[{"available":true,"c_guid":"7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan órákat vártak a szakadó esőben, mire megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást.","shortLead":"Sokan órákat vártak a szakadó esőben, mire megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást.","id":"20210517_oltopontok_sorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76459b4-30c9-4e5e-9daf-dcc20645d1b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_oltopontok_sorok","timestamp":"2021. május. 17. 16:09","title":"Több száz méteres sorok álltak több budapesti oltópontnál is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lánczi András a Mandineren szállt bele a főpolgármesterbe annak egy korábbi posztja miatt.","shortLead":"Lánczi András a Mandineren szállt bele a főpolgármesterbe annak egy korábbi posztja miatt.","id":"20210516_Corvinusrektor_Karacsony_Gergely_keptelen_volt_az_egyetemen_elvart_teljesitmenyeket_elerni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e3e538-9807-4b26-84d5-dc289d47945e","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Corvinusrektor_Karacsony_Gergely_keptelen_volt_az_egyetemen_elvart_teljesitmenyeket_elerni","timestamp":"2021. május. 16. 14:57","title":"Corvinus-rektor: Karácsony Gergely képtelen volt az egyetemen elvárt teljesítményeket elérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282a6f0e-7e14-4b15-b658-c0e4f02c57c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy háztartási eszközökről ismert japán cég nemrég úgy határozott, hogy egy másfajta terméket is felvesz a palettájára: az okostelefonokat.","shortLead":"Egy háztartási eszközökről ismert japán cég nemrég úgy határozott, hogy egy másfajta terméket is felvesz a palettájára...","id":"20210517_kenyerpirito_balmuda_okostelefon_gyartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=282a6f0e-7e14-4b15-b658-c0e4f02c57c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2267ed-6cd7-479f-91c1-058adc488a2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_kenyerpirito_balmuda_okostelefon_gyartas","timestamp":"2021. május. 17. 12:03","title":"Androidos telefonok gyártásába fog a kenyérpirítós vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sophos kiberbiztonsági cég 167 hamis androidos és iOS alkalmazást azonosított, melyeket a támadók arra használnak, hogy olyan emberektől lopjanak pénzt, akik azt hitték, hogy közben jól ismert és megbízható cégek pénzügyi, kereskedelmi, banki vagy kriptovalutás alkalmazását telepítették. A támadók társkereső oldalakon keresztül célozták meg a felhasználókat.","shortLead":"A Sophos kiberbiztonsági cég 167 hamis androidos és iOS alkalmazást azonosított, melyeket a támadók arra használnak...","id":"20210518_sophos_penzlopo_alkalmazasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431318f8-5ebb-4944-a25a-881ea8125744","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_sophos_penzlopo_alkalmazasok","timestamp":"2021. május. 18. 12:03","title":"Találtak 167 telefonos alkalmazást, amelyekkel pénzt csaltak ki az emberekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c6a47-de40-43f2-9e1a-224d77a954a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már májusban újra várja a nézőket a fővárosi színház, ráadásul egy vadonatúj bemutatóval.","shortLead":"Már májusban újra várja a nézőket a fővárosi színház, ráadásul egy vadonatúj bemutatóval.","id":"20210517_A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_ujranyit_Hegedus_D_Geza_uj_eloadasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c6a47-de40-43f2-9e1a-224d77a954a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39202773-f8b7-4beb-9445-3ff24e18a254","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_ujranyit_Hegedus_D_Geza_uj_eloadasaval","timestamp":"2021. május. 17. 13:10","title":"A Katona József Színház is újranyit, Hegedűs D. Géza új előadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott egy kiskorú lány meztelen képeit szerezte meg és küldte el zsarolásként a sértett iskolatársainak.","shortLead":"A vádlott egy kiskorú lány meztelen képeit szerezte meg és küldte el zsarolásként a sértett iskolatársainak.","id":"20210518_gyermekpornografia_vademeles_pecsi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8625c4-0fa9-43f5-bc63-12b9c204c1eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_gyermekpornografia_vademeles_pecsi_ferfi","timestamp":"2021. május. 18. 10:15","title":"Meztelen képeket csalt ki egy lánytól egy pécsi férfi, majd azokkal zsarolta áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf42d84-5d45-4c25-aebc-3f27f78d8374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen az olasz sportkocsin garantáltan nem csillan meg a napfény. ","shortLead":"Ezen az olasz sportkocsin garantáltan nem csillan meg a napfény. ","id":"20210517_nagyon_fekete_videon_a_vilag_legsotetebb_ferrarija","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebf42d84-5d45-4c25-aebc-3f27f78d8374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6008d12-9bf2-4795-8ce2-781946cec45b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_nagyon_fekete_videon_a_vilag_legsotetebb_ferrarija","timestamp":"2021. május. 17. 11:21","title":"A feketénél is feketébb: videón a világ legsötétebb Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A többi visegrádi országban is jóval nagyobb arányban dolgoztak rendszeresen otthonról a foglalkoztatottak, mint Magyarországon.","shortLead":"A többi visegrádi országban is jóval nagyobb arányban dolgoztak rendszeresen otthonról a foglalkoztatottak, mint...","id":"20210517_Magyarorszag_a_jarvany_alatt_is_unios_sereghajto_volt_az_otthonrol_dolgozok_aranyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c31eef-d838-4031-be6e-2508e0bd681a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_Magyarorszag_a_jarvany_alatt_is_unios_sereghajto_volt_az_otthonrol_dolgozok_aranyaban","timestamp":"2021. május. 17. 17:49","title":"Hiába a járvány, alig dolgozhattak otthonról a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]