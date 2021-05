Már az új AnTuTu V9-et használták áprilisban az androidos telefonok értékeléséhez, hogy felállíthassák a hónap legerősebb készülékeinek top tízes listáját. E lista egyfajta chipkészletteszt is, amelyen igencsak jól szerepelt a Qualcomm Snapdragon 888 – kizárólag ilyen lapkát használó telefonok kerültek be az első tíz közé.

Az élen, megtartva múlt havi pozícióját, a Black Shark 4 Pro végzett, 860 467 ponttal. Az ezüstérem az Oppo Find X3 Próé lett (831 801 pont), míg a dobogó harmadik helyére a Nubia Red Magic 6 Pro került (828 649 pont). A márciusi rangsorhoz képest újabbak is érkeztek a listára: OnePlus 9 Pro, Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro, OnePlus 9, Xiaomi Mi 11 Ultra és a Xiaomi Mi 11.

© Gizmochina/AnTuTu

Az AnTuTu a tíz legjobban teljesítő középkategóriás okostelefon listáját is közzétette. Itt sincs változás az élen: akárcsak márciusban, most is a MediaTek Dimensity 820 lapkával szerelt Redmi 10X 5G bizonyult a legerősebbnek. Ami érdekes: a legjobban teljesítő középkategóriás telefonok top tízes listáján hat Huawei okostelefon található. A májusi lista valószínűleg változni fog, ugyanis több középkategóriás telefon is megjelenik addig.

© Gizmochina/AnTuTu

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.