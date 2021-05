Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzin átlagára három hónapja, a gázolaj ára negyedik hónapja magasabb 400 forintnál.","shortLead":"A benzin átlagára három hónapja, a gázolaj ára negyedik hónapja magasabb 400 forintnál.","id":"20210513_Elerheti_a_kilenc_evvel_ezelotti_rekordszintet_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05080cd2-2419-4d50-81d3-3569d0eb6a6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Elerheti_a_kilenc_evvel_ezelotti_rekordszintet_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2021. május. 13. 09:44","title":"Elérheti a kilenc évvel ezelőtti rekordszintet az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f961b440-b52c-4027-bf98-c8f5b7a104ec","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Karácsonyról azt tartják, hogy egymástól eltérő gondolkodású emberekkel is szót tud érteni. De vajon van-e ezen a végletekig elvadított terepen még igény erre? Képes-e a béke követeként színre lépni úgy, hogy szétszednek mindent körülötte? Vélemény.","shortLead":"Karácsonyról azt tartják, hogy egymástól eltérő gondolkodású emberekkel is szót tud érteni. De vajon van-e ezen...","id":"20210514_Tamas_Ervin_Az_indulo_mozdony_sipszava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f961b440-b52c-4027-bf98-c8f5b7a104ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe984125-8152-4eb6-a436-fd37bc4df5d2","keywords":null,"link":"/360/20210514_Tamas_Ervin_Az_indulo_mozdony_sipszava","timestamp":"2021. május. 14. 18:00","title":"Tamás Ervin: Mindenki Karácsonyra várt – de mire lesz elég, amit ő hozott a politikába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c53acb-ea4d-4109-84e9-3ab8f49d2bba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Stílusa egységes, mert mindig a halálba futó életről szól” – írta róla Ágh István.



","shortLead":"„Stílusa egységes, mert mindig a halálba futó életről szól” – írta róla Ágh István.



","id":"20210514_Az_egyik_legfontosabb_rendezonk_pedig_csak_ket_filmet_keszitett__90_eve_szuletett_Huszarik_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c53acb-ea4d-4109-84e9-3ab8f49d2bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d882426-2553-4f0f-a76c-119a9b992a8d","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Az_egyik_legfontosabb_rendezonk_pedig_csak_ket_filmet_keszitett__90_eve_szuletett_Huszarik_Zoltan","timestamp":"2021. május. 14. 10:10","title":"Az egyik legfontosabb rendezőnk, pedig csak két filmet készített – 90 éve született Huszárik Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos szerepet tölthet be a Műegyetem kutatócsoportja a jövő szuperszámítógépeinek fejlesztésében.","shortLead":"Fontos szerepet tölthet be a Műegyetem kutatócsoportja a jövő szuperszámítógépeinek fejlesztésében.","id":"20210514_bme_kvantuminternet_kvantuminformatika_szamitastechnika_szamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44b4ebf-8484-4770-a062-311fd7601031","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_bme_kvantuminternet_kvantuminformatika_szamitastechnika_szamitogep","timestamp":"2021. május. 14. 16:03","title":"Elkezdték kidolgozni a kvantuminternet alapjait a BME-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint pénteken délben érheti el a Mars felszínét Kína Mars-járója, ami a tervek szerint 90 marsi napon át dolgozik majd a bolygón.","shortLead":"Magyar idő szerint pénteken délben érheti el a Mars felszínét Kína Mars-járója, ami a tervek szerint 90 marsi napon át...","id":"20210513_kina_marsjaro_tienven_1_urkutatas_landolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b06d67-08c6-4327-9719-6ffdf59a8bfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_kina_marsjaro_tienven_1_urkutatas_landolas","timestamp":"2021. május. 13. 19:03","title":"Pénteken landolhat az első kínai Mars-járó a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben az anya és a két gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A balesetben az anya és a két gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett.","id":"20210513_iskola_zebra_rad_teherauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df651b9-3148-4032-b0f4-1948ec2d0c6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_iskola_zebra_rad_teherauto","timestamp":"2021. május. 13. 13:02","title":"Iskola előtti zebrán sodort el egy teherautó egy anyát és gyermekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc15a7-3506-440f-b9bd-87c1f22db2c9","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Panorámás szántója és gazdasági épülete lett Tiborcz Péternek, a kormányfői vő testvérének. A főként informatikai cégekben tevékenykedő üzletember a Balaton-felvidéki Dörgicsére költözött, onnan igazgatja cégeit, illetve felügyeli az MKB Bank informatikai szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatát, az MKB Digitalt.","shortLead":"Panorámás szántója és gazdasági épülete lett Tiborcz Péternek, a kormányfői vő testvérének. A főként informatikai...","id":"20210513_Tiborczek_terjeszkednek_a_Balatonfelvideken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93dc15a7-3506-440f-b9bd-87c1f22db2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048a9cd1-9105-4801-a8e1-1592ba2021c3","keywords":null,"link":"/360/20210513_Tiborczek_terjeszkednek_a_Balatonfelvideken","timestamp":"2021. május. 13. 14:00","title":"Tiborczék terjeszkednek a Balaton-felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani a fialókat is, de arra kérte őket, hogy gondolják át a helyzetet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani...","id":"20210514_who_oltas_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78e60d8-7b0c-47f4-8e55-5b0ecb3974c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_who_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. május. 14. 19:03","title":"A WHO szerint nem a gyerekeknek kellene oltást adni, hanem a szegényebb országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]