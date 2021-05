Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ezzel tiltakozik a díjat odaítélő HFPA botránya ellen.","shortLead":"A színész ezzel tiltakozik a díjat odaítélő HFPA botránya ellen.","id":"20210511_tom_cruise_visszaadja_golden_globe_dijait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b4dd65-eb6e-4d6f-a78e-c2f8674c4b24","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_tom_cruise_visszaadja_golden_globe_dijait","timestamp":"2021. május. 11. 08:28","title":"Tom Cruise visszaadja Golden Globe-díjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a786aa-96e2-4c3a-a34d-280a7bcf96bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teniszedzésén lett rosszul.



","shortLead":"Teniszedzésén lett rosszul.



","id":"20210512_Surgossegire_kerult_posztCoviddal_Papai_Joci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5a786aa-96e2-4c3a-a34d-280a7bcf96bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9b472e-3b57-4481-bdaf-0516afa063b6","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Surgossegire_kerult_posztCoviddal_Papai_Joci","timestamp":"2021. május. 12. 09:51","title":"Sürgősségire került poszt-Coviddal Pápai Joci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a356d441-d391-464a-b74c-098624c961ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a Podmaniczky utcát.","shortLead":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a Podmaniczky utcát.","id":"20210511_pizzafutar_auto_karambol_mento_nyugati","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a356d441-d391-464a-b74c-098624c961ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29a98d4-8455-43ea-96ba-7ab974a2912f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_pizzafutar_auto_karambol_mento_nyugati","timestamp":"2021. május. 11. 19:28","title":"Pizzafutár-autó ütközött össze egy mentővel a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c45c89d-368c-4853-88b3-bb0dd8a7851f","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210512_Marabu_Feknyuz_Kinai_kapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c45c89d-368c-4853-88b3-bb0dd8a7851f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8985a7d9-a84b-41d1-a689-cb6fedd31563","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210512_Marabu_Feknyuz_Kinai_kapcsolat","timestamp":"2021. május. 12. 09:35","title":"Marabu Féknyúz: Kínai kapcsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A vakcinadiplomácia kora következik, miután hamarosan meghaladja az igényeket az uniós vakcinamennyiség.","shortLead":"A vakcinadiplomácia kora következik, miután hamarosan meghaladja az igényeket az uniós vakcinamennyiség.","id":"20210511_Az_EU_mar_azon_gondolkodik_mit_tegyen_a_sok_felgyulemlett_vakcinaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed463da9-bb92-4527-937c-52d8371ab0dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Az_EU_mar_azon_gondolkodik_mit_tegyen_a_sok_felgyulemlett_vakcinaval","timestamp":"2021. május. 11. 15:52","title":"Az EU már azon gondolkodik, mit tegyen a sok felgyülemlett vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra hívják fel a figyelmet tudósok, hogy ne értékeljük túl a szállítás környezeti lábnyomát, ha élelmiszerekről van szó. ","shortLead":"Arra hívják fel a figyelmet tudósok, hogy ne értékeljük túl a szállítás környezeti lábnyomát, ha élelmiszerekről van...","id":"20210510_Kutatok_szerint_fenntarthatobb_az_importalt_zoldseg_mint_egy_helyi_hus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4cc255-5184-437d-be0f-38bf9120f2fd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210510_Kutatok_szerint_fenntarthatobb_az_importalt_zoldseg_mint_egy_helyi_hus","timestamp":"2021. május. 10. 14:48","title":"Egy új kutatás szerint az importált zöldség is kevesebb kárt okoz a környzetnek, mint a helyi hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09c0260-5337-43fd-8e04-a86776eb1c08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bíróság szerint a férfi utasa halt meg a balesetben, elfogásakor amfetamint mutattak ki a szervezetéből, és több eljárás is folyamatban van ellene.","shortLead":"A bíróság szerint a férfi utasa halt meg a balesetben, elfogásakor amfetamint mutattak ki a szervezetéből, és több...","id":"20210510_letartoztatas_ferihegyi_uti_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b09c0260-5337-43fd-8e04-a86776eb1c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faefaa21-8d55-4cb6-b856-f79d024eb471","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_letartoztatas_ferihegyi_uti_baleset","timestamp":"2021. május. 10. 16:58","title":"Halmozta a bűncselekményeket a Ferihegyi úti baleset okozója, le is tartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c705fe3-3d84-4392-91e6-6d9c1ef4cf6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hindu vallásban szentként tisztelik a szarvasmarhákat, arra ugyanakkor nincs tudományos bizonyíték, hogy az ürülékük védene a koronavírus ellen.","shortLead":"A hindu vallásban szentként tisztelik a szarvasmarhákat, arra ugyanakkor nincs tudományos bizonyíték, hogy az ürülékük...","id":"20210511_india_tehentragya_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c705fe3-3d84-4392-91e6-6d9c1ef4cf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6b4601-0966-4558-8181-a2b302215d75","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_india_tehentragya_koronavirus","timestamp":"2021. május. 11. 08:33","title":"Indiában elterjedt, hogy a tehéntrágyával bekent bőr megvéd a koronavírustól – természetesen nem igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]