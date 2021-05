Egy oroszul írt nyilatkozat szerint nem folytatja tevékenységét a DarkSide nevű hackercsoport, amely napokra megbénította az amerikai Colonial Pipeline rendszereit. A cég fontos szerepet tölt be az USA-ban zajló üzemanyagszállításban, vezetékein át több millió hordónak megfelelő benzin és gázolaj vándorol az államok között.

A The New York Times által bemutatott nyilatkozat szerint a csoportot olyan külső nyomás éri, amely lehetetlenné teszi működésüket, ezért leállnak. A dokumentumban állítólag az is szóba kerül, hogy az orosz hátterű csoport már nem fér hozzá online rendszereihez, így pedig erőforrásokkal sem rendelkezik.

Néhány napja Joe Biden amerikai elnök azt mondta, hogy az Egyesült Államok “megtorló csapást” készít elő a DarkSide ellen, de hogy történt-e valamilyen konkrét lépés, azt nem tudni. Arról sincsenek hírek, hogy az USA pontosan milyen válaszlépést fontolgatott, és az milyen hatást váltott (volna) ki a kiberbűnözők oldalán.

Ha már a rendőrséget is zsarolják, akkor tényleg baj van A hackerek az ellopott adatokat már nemcsak titkosítják, hanem azzal zsarolnak, hogy ki is szivárogtatják az érzékeny információkat. A kiberbűnözők eszköztára bővül, már nem félnek közművek - mint most egy olajvezeték - ellen bevetni őket, vagy akár a hatóságokat is támadják. A háttérben felsejlenek a kevésbé demokratikus berendezkedésű államok.

A NYT által idézett kiberkutatók ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a DarkSide állítólagos nyilatkozata talán csak trükk, és a háttérben egész más dolgok történnek, például átszervezik a tevékenységüket.

A Colonial Pipeline-t ért támadást zsarolóvírus segítségével követte el a csoport, amely a cég rendszereinek feloldásáért mintegy 5 millió dollárnak megfelelő bitcoint követelt. Ezt az amerikai vállalat állítólag ki is fizette, de az ezzel kapcsolatos kérdéseket a nyomozás érdekeire hivatkozva rendre elhárították.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.