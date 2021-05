Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4d381a57-1416-460b-8102-0443a1aae40c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legnagyobb ruházati vállalataként hatalmas a felelősségük a sokszínűség és az elfogadás megteremtésében, írták az egyik kép alá.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb ruházati vállalataként hatalmas a felelősségük a sokszínűség és az elfogadás megteremtésében...","id":"20210517_Retusalatlan_a_pattanasokat_is_vallalo_fotokkal_hirdet_egy_nagy_ruhaaruhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d381a57-1416-460b-8102-0443a1aae40c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc6c0d5-618f-42eb-8fa1-76d2385468ed","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Retusalatlan_a_pattanasokat_is_vallalo_fotokkal_hirdet_egy_nagy_ruhaaruhaz","timestamp":"2021. május. 17. 11:40","title":"Retusálatlan, a pattanásokat is vállaló fotókkal hirdet egy nagy ruhaáruház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d2869b-29d2-4952-a119-a9b70a380ce1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Indiában sok kórház már nem fogad koronavírusos betegeket, mert nincs elég orvosi oxigén. A válsághelyzetben önkéntesek segítenek a súlyos állapotú fertőzötteknek oxigénhez jutni – annak ellenére is, hogy eközben ők maguk is elkapják a betegséget. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Indiában sok kórház már nem fogad koronavírusos betegeket, mert nincs elég orvosi oxigén. A válsághelyzetben önkéntesek...","id":"20210517_onkentes_oxigen_India_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91d2869b-29d2-4952-a119-a9b70a380ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89999939-5c1e-4aec-87a1-770b5bd05d2c","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_onkentes_oxigen_India_koronavirus","timestamp":"2021. május. 17. 15:07","title":"Nincs hely a kórházakban, önkéntesek az utcán osztják az oxigént Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izraeli katonai repülőgépek légi csapások tucatjait mérték különböző célpontokra a Gázai övezetben hétfőre virradóra, miközben a területet uraló Hamász szélsőséges iszlamista szervezet is folytatta a rakéták kilövését.

","shortLead":"Izraeli katonai repülőgépek légi csapások tucatjait mérték különböző célpontokra a Gázai övezetben hétfőre virradóra...","id":"20210517_izrael_legicsapas_gaza_hamasz_raketa_ensz_bt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca7b1b6-8572-41c2-9356-7e9182152221","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_izrael_legicsapas_gaza_hamasz_raketa_ensz_bt","timestamp":"2021. május. 17. 05:32","title":"Izraeli–palesztin konfliktus: rakétatámadásra légi csapás volt a válasz hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6a979c-e727-466b-8171-ad17491da2d5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A leállított turizmus következtében az utazni vágyók egy részénél felértékelődött a lakóautók és a lakókocsik kínálta lehetőség.","shortLead":"A leállított turizmus következtében az utazni vágyók egy részénél felértékelődött a lakóautók és a lakókocsik kínálta...","id":"20210517_A_lakoautopiac_a_jarvany_egyik_nagy_nyertese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe6a979c-e727-466b-8171-ad17491da2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296d6791-992d-4354-a1d9-5be436555def","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_A_lakoautopiac_a_jarvany_egyik_nagy_nyertese","timestamp":"2021. május. 17. 08:12","title":"A lakóautó-piac a járvány egyik nagy nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35d5950-e309-4017-b7e5-aa6133b7b858","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több lépcsőben, szigorú szabályok szerint nyitnak a fürdők és a strandok.","shortLead":"Több lépcsőben, szigorú szabályok szerint nyitnak a fürdők és a strandok.","id":"20210516_A_medenceket_a_szaunat_es_a_gozt_kiveve_kotelezo_a_maszk_a_furdok_zart_tereben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a35d5950-e309-4017-b7e5-aa6133b7b858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b55686-f68d-42ec-a127-161faa34ef43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_A_medenceket_a_szaunat_es_a_gozt_kiveve_kotelezo_a_maszk_a_furdok_zart_tereben","timestamp":"2021. május. 16. 18:19","title":"A medencéket, a szaunát és a gőzt kivéve kötelező a maszk a fürdők zárt terében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rövid időre benézett a forint 350 alá is, majd valamivel e szint fölött állt meg.","shortLead":"Rövid időre benézett a forint 350 alá is, majd valamivel e szint fölött állt meg.","id":"20210518_forint_euro_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9910667f-a2ae-4c39-8d9e-09b55d0759ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2021. május. 18. 11:06","title":"350 alatt is járt a forintárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b4e9c5-9275-4b90-85b9-3bc553707f38","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A kormány dicséretét sulykoló kommunikációs gépezet egyértelműen a „baráti” beszállítókat és médiafelületeket részesíti előnyben.","shortLead":"A kormány dicséretét sulykoló kommunikációs gépezet egyértelműen a „baráti” beszállítókat és médiafelületeket részesíti...","id":"202119__propaganda__rogan_kaszal_es_tejel__koltsegvetes_2022__kihangositva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48b4e9c5-9275-4b90-85b9-3bc553707f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d491da67-a267-44a5-98b5-960a4bde4d28","keywords":null,"link":"/360/202119__propaganda__rogan_kaszal_es_tejel__koltsegvetes_2022__kihangositva","timestamp":"2021. május. 17. 11:00","title":"Több száz milliárdot vernek el Rogánék propagandára a ciklus végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbdc0b-f4e1-45b4-b6d9-901f5c6042c8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Shakespeare tollára kívánkozó intrikák követték Dél-Afrikában a leghosszabb ideig uralkodó zulu király halálát. Az ország legnagyobb etnikumának uralkodói posztja kevés valódi hatalommal, de állami apanázzsal és politikai befolyással jár.","shortLead":"Shakespeare tollára kívánkozó intrikák követték Dél-Afrikában a leghosszabb ideig uralkodó zulu király halálát...","id":"20210517_zulu_kiralysag_tronutodlas_DelAfrika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eebbdc0b-f4e1-45b4-b6d9-901f5c6042c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76242a3-deba-4703-8301-2c1ffcbd90f9","keywords":null,"link":"/360/20210517_zulu_kiralysag_tronutodlas_DelAfrika","timestamp":"2021. május. 17. 19:00","title":"Botrányba fulladt a zulu trónöröklés bejelentése, a királyfi élő adásban menekült ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]