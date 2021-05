Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"92fb86b3-ddfb-4f40-a683-46ac7b700694","c_author":"Mercarius","category":"brandcontent","description":"Az alapításának 25. évfordulóját ünneplő Mercarius Flottakezelő vezetőit kérdeztük a siker kulcsáról.","shortLead":"Az alapításának 25. évfordulóját ünneplő Mercarius Flottakezelő vezetőit kérdeztük a siker kulcsáról.","id":"20210408_A_siker_titka_hogy_partnerkent_tekintunk_az_ugyfeleinkre__interju_Mercarius_Flottakezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92fb86b3-ddfb-4f40-a683-46ac7b700694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc3d47a-bb72-4c02-bedb-0543737bcdd7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210408_A_siker_titka_hogy_partnerkent_tekintunk_az_ugyfeleinkre__interju_Mercarius_Flottakezelo","timestamp":"2021. május. 13. 11:31","title":"Egy cég, ami 2020-ban is tudott növekedni? Mit csináltak másképp?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79079ed-1fcb-4098-8ba7-1df975471075","c_author":"Bereczkei Tamás","category":"360","description":"Az evolúcióval és a genetikával szembemenni csak egy határig lehet, így sokan akkor sem nyerik el a vágyott alakot, ha mindent tőlük telhetőt megtesznek azért.","shortLead":"Az evolúcióval és a genetikával szembemenni csak egy határig lehet, így sokan akkor sem nyerik el a vágyott alakot, ha...","id":"20210513_A_nok_tevedesben_a_ferfiaknak_nem_feltetlenul_a_vekony_nok_tetszenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f79079ed-1fcb-4098-8ba7-1df975471075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c5645d-d9c1-420a-9048-09b8fbcd8e25","keywords":null,"link":"/360/20210513_A_nok_tevedesben_a_ferfiaknak_nem_feltetlenul_a_vekony_nok_tetszenek","timestamp":"2021. május. 13. 19:00","title":"Tévedés, hogy a férfiaknak a vékony nők tetszenek a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerdán 2 599 041 második oltásról számolt be, ezt csütörtökön frissítették 2 559 041-re.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerdán 2 599 041 második oltásról számolt be, ezt csütörtökön frissítették 2 559...","id":"20210513_koronavirus_tajekoztato_oldal_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dc6426-917e-44bc-be1f-39f146b2d971","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_koronavirus_tajekoztato_oldal_hiba","timestamp":"2021. május. 13. 10:13","title":"Utólag módosították a szerdai oltási számokat a kormányzati honlapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9142c8fb-739a-4123-9d4c-a275da80c9a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szirénázó felvezetéssel jutott be a kórházba csütörtökön az énekesnő.","shortLead":"Szirénázó felvezetéssel jutott be a kórházba csütörtökön az énekesnő.","id":"20210514_Der_Heni_vajudasanak_a_dramajarol_beszeltek_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9142c8fb-739a-4123-9d4c-a275da80c9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8834c62e-c4cd-49b9-b08b-1f4b3e190f36","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Der_Heni_vajudasanak_a_dramajarol_beszeltek_a_rendorok","timestamp":"2021. május. 14. 08:15","title":"Dér Heni vajúdásának a drámájáról beszéltek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az EMA szerint az engedélyeztetés előtt álló oltóanyagok mindegyike hatásos az indiai vírusmutációval szemben.","shortLead":"Az EMA szerint az engedélyeztetés előtt álló oltóanyagok mindegyike hatásos az indiai vírusmutációval szemben.","id":"20210512_Vakcina_Szputnyik_V_Europai_Gyogyszerugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c20465e-8bb5-4af3-adc6-6902205cbb7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_Vakcina_Szputnyik_V_Europai_Gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. május. 12. 16:43","title":"Négy vakcináról, köztük a Szputnyikról dönt hamarosan az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ec4fc-3383-4ba1-92c3-cbe63328fd52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az év elején ígérte meg a Samsung, hogy még kényelmesebbé teszi az otthon okoseszközeinek elérését és vezérlését. Ennek egyik módja lett, hogy immár Windows 10-es számítógépen is futtatható kapcsolódó alkalmazása.","shortLead":"Még az év elején ígérte meg a Samsung, hogy még kényelmesebbé teszi az otthon okoseszközeinek elérését és vezérlését...","id":"20210514_samsung_smartthings_alkalmazas_windows10_letoltes_microsoft_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=829ec4fc-3383-4ba1-92c3-cbe63328fd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc49ac0-f88a-4116-b099-e7fef76e7dfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_samsung_smartthings_alkalmazas_windows10_letoltes_microsoft_store","timestamp":"2021. május. 14. 10:03","title":"Windowson is elérheti a Samsung otthonvezérlő alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8a929-afc2-40ed-90e1-c8aa73e617ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kezdeményezés célja végső soron a magyar vállalkozások fejlődésének támogatása.","shortLead":"A kezdeményezés célja végső soron a magyar vállalkozások fejlődésének támogatása.","id":"20210513_uzbegisztan_startup_program_magyar_kozlony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bb8a929-afc2-40ed-90e1-c8aa73e617ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c98f1b-b6c6-4bb9-9699-646a3208bda8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_uzbegisztan_startup_program_magyar_kozlony","timestamp":"2021. május. 13. 07:39","title":"Indul a Magyar–Üzbég Startup Program ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b81057-2293-4d64-89f7-4b7b1c7956c1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Listán kárpótolhatják a nyerhető egyéni körzetek előválasztásainak veszteseit – a HVG forrásai szerint erre készülnek az ellenzéki összefogásban. Ez magyarázhatja, hogy egyelőre nincsenek parázs viták, viszonylagos csendben megy a helyezkedés. ","shortLead":"Listán kárpótolhatják a nyerhető egyéni körzetek előválasztásainak veszteseit – a HVG forrásai szerint erre készülnek...","id":"202119_nagy_csatak_karpotolt_vesztesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6b81057-2293-4d64-89f7-4b7b1c7956c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33db2d7b-2a94-4ca1-b5a4-8d66e7aa2bd2","keywords":null,"link":"/360/202119_nagy_csatak_karpotolt_vesztesek","timestamp":"2021. május. 13. 11:00","title":"Az MSZP-nek szoknia kell, hogy kispártként bánnak vele a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]