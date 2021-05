Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"334a0348-13f6-4920-9a2c-e58d514143ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony már öt éve nem adott ki új tükörreflexes fényképezőgépet, és mostantól a régieket se lehet megvásárolni.","shortLead":"A Sony már öt éve nem adott ki új tükörreflexes fényképezőgépet, és mostantól a régieket se lehet megvásárolni.","id":"20210505_sony_tukorreflexes_fenykepezogep_dslr_kinalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=334a0348-13f6-4920-9a2c-e58d514143ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8628806c-ef95-4159-8e47-063b002a7dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_sony_tukorreflexes_fenykepezogep_dslr_kinalat","timestamp":"2021. május. 05. 18:03","title":"Véget ért egy korszak, nem árul többé tükörreflexes fényképezőgépet a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d140ec23-9c81-4cf2-83a7-f318abbcb8e2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Vasárnaptól két évre „a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossá” nevezték ki dr. Bogdán Tibort.","shortLead":"Vasárnaptól két évre „a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő...","id":"20210507_kormanybiztos_bogdan_tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d140ec23-9c81-4cf2-83a7-f318abbcb8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6784046-a14c-4480-929e-7cba2da85d08","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_kormanybiztos_bogdan_tibor","timestamp":"2021. május. 07. 08:52","title":"Új feladatot kapott a kormánybiztos, akinek a feladatköre másfél éve megszűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fee6d5-8584-4ec5-9973-f7a3853f5329","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eszköz a hírek szerint május 11-én debütál a holland piacon. De az, hogy az egyes országokban pontosan mikor, még kérdéses. A DxOMark szerint most ezzel a mobillal lehet a legjobb képeket csinálni.","shortLead":"Az eszköz a hírek szerint május 11-én debütál a holland piacon. De az, hogy az egyes országokban pontosan mikor, még...","id":"20210506_xiaomi_mi_11_ultra_ar_megjelenes_europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8fee6d5-8584-4ec5-9973-f7a3853f5329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abaa67c0-6377-4fd8-b03c-299708f49afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_xiaomi_mi_11_ultra_ar_megjelenes_europa","timestamp":"2021. május. 06. 10:57","title":"Európába érkezik a legjobb kamerás mobil, a Xiaomi Mi 11 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca122bd-d888-4acf-b11a-fa86e91373bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezőknek dönteniük kellett. ","shortLead":"A szervezőknek dönteniük kellett. ","id":"20210506_Sziget_Fesztival_bejelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ca122bd-d888-4acf-b11a-fa86e91373bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4cc382-8b4f-4159-af70-eb3de2f73905","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Sziget_Fesztival_bejelentes","timestamp":"2021. május. 06. 12:01","title":"Elmarad a Sziget Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da76d2-16f5-42ee-b8f3-003d171805f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a 834-es főút 23-as kilométerénél történt. A sérülteket kórházba szállították.","shortLead":"A baleset a 834-es főút 23-as kilométerénél történt. A sérülteket kórházba szállították.","id":"20210506_Baleset_Celldomolk_Mersevat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7da76d2-16f5-42ee-b8f3-003d171805f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2107ec3-0e39-46cf-bb83-0b740290f164","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_Baleset_Celldomolk_Mersevat","timestamp":"2021. május. 06. 16:27","title":"Busz ütközött személyautóval, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09778443-822c-4417-bf7e-af96b2c1b912","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó két új kivitellel bővítette a közelmúltban piacra dobott EQA termékpalettáját. ","shortLead":"A német gyártó két új kivitellel bővítette a közelmúltban piacra dobott EQA termékpalettáját. ","id":"20210506_mar_292_loerovel_is_kaphato_a_legkisebb_mercedes_villanyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09778443-822c-4417-bf7e-af96b2c1b912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e8e00a-c3bd-4594-abaf-bb408a8e0549","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_mar_292_loerovel_is_kaphato_a_legkisebb_mercedes_villanyauto","timestamp":"2021. május. 06. 07:19","title":"Már 292 lóerővel is kapható a legkisebb Mercedes villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A középszintű vizsgákra 48 ezren, az emeltre 20 ezren jelentkeztek.","shortLead":"A középszintű vizsgákra 48 ezren, az emeltre 20 ezren jelentkeztek.","id":"20210506_angolerettsegi_erettsegi_2021_angol_nyelv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e5e864-4ecc-4f92-bb59-367fb692fe3b","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_angolerettsegi_erettsegi_2021_angol_nyelv","timestamp":"2021. május. 06. 07:06","title":"Az angol írásbelikkel folytatódik az idei érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Keveseket ment meg a gépi lélegeztetés, de ez messze nem jelenti azt, hogy meggyógyultak, és a lelki következményeket is nehéz feldolgozniuk. Az intenzívet megjárni felér egy háború okozta stresszel.","shortLead":"Keveseket ment meg a gépi lélegeztetés, de ez messze nem jelenti azt, hogy meggyógyultak, és a lelki következményeket...","id":"202118__akik_tuleltek_alelegeztetest__masallapot__labadozas__mint_ahaboruban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d8f7c9-6d21-4097-bf16-5ba93d252532","keywords":null,"link":"/360/202118__akik_tuleltek_alelegeztetest__masallapot__labadozas__mint_ahaboruban","timestamp":"2021. május. 07. 11:00","title":"Akik túlélték a lélegeztetőgépet: \"Azt mondták, egy orvosi csoda vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]