenyuldozeserol_forgat_filmet","timestamp":"2021. április. 28. 12:40","title":"Eperjes Károly az 50-es évek keresztényüldözéséről forgat filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0656cc36-8e34-464a-b090-4c0fcd8fc2aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy egyes országok hány katonát hívnak vissza és milyen határidővel.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy egyes országok hány katonát hívnak vissza és milyen határidővel.","id":"20210429_NATO_csapatakivonas_Afganisztan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0656cc36-8e34-464a-b090-4c0fcd8fc2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b494385-0281-4334-bcc1-6b3386e2ef8b","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_NATO_csapatakivonas_Afganisztan","timestamp":"2021. április. 29. 18:51","title":"A NATO megkezdte csapatai kivonását Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]