[{"available":true,"c_guid":"fc2c5457-3fa1-4c21-9517-51cf1b583ff1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az olasz kutatók több száz, száz évnél idősebb ember genetikáját vizsgálták meg, hogy kiderüljön, mi más az ő szervezetükben, mint bárki máséban. Végül három génre figyeltek fel.","shortLead":"Az olasz kutatók több száz, száz évnél idősebb ember genetikáját vizsgálták meg, hogy kiderüljön, mi más az ő...","id":"20210505_kutatas_genetika_vizsgalat_idos_kor_hosszu_elet_titka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc2c5457-3fa1-4c21-9517-51cf1b583ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231b9fc7-ff5e-4634-833b-b79cc4660bab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_kutatas_genetika_vizsgalat_idos_kor_hosszu_elet_titka","timestamp":"2021. május. 05. 17:03","title":"A hosszú élet titkát keresték a tudósok, három gén lehet érte a felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321e98c1-3dc1-4e2a-b7b0-78e6ac70fa10","c_author":"","category":"kultura","description":"Nemi erőszak miatt indított pert a sztár ellen a Trónok harca színésznője; a Los Angeles-i rendőrség most azt vizsgálja, szükség van-e vádemelésre is az ügyben.","shortLead":"Nemi erőszak miatt indított pert a sztár ellen a Trónok harca színésznője; a Los Angeles-i rendőrség most azt...","id":"20210505_Vizsgalodik_a_rendorseg_Marilyn_Manson_nemi_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=321e98c1-3dc1-4e2a-b7b0-78e6ac70fa10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3448acfc-60f4-417e-aac1-518d2404e845","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Vizsgalodik_a_rendorseg_Marilyn_Manson_nemi_eroszak","timestamp":"2021. május. 05. 18:14","title":"Vizsgálódik a rendőrség Marilyn Manson nemierőszak-ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93afc890-0140-40c0-9600-6fcb3fd26e34","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szervezet vezetője a lakásán lévő szerverről darkneten üzemeltetett nemzetközi pedofil fórumot.","shortLead":"A szervezet vezetője a lakásán lévő szerverről darkneten üzemeltetett nemzetközi pedofil fórumot.","id":"20210507_pedofilok_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93afc890-0140-40c0-9600-6fcb3fd26e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c7d01c-83f1-4244-ab95-4b80dd7225d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_pedofilok_rendorseg","timestamp":"2021. május. 07. 08:48","title":"Gyermekpornográf tartalmakat terjesztő bűnszervezetre csapott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82410f6-d656-4ab5-b724-639571f7b588","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négylábú szemmel láthatóan inkább egy kis játékra vágyott volna. Mégpedig azonnal. ","shortLead":"A négylábú szemmel láthatóan inkább egy kis játékra vágyott volna. Mégpedig azonnal. ","id":"20210507_Teves_bejelentkezes_kutya_ir_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b82410f6-d656-4ab5-b724-639571f7b588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222a925a-d25c-4185-a899-288fe4d58bb2","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Teves_bejelentkezes_kutya_ir_elnok","timestamp":"2021. május. 07. 12:21","title":"Élő tévéinterjút adott az ír elnök, de a kutyája ennek a legkevésbé sem örült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae35c30-9957-417e-a473-9d9fbc557bf1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A tavalyi év után mindannyian átértékeltük a szabadság fogalmát. Hogyan tudjuk megélni a szabadságot egy ilyen év után? Hogyan lehet ezzel a tapasztalattal gazdagodva jobban értékelni azt a szabadságot, ami a vírus előtt egykor a miénk volt, és hogyan tudjuk ezt tágítani? ","shortLead":"A tavalyi év után mindannyian átértékeltük a szabadság fogalmát. Hogyan tudjuk megélni a szabadságot egy ilyen év után...","id":"20210506_Kepzelje_el_hogy_egy_teljesen_szabad_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ae35c30-9957-417e-a473-9d9fbc557bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ebeda-d4b3-4fe6-bc37-399b9a300eaa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210506_Kepzelje_el_hogy_egy_teljesen_szabad_ember","timestamp":"2021. május. 06. 13:30","title":"Képzelje el, hogy egy teljesen szabad ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit még nőtt is a magyar ipari termelés márciusban a februárihoz képest, pedig a járványügyi korlátozások okoztak problémákat. A harmadik hullámot már sokkal jobban vészelték át a gyárak, mint az elsőt.","shortLead":"Egy kicsit még nőtt is a magyar ipari termelés márciusban a februárihoz képest, pedig a járványügyi korlátozások...","id":"20210506_ipari_termeles_ksh_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0069338-0575-4273-bf1b-773e594bf880","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_ipari_termeles_ksh_statisztika","timestamp":"2021. május. 06. 15:57","title":"A lezárások ellenére sem romlott a magyar ipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt kérték, hogy az érintettek tegyék meg a bejelentéseket az elérhetőségeinken, és minden esetet részletesen kivizsgálnak.","shortLead":"Azt kérték, hogy az érintettek tegyék meg a bejelentéseket az elérhetőségeinken, és minden esetet részletesen...","id":"20210505_astrazeneca_reakcio_trombozisos_esetek_covid19_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9e8f0f-0fb0-4071-89c9-e0aa931cdba3","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_astrazeneca_reakcio_trombozisos_esetek_covid19_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. május. 05. 19:24","title":"Reagált az AstraZeneca a hazai trombózisos esetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Akinek egyszer megadatott a lehetőség, hogy függetlenül vagy rugalmasan dolgozzon, annak nemigen akaródzik visszatérni a munkavégzés hagyományosabb formáihoz. Részlet Rebecca Seal Hogyan dolgozzunk otthonról (és maradjunk mégis normálisak)? című könyvéből.","shortLead":"Akinek egyszer megadatott a lehetőség, hogy függetlenül vagy rugalmasan dolgozzon, annak nemigen akaródzik visszatérni...","id":"20210505_Miert_jo_otthonrol_dolgozni__Avagy_a_home_office_pozitiv_oldala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72454f9-ca1f-49f1-89cb-dafee655b1f9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210505_Miert_jo_otthonrol_dolgozni__Avagy_a_home_office_pozitiv_oldala","timestamp":"2021. május. 05. 19:15","title":"Miért jó otthonról dolgozni? - Avagy a home office pozitív oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]