[{"available":true,"c_guid":"286234ff-8782-480d-9514-dad8d3f430c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szovjetunió utolsó éveinek meghatározó politikusa lehetett volna a most elhunyt Jegor Ligacsov, de szembefordult Gorbacsovval, a reformokat bírálva.","shortLead":"A Szovjetunió utolsó éveinek meghatározó politikusa lehetett volna a most elhunyt Jegor Ligacsov, de szembefordult...","id":"20210508_Jegor_Ligacsov_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286234ff-8782-480d-9514-dad8d3f430c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acfea49-4c4b-452e-8547-b0685fb55692","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Jegor_Ligacsov_halal","timestamp":"2021. május. 08. 16:26","title":"Százéves korában meghalt Jegor Ligacsov, a szovjet alkoholtilalom ötletgazdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melinda Gates 2019 óta egyeztetett több ügyvédi irodával házassága lezárásáról. 