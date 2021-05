Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b75adf7c-3293-4a81-8fbc-264396a78cde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak hamis, de a biológia alapvető szabályaival is szembemegy az az újabb állítás, amit az oltásellenesek terjesztenek.","shortLead":"Nem csak hamis, de a biológia alapvető szabályaival is szembemegy az az újabb állítás, amit az oltásellenesek...","id":"20210503_oltasellenesek_oltas_vakcina_menstruacio_ciklus_veteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b75adf7c-3293-4a81-8fbc-264396a78cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00618ae7-b33d-409a-848c-6fea32f9fc0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_oltasellenesek_oltas_vakcina_menstruacio_ciklus_veteles","timestamp":"2021. május. 03. 08:03","title":"Az a képtelenség terjed, hogy aki oltott személy közelébe megy, annál is jelentkeznek mellékhatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A támadó madár nem annyira veszélyes, sokkal nagyobb bajt okozhat, ha az ember menekülni kezd előle.","shortLead":"A támadó madár nem annyira veszélyes, sokkal nagyobb bajt okozhat, ha az ember menekülni kezd előle.","id":"20210503_madar_varju_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac25693-9515-404c-a4f6-521a1b99b466","keywords":null,"link":"/elet/20210503_madar_varju_tamadas","timestamp":"2021. május. 03. 12:26","title":"Június közepéig ijesztegethetik az embereket a varjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyelőre nem teljesen megoldott a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése. Ahogy az erősen sugárzó anyagok tárolása terén is sok a bizonytalanság: több mint hetven év telt el az első atomreaktor beindítása óta, ám a világ egyetlen országában sincs még a kiégett fűtőelemek befogadására alkalmas működő mélységi geológiai tároló. Európában jelenleg több mint hatvanezer tonna elhasznált fűtőelemet tárolnak ideiglenes helyszíneken.

","shortLead":"Egyelőre nem teljesen megoldott a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése. Ahogy az erősen sugárzó anyagok tárolása...","id":"20210502_nuklearis_hulladekok_elhelyezese_zhvg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62dd6e40-2758-4b07-9273-58358a94a735","keywords":null,"link":"/zhvg/20210502_nuklearis_hulladekok_elhelyezese_zhvg","timestamp":"2021. május. 02. 11:00","title":"Négyezer hordó radioaktív hulladékot utaztatnak át Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59f9cb-5e80-44eb-85f5-f2f93338fd67","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Ki akarna szoftvert vásárolni egy 70 évestől? – vallja Kulcsár Tibor, a Kulcs-Soft alapítója, aki 25 év után adta át a stafétát Szabó Ervinnek, amikor magát már a fejlődés gátjának látta. Mi lett azóta az egy kisszobában indult egyszemélyes bt.-ből tőzsdén jegyzett, milliárdos árbevételű céggé változott Kulcs-Softból, és mivel foglalja le magát az alapító, hogy el tudjon szakadni tőle? Rendszerváltókból generációváltók 1. rész","shortLead":"Ki akarna szoftvert vásárolni egy 70 évestől? – vallja Kulcsár Tibor, a Kulcs-Soft alapítója, aki 25 év után adta át...","id":"20210503_kulcs_soft_generaciovaltas_cegportre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d59f9cb-5e80-44eb-85f5-f2f93338fd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0661c34c-fea8-4eb3-907f-1f00a640d713","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_kulcs_soft_generaciovaltas_cegportre","timestamp":"2021. május. 03. 12:10","title":"\"Egy egoista ember nem való vállalkozónak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ada363-0939-406f-9a28-a38b3bd28851","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár az északi féltekén jelenleg nem a hideg és a jegesedés a legfőbb probléma, amerikai kutatók évszakoktól függetlenül foglalkoznak a téli hó- és jégmentesítés ökológiai következményeivel.","shortLead":"Bár az északi féltekén jelenleg nem a hideg és a jegesedés a legfőbb probléma, amerikai kutatók évszakoktól függetlenül...","id":"202117_klorid_es_karok_elsozott_jovo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ada363-0939-406f-9a28-a38b3bd28851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcad8ba-6b84-4e3c-9991-5ad2044c9b08","keywords":null,"link":"/360/202117_klorid_es_karok_elsozott_jovo","timestamp":"2021. május. 02. 08:30","title":"Szó szerint elsózzuk a jövőnket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459180b8-0ed4-40cc-ae3f-802b1950292a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Igazi sokarcú kaméleon, aki remekül hasonul a környezetéhez. Az együgyű celebet és a francia entellektüelt is meggyőzően alakítja. És hogy melyik az igazi Kajdi Csaba? Ezt döntsék el önök. ","shortLead":"Igazi sokarcú kaméleon, aki remekül hasonul a környezetéhez. Az együgyű celebet és a francia entellektüelt is...","id":"20210502_Kajdi_Csaba_El_kellett_fogadnom_es_meg_kellett_szeretnem_magam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459180b8-0ed4-40cc-ae3f-802b1950292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e861c1b8-1d03-41da-8ea5-6720f34e8959","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210502_Kajdi_Csaba_El_kellett_fogadnom_es_meg_kellett_szeretnem_magam","timestamp":"2021. május. 02. 20:15","title":"Kajdi Csaba: „El kellett fogadnom és meg kellett szeretnem magam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002ace42-d634-4549-8d82-7de004a4eead","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Vezetőként olyan problémákkal is találkozhatunk, amelyekre nincs válasz. Fókuszáljunk ezért arra, amit megtehetünk - javasolja Moriba Jah asztrodinamikus.","shortLead":"Vezetőként olyan problémákkal is találkozhatunk, amelyekre nincs válasz. Fókuszáljunk ezért arra, amit megtehetünk...","id":"20210502_Vezetokent_sem_tudhatunk_mindent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=002ace42-d634-4549-8d82-7de004a4eead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0657f7-a5b1-466c-a2e5-f5f8ef35dd62","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210502_Vezetokent_sem_tudhatunk_mindent","timestamp":"2021. május. 02. 19:51","title":"Vezetőként sem tudhatunk mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub információ szerint jövő héttől nem kell várni a szabad időpontokra, ha a kártyával kapcsolatban szeretnénk intézkedni. ","shortLead":"Az RTL Klub információ szerint jövő héttől nem kell várni a szabad időpontokra, ha a kártyával kapcsolatban szeretnénk...","id":"20210502_Kormanyablak_idopontfoglalas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838cd921-0930-4f4c-9343-bc68225fd7d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Kormanyablak_idopontfoglalas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 02. 19:10","title":"Hétfőtől időpontfoglalás nélkül is lehet védettségi igazolványokkal kapcsolatos ügyeket intézni a kormányablakoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]