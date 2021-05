A magyar piacra is elhozza Bespoke-szériás hűtőszekrényeit a Samsung. A gyártó bemutatóján a mutatós berendezések okosságára is felhívta a figyelmet.

Fehér, ezüst/inox, esetleg fekete. A hűtőszekrények piacán nézelődők leginkább ilyesmi színekkel találkozhatnak a készülékeknél, melyekből régóta léteznek ízlésesebb darabok, az vitathatatlan, hogy a Samsung héten bemutatott új Bespoke gépei kitűnnek az általános kínálatból.

A gyártó közleménye úgy szól, hogy a Samsung Bespoke Konyhájának első darabjaként a hűtőszekrények elegáns, letisztult kialakítású készülékek, melyeket nemcsak belül – a többfunkciós rekeszek vagy az összehajtható polc átrendezésével – lehet variálni, hanem cserélhető ajtólapjuk segítségével kívül is könnyen a helyiséghez vagy éppen az évszak hangulatához igazíthatók. A jellegzetes pasztellárnyalatokban érkező kiegészítőkkel a felhasználók maguk tervezhetik meg a hűtőt úgy, hogy az illeszkedjen a lakás belső teréhez – még a lakás átfestése után is.

© Samsung

A Samsung közlése szerint a hazai felhasználók az ajtók között hagyományos és modernebb, természetes hatású megoldások közül is választhatnak. A kínálatban szerepel az üvegből készült Tiszta fekete és Tiszta fehér, a terrakotta Krém bézs és Krém égszínkék, valamint az időtálló, rozsdamentes acélborítású Kifinomult inox szín is. A panelek cseréjét a Samsung saját szakszervizei ingyenesen elvégzik, ehhez elég az elem megvásárlása után az ügyfélszolgálatnál bejelentést tenni.

A bejelentéshez mellékelt termékfotók alapján nagyon úgy tűnik, ezek nemcsak szavak, itt tényleg nem mindennapi hűtőgépekről van szó.

© Samsung

© Samsung

© Samsung

A személyre szabhatóságon túl a hazánkban hétfőtől elérhető, alulfagyasztós Bespoke modellek jelentős tárolókapacitást és hűtési teljesítményt, illetve kényelmes használatot kínálnak – szól a gyártói ígéret. A jegesedést megakadályozó No Frost technológiát aligha kell már magyarázni. A mindegyik készülékben elérhető a Humidity Fresh+ egység viszont érhet néhány szót: szabályozható páratartalma, hogy optimális környezetet teremtsen a zöldségeknek és gyümölcsöknek. Az Optimal Fresh+ rekesz egy nagy fiókként is használható, de ketté is választható, ilyenkor a felhasználók két hőmérséklet közül választhatnak: az egyikkel a hús és a halak akár egy hétig is frissen tarthatóak fagyasztás nélkül, a másik beállítás pedig ideális a zöldségekhez és gyümölcsökhöz.

A teljesítményért a Samsung digitális inverteres kompresszora felel, amelynek köszönhetően a hűtő magasabb energiahatékonysággal működik. És halkabban: a gyártó szerint a gép mindössze 35 dB hangos.

© Samsung

Beruházás

A hűtő mellett a Samsung több más Bespoke készülékkel és okosmegoldással is előrukkolt.

A Bespoke AirDresser például számos ruházatápolási megoldást egyesít. Az ebben az öltözőszekrényben tartott ruhák tiszták és szárazok maradnak, a szagtalanító szűrőnek és a JetSteam gőzölős fertőtlenítőnek köszönhetően pedig frissek is.

© Samsung

A SmartThings Clothing Care a Bespoke AirDresserhez és a Samsung okos mosógépeihez is csatlakoztatható wifin keresztül és így segíthet a mosás és tisztítás hatékonyságának növelésében. Az alkalmazás a csatlakoztatott készülék és a ruhák anyaga alapján javasol programot és beállításokat, így biztosan a megfelelő, kíméletes eljárással tisztulnak meg az egyes darabok. A szolgáltatás a háztartás vezetését is képes segíteni, akár a fogyóban lévő mosószer automatikus utánrendelésével.

A SmartThings Air a Samsung légtisztítóival és légkondicionálóival együttműködve valós időben figyeli a lakásban és annak környezetében a levegő minőségét és ennek megfelelően állítja be a csatlakoztatott eszközök működését.

A Samsung alulfagyasztós Bespoke hűtői Magyarországon május 17-től lesznek elérhetők, a legolcsóbb modell 230 ezer forinton nyit. A külön megvásárolható panelek közül pedig 2021 szeptemberétől lehet majd válogatni. A Bespoke AirDresser várhatóan szintén szeptemberben érkezik Magyarországra, árát még nem közölte a Samsung.

