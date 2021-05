Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17162f65-9345-4d9f-b573-606de84320cb","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A ferencvárosi polgármester szerint jelenleg a budapesti konzultáció az egyetlen módja annak, hogy az itt lakók kézzelfogható véleményt formáljanak a Fudan kampuszépítéséről. Az „Üzenjünk Pekingnek” mottójú akció júniusban indul, a kérdésekre online és offline is lehet majd válaszolni.","shortLead":"A ferencvárosi polgármester szerint jelenleg a budapesti konzultáció az egyetlen módja annak, hogy az itt lakók...","id":"20210517_Baranyi_Krisztina_Nem_engedhetjuk_hogy_a_Fudanugy_kikeruljon_a_kozbeszedbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17162f65-9345-4d9f-b573-606de84320cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6569ea07-fd1f-4707-b2f1-5ce239cf6084","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_Baranyi_Krisztina_Nem_engedhetjuk_hogy_a_Fudanugy_kikeruljon_a_kozbeszedbol","timestamp":"2021. május. 17. 19:39","title":"Baranyi Krisztina: Nem engedhetjük, hogy a Fudan-ügy kikerüljön a közbeszédből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"225 millió forintot nyert.","shortLead":"225 millió forintot nyert.","id":"20210516_Egy_szerencses_elvitte_a_hatos_lotto_fodijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba89cdf9-35b7-4b8c-9586-0a7f53ac5727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Egy_szerencses_elvitte_a_hatos_lotto_fodijat","timestamp":"2021. május. 16. 17:46","title":"Egy szerencsés elvitte a hatos lottó fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány enyhültével ismét egyre többen vesznek autót. Áprilisban összesen 10 521 személygépjármű talált gazdára a Datahouse adatai szerint, ami bár valamivel elmarad a korábbi évektől, jóval meghaladja a tavaly áprilisban bezuhanó autópiac mindössze 6 183 darabos értékesítését.","shortLead":"A járvány enyhültével ismét egyre többen vesznek autót. Áprilisban összesen 10 521 személygépjármű talált gazdára...","id":"20210518_kgfb_ar_2021_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e56af4-ed51-414d-a111-5a331722db66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_kgfb_ar_2021_bank360","timestamp":"2021. május. 18. 08:40","title":"Mennyibe kerül a legnépszerűbb autók kötelező biztosítása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A sikerről alkotott elképzeléseinket nem érdemes mások véleményére alapozni. Rebecca Seal újságíró azt mutatja be, hogy egy szabadúszónak miért nem bölcs dolog másokhoz hasonlítgatni magát a közösségi média gondosan megkomponált világában.","shortLead":"A sikerről alkotott elképzeléseinket nem érdemes mások véleményére alapozni. Rebecca Seal újságíró azt mutatja be...","id":"20210516_Miert_veszelyes_a_kozossegi_media_az_egyedul_dolgozok_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75418358-47f0-4d0e-9789-64982c844b1f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210516_Miert_veszelyes_a_kozossegi_media_az_egyedul_dolgozok_szamara","timestamp":"2021. május. 16. 19:14","title":"Miért veszélyes a közösségi média az egyedül dolgozók számára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben – állítják egészségügyi források. Miközben Pintér Sándor belügyminiszter kezében egyre nagyobb hatalom koncentrálódik, Kásler Miklós is szeretné visszaszerezni a döntési jogát, ehhez azonban nem a legjobb módszert választotta, sőt még a miniszterhez lojális érintettek is meglehetősen hűvösen fogadták az Emmi utasítását.","shortLead":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben –...","id":"20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc2d47b-7a14-40ab-a179-6aa70e005a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","timestamp":"2021. május. 18. 14:30","title":"Kásler és Pintér belső harcáról szólhat az Emmi váratlan körlevele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2645745-b76f-41d0-891d-f3f94142c342","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy bukás miatt az élbolyban mindenki a győztesével azonos időt kapott.","shortLead":"Egy bukás miatt az élbolyban mindenki a győztesével azonos időt kapott.","id":"20210517_Peter_Sagan_nyerte_a_Giro_10_szakaszat_Valter_Attila_meg_mindig_otodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2645745-b76f-41d0-891d-f3f94142c342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea9cf77-24e1-4d9a-9625-4c8185aaa413","keywords":null,"link":"/sport/20210517_Peter_Sagan_nyerte_a_Giro_10_szakaszat_Valter_Attila_meg_mindig_otodik","timestamp":"2021. május. 17. 19:09","title":"Peter Sagan nyerte a Giro 10. szakaszát, Valter Attila még mindig ötödik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy autó és egy motor ütközött.","shortLead":"Egy autó és egy motor ütközött.","id":"20210516_Baleset_tortent_a_Margit_hidon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31900f4b-30e9-4057-8708-c4a332e6c038","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_Baleset_tortent_a_Margit_hidon","timestamp":"2021. május. 16. 16:54","title":"Baleset történt a Margit hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9372cd1-a6d2-48db-82d2-ec8e392f337f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltókat a Királyszék útra riasztották.","shortLead":"A tűzoltókat a Királyszék útra riasztották.","id":"20210517_Lezuhant_egy_auto_az_M1es_autopalyarol_Gyorben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9372cd1-a6d2-48db-82d2-ec8e392f337f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1af68d-d992-416f-85a1-2d1318b9fa87","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_Lezuhant_egy_auto_az_M1es_autopalyarol_Gyorben","timestamp":"2021. május. 17. 09:43","title":"Lezuhant egy autó az M1-es autópályáról Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]