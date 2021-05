Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1853270a-bcce-40c3-a212-993c90c31c57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma már főleg magánbefizetések hizlalják a nyugdíjpénztári és egészségpénztári betéteket.","shortLead":"Ma már főleg magánbefizetések hizlalják a nyugdíjpénztári és egészségpénztári betéteket.","id":"20210513_Hiaba_a_jarvany_tovabb_nott_az_onkentes_penztarakban_levo_vagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1853270a-bcce-40c3-a212-993c90c31c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7149c1b4-4cd4-4475-a6b1-d982469fb437","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Hiaba_a_jarvany_tovabb_nott_az_onkentes_penztarakban_levo_vagyon","timestamp":"2021. május. 13. 12:24","title":"Hiába a járvány, tovább nőtt az önkéntes pénztárakban levő vagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Újra növekedési pályára állt az építőipar a februári megbicsaklás után.","shortLead":"Újra növekedési pályára állt az építőipar a februári megbicsaklás után.","id":"20210513_Jelentos_dragulas_mert_a_KSH_a_magyar_epitoiparban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2badb6-dd67-460d-bb70-6793a6627242","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210513_Jelentos_dragulas_mert_a_KSH_a_magyar_epitoiparban","timestamp":"2021. május. 13. 11:25","title":"Jelentős drágulást mért a KSH a magyar építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88096b96-abf4-4bb7-9dc2-a570d881d326","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején debütálhat a Samsung két új mobilja, a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 3, utóbbinak már az árát is sejteni.","shortLead":"Augusztus elején debütálhat a Samsung két új mobilja, a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 3, utóbbinak már az árát is...","id":"20210513_samsung_galaxy_z_flip_3_osszecsukhato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88096b96-abf4-4bb7-9dc2-a570d881d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df36649-9ff5-4dad-83d9-9647867a6ec0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_samsung_galaxy_z_flip_3_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2021. május. 13. 16:03","title":"Lefaraghatja az árat a Samsung, olcsóbb lehet a tavalyi modellnél a Galaxy Z Flip 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f986d40-1b45-4d4b-b205-57589553260d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1981. május 13-án a vatikáni Szent Péter téren a kurd Mehmet Ali Agca fegyverrel sebesítette meg a pápát. II. János Pál rengeteg vért vesztett, de túlélte a merényletet. ","shortLead":"1981. május 13-án a vatikáni Szent Péter téren a kurd Mehmet Ali Agca fegyverrel sebesítette meg a pápát. II. János Pál...","id":"20210513_Negyven_eve_lottek_ra_a_papara_a_papa_megbocsatott_a_merenylonek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f986d40-1b45-4d4b-b205-57589553260d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4596effd-d6b8-4fb3-bfef-c0b48555c764","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_Negyven_eve_lottek_ra_a_papara_a_papa_megbocsatott_a_merenylonek","timestamp":"2021. május. 13. 17:01","title":"Negyven éve lőttek rá a pápára, II János Pál megbocsátott a merénylőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtökre virradóra Izrael északi részében is megszólaltak a légvédelmi szirénák.","shortLead":"Csütörtökre virradóra Izrael északi részében is megszólaltak a légvédelmi szirénák.","id":"20210513_izrael_gazai_ovezet_raketatamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136a46c7-2089-45ce-a76f-08edc0244632","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_izrael_gazai_ovezet_raketatamadas","timestamp":"2021. május. 13. 06:04","title":"Már 1500 rakétát lőhettek ki Izraelre a Gázai övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41975041-93bc-4687-a3cf-ffe7320f1ce6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vádat emeltek egy férfi ellen, aki több tucat mécsest vitt el sírokról. Mindent beismert, jóvátételi munkát szabnának ki rá büntetésként. ","shortLead":"Vádat emeltek egy férfi ellen, aki több tucat mécsest vitt el sírokról. Mindent beismert, jóvátételi munkát szabnának...","id":"20210513_mecses_temeto_jovateteli_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41975041-93bc-4687-a3cf-ffe7320f1ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010401b7-f401-4e94-8cfc-83d13ddca048","keywords":null,"link":"/elet/20210513_mecses_temeto_jovateteli_munka","timestamp":"2021. május. 13. 12:29","title":"Mécseseket lopott a temetőben, hogy otthon legyen mivel világítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6226ff6-020f-4a5f-97fa-009858d4ca2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videóval búcsúzik Norbitól az állatkert.","shortLead":"Videóval búcsúzik Norbitól az állatkert.","id":"20210514_meghalt_norbi_a_tigris","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6226ff6-020f-4a5f-97fa-009858d4ca2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afbcbb2-ad3d-4a71-8e7e-52d631b66e7b","keywords":null,"link":"/elet/20210514_meghalt_norbi_a_tigris","timestamp":"2021. május. 14. 11:53","title":"Meghalt Norbi, a Fővárosi Állatkert tigrise","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbe386a-ead3-4b3f-aff7-562d0e23f3e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A három hetes kisfiú édesanyja életveszélyes állapotban került kórházba.","shortLead":"A három hetes kisfiú édesanyja életveszélyes állapotban került kórházba.","id":"20210513_halalos_liftbaleset_csecsemo_pozsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfbe386a-ead3-4b3f-aff7-562d0e23f3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3828e9cb-4f91-4786-bd1c-224b7250e61c","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_halalos_liftbaleset_csecsemo_pozsony","timestamp":"2021. május. 13. 20:15","title":"Nyitott ajtóval elinduló liftben halt meg egy csecsemő Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]