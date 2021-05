Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"29eb7ca8-7bf3-4c6d-b462-c4bde3a00810","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néha úgy tűnik, vannak csodák. ","shortLead":"Néha úgy tűnik, vannak csodák. ","id":"20210515_Elaludt_az_autos_aki_leszaguldott_az_M4esrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29eb7ca8-7bf3-4c6d-b462-c4bde3a00810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a9dcd5-a5d8-4142-9df2-95c87e64124d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Elaludt_az_autos_aki_leszaguldott_az_M4esrol","timestamp":"2021. május. 15. 09:31","title":"Őrült balesetet úsztak meg egy autóban az M4-esen, ahol elaludt a sofőr - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210516_Jogerosen_pert_nyert_a_DK_az_Allami_Szamvevoszek_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e539c5f6-6958-4360-a164-697dfb549604","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Jogerosen_pert_nyert_a_DK_az_Allami_Szamvevoszek_ellen","timestamp":"2021. május. 16. 12:10","title":"Jogerősen pert nyert a DK az Állami Számvevőszék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd411af-5086-41f1-b8b2-6cd4a9caa38e","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A műanyaghulladékok csökkentése, főzés maradékokból és szezonális helyi fogások, vegyszermentes takarítás és természetes szépségápolás: fenntarthatóbban élni jól hangzik, ahhoz azonban, hogy a gyakorlatba is átültessük, elkél némi segítség. Olyan magyar influenszerek és szakértők oldalait gyűjtöttük össze, akik a zöldebb életmódhoz adnak remek tippeket. ","shortLead":"A műanyaghulladékok csökkentése, főzés maradékokból és szezonális helyi fogások, vegyszermentes takarítás és...","id":"20210516_fenntarthatosag_tippek_eletmod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bd411af-5086-41f1-b8b2-6cd4a9caa38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ba9141-6a72-4aed-a8ac-641d2af7985f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210516_fenntarthatosag_tippek_eletmod","timestamp":"2021. május. 16. 17:00","title":"Őket kövesse ötletekért és tippekért, ha zöldebben szeretne élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e3cd55-0f95-4993-8bd1-2422e6a23ae4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután a Momentum kiplakátolta Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájának kerítését, a Mészáros-kör legújabb tulajdonánál is új tábla jelent meg. Az ötletgazda a Demokratikus Koalíció ifjúsági szervezete.","shortLead":"Miután a Momentum kiplakátolta Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájának kerítését...","id":"20210515_Meszaros_Lorinc_sugarut_gunyos_utcanevtabla_jelent_meg_az_Andrassy_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e3cd55-0f95-4993-8bd1-2422e6a23ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b170437e-527f-4a22-b66e-6fb3aa14edf6","keywords":null,"link":"/elet/20210515_Meszaros_Lorinc_sugarut_gunyos_utcanevtabla_jelent_meg_az_Andrassy_uton","timestamp":"2021. május. 15. 15:05","title":"Mészáros Lőrinc sugárút: gúnyos utcanévtábla jelent meg az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikában nincs szerzői jog - kommentálta a DK elnöke Karácsony Gergely tegnapi programismertetését.","shortLead":"A politikában nincs szerzői jog - kommentálta a DK elnöke Karácsony Gergely tegnapi programismertetését.","id":"20210516_Gyurcsany_Dobrevevel_megegyezo_programot_mutatott_be_Karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1d6ff0-0538-41e3-aee4-68a04db12d08","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Gyurcsany_Dobrevevel_megegyezo_programot_mutatott_be_Karacsony","timestamp":"2021. május. 16. 19:07","title":"Gyurcsány: Dobrevével megegyező programot mutatott be Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összeomlott egy emelvény a Jeruzsálem melletti Givat Zeév egyik zsinagógájában vasárnap.","shortLead":"Összeomlott egy emelvény a Jeruzsálem melletti Givat Zeév egyik zsinagógájában vasárnap.","id":"20210516_Izraelben_osszeomlott_egy_zsinagoga_emelvenye_sokan_sulyosan_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c6ce3d-cb1c-46a1-bfb5-3e6ffd36dd6e","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Izraelben_osszeomlott_egy_zsinagoga_emelvenye_sokan_sulyosan_megserultek","timestamp":"2021. május. 16. 19:55","title":"Izraelben összeomlott egy zsinagóga emelvénye, sokan súlyosan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0587d9-917b-4ca7-bcb7-62aa2a301d61","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Idén márciustól a motorosok biztonságosabb közlekedése érdekében megújították a képzési és vizsgakövetelményeket - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a közösségi oldalára feltöltött videójában.","shortLead":"Idén márciustól a motorosok biztonságosabb közlekedése érdekében megújították a képzési és vizsgakövetelményeket...","id":"20210515_Megujitottak_a_motorosok_szamara_a_kepzesi_es_vizsgakovetelmenyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce0587d9-917b-4ca7-bcb7-62aa2a301d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95eda725-089c-42ee-adf0-7b66d046dddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Megujitottak_a_motorosok_szamara_a_kepzesi_es_vizsgakovetelmenyeket","timestamp":"2021. május. 15. 09:59","title":"Megújították a motorosok számára a képzési és vizsgakövetelményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedvező, hogy sok 16-18 éves fiatal is hajlandó beoltatni magát a koronavírus ellen, hiszen ezzel ők is részei lesznek az \"össznépi védettségnek\" - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa a közmédiának szombaton.","shortLead":"Kedvező, hogy sok 16-18 éves fiatal is hajlandó beoltatni magát a koronavírus ellen, hiszen ezzel ők is részei lesznek...","id":"20210515_Szlavik_arra_keri_a_fiatalokat_hogy_regisztraljanak_meg_tobben_az_oltasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6183ffae-7890-41d8-8477-f639ae1a2189","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Szlavik_arra_keri_a_fiatalokat_hogy_regisztraljanak_meg_tobben_az_oltasra","timestamp":"2021. május. 15. 15:15","title":"Szlávik arra kéri a fiatalokat, hogy regisztráljanak még többen az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]