Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Bár már 2019. december 30-a óta ismert az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2, további vizsgálatok lennének szükségesek ahhoz, hogy biztosan meg lehessen állapítani, vajon állatokról terjedt át emberre, vagy egy laboratóriumból tudott valahogyan elszabadulni a vírus – jelentette ki az egyik legfontosabb tudományos folyóirat, a Science hasábjain tizennyolc elismert kutató.

A cikkben, amelyet a Telex vett észre, a kutatók azt írják: bár a WHO vizsgálata szerint „valószínű vagy elég valószínű”, hogy állatról terjedt emberre a vírus, az pedig, hogy laboratóriumból szabadult ki, „szélsőségesen valószínűtlen”, a két lehetőséget nem egyforma súllyal, nem elég kiegyensúlyozottan vizsgálták meg. Mint írják, a 313 oldalas tanulmánynak mindössze 4 oldala foglalkozik ezzel a felvetéssel.

A publikáció előtt valamivel a Le Monde beszámolt egy olyan Twitter-bejegyzésről is, amely szerint három eddig nem ismert tudományos munka is foglalkozott a korábbi években a vuhani virológiai laborban (Wuhan Institute of Virology) vizsgálati célból tárolt koronavírusokkal. Szakértők szerint az, ami a dolgozatokban szerepel, több ponton is ellentmond a témában eddig nyilvánosságra hozott adatokkal.

Az ugyanakkor nem titok és nem is különleges, hogy egy laborban koronavírusokat vizsgálnak: ennek fontos szerepe van a járványok elleni védekezésben.

A Telex idézi ugyanakkor Wuhan Institute of Virology vezető kutatóját, Shi Zhenglit is, aki szerint szomorú ilyen feltételezéseket olvasni, amelyeknek csak annyi az alapjuk, hogy az intézet valóban vizsgál hasonló vírusokat. „Az ilyen állítások mindenképpen ártanak a tudósok hírnevének és lelkesedésének, akik elhivatottan dolgoznak olyan állati vírusok kutatásán, amelyek átterjedési kockázattal bírnak az emberi populációkra” – mondta.