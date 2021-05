Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8a263873-589a-40aa-b5b0-c8ad9a345180","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Orbán Viktor egyértelművé tette, mi vezette a közalapítványok kurátorainak kiválasztásakor: világnézeti elköteleződést várt el. Közben várhatóan újabb forrásokhoz juthatnak majd a kiszervezett intézmények. ","shortLead":"Orbán Viktor egyértelművé tette, mi vezette a közalapítványok kurátorainak kiválasztásakor: világnézeti elköteleződést...","id":"202118__kozalapitvanyok__kuratorok__elvtarsak__hu_beresek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a263873-589a-40aa-b5b0-c8ad9a345180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21760c3-145a-4e61-9174-9eea8cf5fd28","keywords":null,"link":"/360/202118__kozalapitvanyok__kuratorok__elvtarsak__hu_beresek","timestamp":"2021. május. 07. 06:30","title":"Az egyetemek helyett a fideszesekkel feltöltött kuratóriumoknak lesz autonómiájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győrben élő férfi szerint “a baloldal mérhetetlen gyűlölködést folytat ellenük, jobboldali érzelmű emberek ellen\".","shortLead":"A Győrben élő férfi szerint “a baloldal mérhetetlen gyűlölködést folytat ellenük, jobboldali érzelmű emberek ellen\".","id":"20210507_kalman_olga_fenyegetes_baloldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ae775c-dfeb-4e7e-81f6-b88132195272","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_kalman_olga_fenyegetes_baloldal","timestamp":"2021. május. 07. 08:15","title":"Kálmán Olga fenyegetője: „Minden elképzelést felülmúlóan gyűlölöm a baloldalt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján nem ez lesz a legnyáriasabb kezdése a hétvégének.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján nem ez lesz a legnyáriasabb kezdése a hétvégének.","id":"20210507_pentek_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f54a99-70fe-46b6-bc5c-8f8bdaf82f57","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_pentek_idojaras","timestamp":"2021. május. 07. 07:11","title":"Ez egy esős péntek lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt ráadásul csak a tizenöt legfontosabb uniós piacon, amelyben mi benne sem vagyunk. ","shortLead":"Mindezt ráadásul csak a tizenöt legfontosabb uniós piacon, amelyben mi benne sem vagyunk. ","id":"20210506_Mennyibe_kerul_autot_tartani_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2a47f9-d255-457e-8607-964752e0b3dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_Mennyibe_kerul_autot_tartani_Europaban","timestamp":"2021. május. 06. 14:11","title":"Majdnem 400 milliárd euró adót szednek be az autósoktól Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Új vezetést választott a Dunaferr, módosították az alapszabályt is - vagy nem...","shortLead":"Új vezetést választott a Dunaferr, módosították az alapszabályt is - vagy nem...","id":"20210506_Vezetes_Dunaferr_alapszabaly_parkolo_kozgyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d2a712-6ea4-4eb1-9f04-63f2ec5f63cc","keywords":null,"link":"/kkv/20210506_Vezetes_Dunaferr_alapszabaly_parkolo_kozgyules","timestamp":"2021. május. 06. 21:06","title":"A parkolóban tartották meg a Dunaferr közgyűlését, és az sem biztos, hogy érvényes volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fdb8dc-736c-467f-9574-0f19a699563d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint csak egy maffiaállamban fordulhat elő az, hogy teltházas focimeccset lehet tartani, de tüntetéseket nem.","shortLead":"A párt szerint csak egy maffiaállamban fordulhat elő az, hogy teltházas focimeccset lehet tartani, de tüntetéseket nem.","id":"20210507_momentum_gyulekezesi_jog_alkotmanybirosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39fdb8dc-736c-467f-9574-0f19a699563d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3552f73c-e6c2-48a0-9821-5d92ad7a9f90","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_momentum_gyulekezesi_jog_alkotmanybirosag","timestamp":"2021. május. 07. 14:30","title":"Alkotmánybírósági panaszt nyújt be a gyülekezési jog korlátozása miatt a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e2dc63-8aa9-4a09-8e5e-6aec2b04aaf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új zöldfelület és közösségi tér lesz a XII. kerületi kirándulóhely környékén.","shortLead":"Új zöldfelület és közösségi tér lesz a XII. kerületi kirándulóhely környékén.","id":"20210507_Normafa_buszfordulo_parkolo_felszamolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53e2dc63-8aa9-4a09-8e5e-6aec2b04aaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8db832-621d-4f61-8194-657262ec6f7f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210507_Normafa_buszfordulo_parkolo_felszamolas","timestamp":"2021. május. 07. 16:23","title":"Elkezdik bontani a régi parkolót a Normafánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1e2dc9-4d60-482f-9d50-af4b0f18b022","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De erről nem biztos, hogy megállapodás is kell – mondta Florin Citu.","shortLead":"De erről nem biztos, hogy megállapodás is kell – mondta Florin Citu.","id":"20210506_oltasi_igazolas_magyarorszag_romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1e2dc9-4d60-482f-9d50-af4b0f18b022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52738048-5ab5-47e2-ba8e-94e5eb71a29f","keywords":null,"link":"/vilag/20210506_oltasi_igazolas_magyarorszag_romania","timestamp":"2021. május. 06. 13:45","title":"Román kormányfő: Magyarország és Románia kölcsönösen elismeri egymás oltási igazolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]