Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4d381a57-1416-460b-8102-0443a1aae40c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legnagyobb ruházati vállalataként hatalmas a felelősségük a sokszínűség és az elfogadás megteremtésében, írták az egyik kép alá.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb ruházati vállalataként hatalmas a felelősségük a sokszínűség és az elfogadás megteremtésében...","id":"20210517_Retusalatlan_a_pattanasokat_is_vallalo_fotokkal_hirdet_egy_nagy_ruhaaruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d381a57-1416-460b-8102-0443a1aae40c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc6c0d5-618f-42eb-8fa1-76d2385468ed","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Retusalatlan_a_pattanasokat_is_vallalo_fotokkal_hirdet_egy_nagy_ruhaaruhaz","timestamp":"2021. május. 17. 11:40","title":"Retusálatlan, a pattanásokat is vállaló fotókkal hirdet egy nagy ruhaáruház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08955a-8898-4bfe-9fc1-d21f3933066c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy izraeli légi csapás a Gázai övezetben romba döntött szombat délután egy 12 emeletes épületet, amely több médium irodájának, köztük az AP amerikai hírügynökségnek és az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak is otthont adott.","shortLead":"Egy izraeli légi csapás a Gázai övezetben romba döntött szombat délután egy 12 emeletes épületet, amely több médium...","id":"20210515_Ujabb_irodahazat_rombolt_le_az_izraeli_hadsereg_az_AP_helyi_irodaja_is_ott_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08955a-8898-4bfe-9fc1-d21f3933066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aac717-4b24-4b95-b005-8187c41eb90e","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Ujabb_irodahazat_rombolt_le_az_izraeli_hadsereg_az_AP_helyi_irodaja_is_ott_volt","timestamp":"2021. május. 15. 16:33","title":"Újabb irodaházat rombolt le az izraeli hadsereg, az AP helyi irodája is ott volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a2e7f-eb59-4cc7-b2ec-2f97c13c114b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Térdsérülése miatt nem szerepelhet a labdarúgó Európa-bajnokságon Zlatan Ibrahimovic, a svédek világsztárja.","shortLead":"Térdsérülése miatt nem szerepelhet a labdarúgó Európa-bajnokságon Zlatan Ibrahimovic, a svédek világsztárja.","id":"20210515_Ibrahimovic_terdserules_miatt_kihagyja_az_Ebt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af9a2e7f-eb59-4cc7-b2ec-2f97c13c114b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc79ccb-70b1-41f4-8d5a-ea5d6468b88e","keywords":null,"link":"/sport/20210515_Ibrahimovic_terdserules_miatt_kihagyja_az_Ebt","timestamp":"2021. május. 15. 16:44","title":"Ibrahimovic térdsérülés miatt kihagyja az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük hiteles, amit csinál.","shortLead":"Szerintük hiteles, amit csinál.","id":"20210516_Varju_Laszlo_moge_all_be_a_Jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23691bcd-c3ff-44ef-9503-06c820fdaa01","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Varju_Laszlo_moge_all_be_a_Jobbik","timestamp":"2021. május. 16. 10:50","title":"Varju László mögé áll be a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53520716-6228-49a1-b6e9-ebeb0cd31b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel Balin hatalmas bevételt jelentenek a turisták, a koronavírus-járvány ellenére sem tiltották meg a beutazást a szigetre. Azóta jó néhány olyan eset történt, ami miatt megbánhatták a döntést.","shortLead":"Mivel Balin hatalmas bevételt jelentenek a turisták, a koronavírus-járvány ellenére sem tiltották meg a beutazást...","id":"20210515_Pornoforgatas_a_szent_hegyen_kamu_szajmaszk_kiakadtak_a_turistakra_Balin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53520716-6228-49a1-b6e9-ebeb0cd31b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea84ee63-82ec-4a9a-be02-0cf9ba84473f","keywords":null,"link":"/elet/20210515_Pornoforgatas_a_szent_hegyen_kamu_szajmaszk_kiakadtak_a_turistakra_Balin","timestamp":"2021. május. 15. 19:46","title":"Pornóforgatás a szent hegyen, kamu szájmaszk: kiakadtak a turistákra Balin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A doppingteszt azután lett pozitív, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni István hotelszobájába.","shortLead":"A doppingteszt azután lett pozitív, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni István hotelszobájába.","id":"20210516_Megallapitottak_a_szabotazst_a_pozitiv_doppingteszt_ellenere_mehet_az_Ebre_Peni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead5af2c-d0b3-4cca-a46b-efc5f38a8df4","keywords":null,"link":"/sport/20210516_Megallapitottak_a_szabotazst_a_pozitiv_doppingteszt_ellenere_mehet_az_Ebre_Peni","timestamp":"2021. május. 16. 14:51","title":"Megállapították a szabotázst, a pozitív doppingteszt ellenére mehet az Eb-re Péni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többe kerül az alapanyag és a munkaerő is.","shortLead":"Többe kerül az alapanyag és a munkaerő is.","id":"20210516_Iden_akar_20_szazalekkal_is_dragabb_lehet_a_nyaralas_belfoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401ac6d0-13e7-46f2-8f67-8b4c06f5f239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Iden_akar_20_szazalekkal_is_dragabb_lehet_a_nyaralas_belfoldon","timestamp":"2021. május. 16. 19:49","title":"Idén akár 20 százalékkal is drágább lehet a nyaralás belföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b756295f-dde1-45cd-b673-63294dc20f45","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniában hétfőtől nyithatnak ki az éttermek, a kocsmák és a pubok. Eddig csak a teraszokra lehetett kiülni. ","shortLead":"Nagy-Britanniában hétfőtől nyithatnak ki az éttermek, a kocsmák és a pubok. Eddig csak a teraszokra lehetett kiülni. ","id":"20210516_A_brit_ettermek_tiz_szazaleka_tonkrement_a_koronavirusjarvany_kezdete_ota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b756295f-dde1-45cd-b673-63294dc20f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948557cb-d5ce-4eec-8ce4-03e7dd0a619f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_A_brit_ettermek_tiz_szazaleka_tonkrement_a_koronavirusjarvany_kezdete_ota","timestamp":"2021. május. 16. 14:24","title":"A brit éttermek tíz százaléka tönkrement a koronavírus-járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]