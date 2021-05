Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ecef7d23-8d54-449e-b43c-d40063a04717","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közúton ugyan nem használható, versenypályán viszont kivételes vezetési élményt biztosít ez a Mercedes.","shortLead":"Közúton ugyan nem használható, versenypályán viszont kivételes vezetési élményt biztosít ez a Mercedes.","id":"20210510_ha_egy_igazi_dtm_versenyautot_vasarolna_most_itt_a_lehetoseg_mercedes_amg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecef7d23-8d54-449e-b43c-d40063a04717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e47e8e-3b7d-4883-b07d-1d1079d47dbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_ha_egy_igazi_dtm_versenyautot_vasarolna_most_itt_a_lehetoseg_mercedes_amg","timestamp":"2021. május. 10. 06:41","title":"Ha egy igazi DTM versenyautót vásárolna, most itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f1060a-001f-4642-bc71-a67b21c8e640","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A bécsi Kurier Európa napján megjelent szerkesztőségi véleménycikkében arra biztatja az uniót, hogy merjen nagy lenni, és ne hagyja, hogy fokozatosan eltörpüljön, vagyis a ténylegesnél kisebb legyen és szűkagyú, bornírt figurák lefékezzék.","shortLead":"A bécsi Kurier Európa napján megjelent szerkesztőségi véleménycikkében arra biztatja az uniót, hogy merjen nagy lenni...","id":"20210509_Kurier_Ne_legyen_az_EU_az_Orbanok_es_Jansak_Europaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f1060a-001f-4642-bc71-a67b21c8e640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fde3aa3-f7f7-4fbc-824e-8710728f0b09","keywords":null,"link":"/360/20210509_Kurier_Ne_legyen_az_EU_az_Orbanok_es_Jansak_Europaja","timestamp":"2021. május. 09. 09:10","title":"Kurier: Ne legyen az EU az Orbánok és Jansák Európája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baseball ütőkkel és botokkal támadtak négy indiai férfira egy bácsalmási házban.","shortLead":"Baseball ütőkkel és botokkal támadtak négy indiai férfira egy bácsalmási házban.","id":"20210509_bacsalmas_tamadas_indai_elfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74b027-4a3f-4648-80ad-36899e58703c","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_bacsalmas_tamadas_indai_elfogas","timestamp":"2021. május. 09. 10:25","title":"Elfogták a rendőrök az indiaiakra támadó utolsó bácsalmási férfit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599e74b0-04b1-4591-852d-1cbff514c7e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Székesfehérvárt vezető Cser-Palkovics András és a Kaposvárt irányító Szita Károly is így nyilatkozott az ATV megkeresésére.\r

","shortLead":"Székesfehérvárt vezető Cser-Palkovics András és a Kaposvárt irányító Szita Károly is így nyilatkozott az ATV...","id":"20210509_fideszes_polgarmesterek_ingyenes_parkolas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=599e74b0-04b1-4591-852d-1cbff514c7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ab5a4e-9c76-4089-be12-0e9d32cc067a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_fideszes_polgarmesterek_ingyenes_parkolas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 09. 13:36","title":"Fideszes polgármesterek is véget vetnének az ingyenes parkolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b6e920-f00e-41f1-90b2-ed5bd84f7d61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Magas szerb kitüntetéseket vett át Peter Handke Nobel-díjas osztrák író, aki a hétvégén először látogatott a volt Jugoszlávia területére a legrangosabb irodalmi elismerés 2019-es elnyerése óta.","shortLead":"Magas szerb kitüntetéseket vett át Peter Handke Nobel-díjas osztrák író, aki a hétvégén először látogatott a volt...","id":"20210509_Szerb_dijeso_Peter_Handke_Nobeldijas_ironak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3b6e920-f00e-41f1-90b2-ed5bd84f7d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9829c-40b1-4d4e-9b98-7098fafadef9","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Szerb_dijeso_Peter_Handke_Nobeldijas_ironak","timestamp":"2021. május. 09. 22:04","title":"Szerb díjeső Peter Handke Nobel-díjas írónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","shortLead":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","id":"20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafce57d-673a-4bf2-a7a1-8e90fcef0276","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","timestamp":"2021. május. 09. 12:58","title":"Videón a nyaklánckitépő, akit órákon belül lekapcsoltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Parti Nagy Lajosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: vazallusok, derékbőség, Kalasnyikov, nemfüggő, kuss.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210509_az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781845a1-03de-48bb-8290-4d6ad680fefb","keywords":null,"link":"/360/20210509_az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. május. 09. 20:15","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos perzekurátorokról és vezéri alfélről értekezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706436d8-c852-4189-a1be-d713e97e745c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kabinet kiiktatta a korlátozások sorából azt a kitételt, hogy az egyházi zarándoklatokon, körmeneteken csak a helyi lakosság vehet részt. ","shortLead":"A kabinet kiiktatta a korlátozások sorából azt a kitételt, hogy az egyházi zarándoklatokon, körmeneteken csak a helyi...","id":"20210510_csiksomlyoi_bucsu_roman_kormany_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=706436d8-c852-4189-a1be-d713e97e745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054d139c-5a0d-439a-a648-aa13ee9fdddd","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_csiksomlyoi_bucsu_roman_kormany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 10. 19:56","title":"Lehetővé tette a csíksomlyói búcsú megtartását a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]