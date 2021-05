Az iOS 14.5 bejelentése után elég hamar megérkezett a frissítés, az iOS 14.5.1 verzió, amelyben az Apple nemcsak egy, az Alkalmazáskövetés átláthatósága (App Tracking Transparency) funkciójába csúszott hibát javított, hanem olyan biztonsági réseket is befoltozott, amelyek hatással lehetnek/lehettek az Safarit működtető böngészőmotorra az iPhone-okon és iPadeken.

Azonban a frissítéssel együtt érkezett valami más is, amire eddig nincsen magyarázat. 2018 októberében mutatta be az Apple az iPhone XR-t, és nem ez a készülék volt az akkori csúcsmodell. Ezért is meglepő egy új, az okostelefonok teljesítményé firtató teszt, amelynek eredménye szerint az öregedő XR számos feladatban (pl. indítási idő, az alkalmazás betöltési ideje, a videó mentési sebessége stb.) felülmúlja az azóta megjelent Apple okostelefonokat.

Lehet, hogy az ok az iOS 14.5.1-gyel érkező lefojtás? – veti fel a ZDNet, kiemelve, hogy az iPhone XR-nek jobb volt a többmagos Geekbench pontszáma, mint az iPhone 11-é vagy az iPhone 12-é. De hasonló eredményt hozott a 3DMark is: az iPhone XR több pontot kapott, mint az iPhone 12, és sokkal többet, mint az iPhone 11, amelyet vélhetően a legjobban sújt ez a fojtás.

© YouTube/Nick Ackermen

De vajon mi lehet e fojtás mögött? – teszi fel a kérdést az említett forrás, és rögtön a legvalószínűbb választ adja meg rá: egy hibáról van szó, amit az is alátámaszt, hogy – a benchmark tesztek tanúsága szerint – több alkalmazást is érint. Lehet persze akaratlagos is az energiagazdálkodás szempontjából, bár az kicsit durva, hogy ilyen hatással van a teljesítményre. Végül alkalmazás-optimalizálási probléma is állhat a háttérben, ami valószínűtlennek tűnik, tekintettel a probléma súlyosságára. A ZDNet mindenesetre az első felvetésre szavaz, pont ezért valószínűnek tartja, hogy hamarosan meg is jelenhet a bugot javító iOS 14.5.2.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.