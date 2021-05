Új, a mesterséges intelligencia lehetőségeivel foglalkozó kutatási egységet hoz létre házon belül az Apple, melynek élére a téma egyik kiválóságát, Samy Bengiót választották – írta meg a Reuters.

Samy Bengio a Google-nél dolgozott korábban, ahol szintén a mesterséges intelligencia témájában végzett kutatásokat. A keresőcég egyik legtehetségesebb embere azután döntött a távozás mellett, hogy csapatának két tagját, Timnit Gebrut és Margaret Mitchellt is kirúgták. A két nő menesztése nagy port kavart a Google-ön belül, mert a kirúgásoknak többek szerint nem az elvégzett munka minőségéhez volt köze.

Bengio Mitchell távozása után dobta be a törölközőt, ami a szóbeszédek szerint még a Google fejesei közt is komoly meglepetést keltett. A szakértő később a Facebookon egy hosszabb bejegyzéssel jelentkezett, melyben arról írt, megdöbbenéssel fogadta Gebru elbocsátását és ezt a csapat többi tagja is hasonlóan látja.

Bengio távozása miatt ugyanakkor nem mindenki sajnálkozott, az Apple ugyanis azonnal munkát ajánlott neki. Sőt: a cégnél jelenleg is dolgozik egy korábbi Google-alkalmazott, így Bengio érkezése amolyan egyesítésnek is betudható.

Azt természetesen még nem tudni, hogy a szakember munkásságát pontosan milyen részterületen kamatoztatja majd az Apple.

