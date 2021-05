Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e107869-e2de-4a76-99f7-b756b875696a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Összevetettük milyen eltéréseket mutatnak a kannabiszfogyasztási szokások aszerint, hogy az adott uniós országban börtönnel fenyegetik-e a szívást. Adatelemző cikkünk.","shortLead":"Összevetettük milyen eltéréseket mutatnak a kannabiszfogyasztási szokások aszerint, hogy az adott uniós országban...","id":"20210430_Nem_rettenti_el_a_borton_az_europai_kannabisz_szivokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e107869-e2de-4a76-99f7-b756b875696a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60161b70-85a3-44be-ae0d-7e90e1fad2bb","keywords":null,"link":"/eurologus/20210430_Nem_rettenti_el_a_borton_az_europai_kannabisz_szivokat","timestamp":"2021. április. 30. 17:56","title":"Nem rettenti el a börtön az európai kannabiszfogyasztókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cf812-239c-4e7a-bd63-d7a909c4f8d1","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Ha a kormány tervei összejönnek, 67 ezer ember mehet be a Puskás Arénába júniusban úgy, hogy lehetőség sincs nagyon tesztelni előtte, hogyan lehet minimalizálni a járványügyi kockázatokat. Oltásokban egyelőre jól állunk, de tömegrendezvények biztonságosságában nincs gyakorlat.","shortLead":"Ha a kormány tervei összejönnek, 67 ezer ember mehet be a Puskás Arénába júniusban úgy, hogy lehetőség sincs nagyon...","id":"20210501_europa_bajnoksag_telthaz_puskar_arena_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=867cf812-239c-4e7a-bd63-d7a909c4f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bea036-d1b1-4401-9eda-d50cde360861","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_europa_bajnoksag_telthaz_puskar_arena_koronavirus","timestamp":"2021. május. 01. 14:00","title":"Jó átoltottsággal, de nagyon kevés tudással vállalta Magyarország a teltházas meccseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f30ac1-a469-45f3-bca8-28be64f35641","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először demonstrálták a mélytengerek óriási mértékű és rendkívül különleges faji sokszínűségét és helyi különbözőségeit. A Kölni Egyetem Zoológiai Intézetének ökológusai az Atlanti- és a Csendes-óceán 20 mélytengeri medencéjét hasonlították össze. ","shortLead":"Először demonstrálták a mélytengerek óriási mértékű és rendkívül különleges faji sokszínűségét és helyi...","id":"20210501_melytengerek_faji_sokszinusege_helyi_kulonbozosegei_tengerbiologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42f30ac1-a469-45f3-bca8-28be64f35641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e341dc8-a149-45f5-bf2e-2b6d1ceb0630","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_melytengerek_faji_sokszinusege_helyi_kulonbozosegei_tengerbiologia","timestamp":"2021. május. 01. 10:03","title":"8350 méteres mélységből vettek üledékmintát, hogy kiderüljön, mi zajlik a tengerek mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1fc3c0-48b7-45f0-8c55-cb8c8a26a361","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriási káoszt hozott a nagy igyekezet, hogy péntekre meglegyen a négymillió első körben beoltott magyar, és jöhessen az újranyitás következő lépése; az MNB-nek és a Költségvetési Tanácsnak sem tetszik, ahogyan a kormány túlköltekezne a 2022-es költségvetésben; alapítványokba szerveztek ki egyetemeket és több száz milliárd forintos vagyonkezelő alapítványokat hoztak létre. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Óriási káoszt hozott a nagy igyekezet, hogy péntekre meglegyen a négymillió első körben beoltott magyar, és jöhessen...","id":"20210502_Es_akkor_oltas_jarvany_koltsegvetes_fertoto_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f1fc3c0-48b7-45f0-8c55-cb8c8a26a361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef292b10-3c64-4e48-82f1-a727114480d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210502_Es_akkor_oltas_jarvany_koltsegvetes_fertoto_","timestamp":"2021. május. 02. 07:00","title":"És akkor a kormány feltalálta a pfizeres Black Fridayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd968626-0e20-49d6-85ef-4c8bb43de101","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a Föld legközelebbi szomszédja, számos rejtély övezi a Vénuszt. Éveken át tartó kutatások eredményeként a Kaliforniai Egyetem Los Angeles-i intézményének (UCLA) tudósai megállapították a Vénusz egy napjának pontos hosszát, tengelyének dőlésszögét és magjának méretét.","shortLead":"Bár a Föld legközelebbi szomszédja, számos rejtély övezi a Vénuszt. Éveken át tartó kutatások eredményeként...","id":"20210430_venusz_bolygo_urkutatas_bolygokutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd968626-0e20-49d6-85ef-4c8bb43de101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3800f7a0-b534-447d-9dec-ec929e699e7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_venusz_bolygo_urkutatas_bolygokutatas","timestamp":"2021. április. 30. 18:03","title":"Meglepően hosszú egy teljes nap a Vénuszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már régóta próbálják az észak-magyarországi városba csábítani az étteremláncot, most sikerült. ","shortLead":"Már régóta próbálják az észak-magyarországi városba csábítani az étteremláncot, most sikerült. ","id":"20210501_McDonalds_Ozd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0296b1ed-336f-452a-9eb9-7325fd838aa5","keywords":null,"link":"/kkv/20210501_McDonalds_Ozd","timestamp":"2021. május. 01. 17:55","title":"Öt éve várják, idén megnyílik az első McDonald’s Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A XII. kerületi Széchenyi-kilátó melletti egyik panorámás utcában lesz Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea közös otthona – írta a Telex, amely a tulajdonlap és egy ügyvédi felszólítás segítségével beazonosította az épületet. Zajlik a felújítás, nagy a sürgés-forgás.","shortLead":"A XII. kerületi Széchenyi-kilátó melletti egyik panorámás utcában lesz Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea közös otthona...","id":"20210501_Buda_legszebb_reszere_koltozik_Meszaros_Lorinc_es_Varkonyi_Andrea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e195f65-72f6-4129-88ad-81550c04f8dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210501_Buda_legszebb_reszere_koltozik_Meszaros_Lorinc_es_Varkonyi_Andrea","timestamp":"2021. május. 01. 09:09","title":"Buda legszebb részére költözik Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1243f4f6-d753-41da-9b3b-ae07b97b1253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kék fényezés, erős motor, kéziváltó, hátsókerék-hajtás. Ilyen és ehhez hasonló ínyencségekkel szolgál ez a négykerekű bajor időgép.","shortLead":"Kék fényezés, erős motor, kéziváltó, hátsókerék-hajtás. Ilyen és ehhez hasonló ínyencségekkel szolgál ez a négykerekű...","id":"20210501_30_eves_de_csak_10_ezer_kilometert_futott_bmw_m5ot_arulnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1243f4f6-d753-41da-9b3b-ae07b97b1253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14da1fff-9794-42d2-b6b2-19a7a8ff6b8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210501_30_eves_de_csak_10_ezer_kilometert_futott_bmw_m5ot_arulnak","timestamp":"2021. május. 01. 06:41","title":"30 éves, de csak 10 ezer kilométert futott BMW M5-öt árulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]