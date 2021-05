Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izraeli katonai repülőgépek légi csapások tucatjait mérték különböző célpontokra a Gázai övezetben hétfőre virradóra, miközben a területet uraló Hamász szélsőséges iszlamista szervezet is folytatta a rakéták kilövését.

","shortLead":"Izraeli katonai repülőgépek légi csapások tucatjait mérték különböző célpontokra a Gázai övezetben hétfőre virradóra...","id":"20210517_izrael_legicsapas_gaza_hamasz_raketa_ensz_bt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca7b1b6-8572-41c2-9356-7e9182152221","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_izrael_legicsapas_gaza_hamasz_raketa_ensz_bt","timestamp":"2021. május. 17. 05:32","title":"Izraeli–palesztin konfliktus: rakétatámadásra légi csapás volt a válasz hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334d94d2-6eee-44c3-b550-4176c1d1cc3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életveszélyesen megsérült az autó vezetője.","shortLead":"Életveszélyesen megsérült az autó vezetője.","id":"20210517_patak_pecs_fulladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=334d94d2-6eee-44c3-b550-4176c1d1cc3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63579835-bdac-4f03-a56c-b053cedb36c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_patak_pecs_fulladas","timestamp":"2021. május. 17. 12:09","title":"Patakba zuhant egy autó Pécsen, a sofőr kis híján megfulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184cc354-b8fb-4bc2-b748-17da4f367261","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadidő-autó új LED-es fényszórókat kap, amelyeket a Dacia Logan és a Sandero vezetett be. A forgalmazás kezdete idén ősszel várható. ","shortLead":"A szabadidő-autó új LED-es fényszórókat kap, amelyeket a Dacia Logan és a Sandero vezetett be. A forgalmazás kezdete...","id":"20210518_Kepeken_a_frissitett_Dacia_Duster","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=184cc354-b8fb-4bc2-b748-17da4f367261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24747518-d852-4246-a8f2-31dbbdbc9bce","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Kepeken_a_frissitett_Dacia_Duster","timestamp":"2021. május. 18. 07:16","title":"Képeken a nyár elején érkező, frissített Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén megtartják az ottalvós Erzsébet-táborokat is, június 20-tól augusztus végéig Zánkán, augusztusban pedig Fonyódligeten is várják a gyerekeket – jelentette be Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter.","shortLead":"Idén megtartják az ottalvós Erzsébet-táborokat is, június 20-tól augusztus végéig Zánkán, augusztusban pedig...","id":"20210517_ottalvos_erzsebet_tabor_novak_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0881da-7e08-4af1-a65e-6337c2ccc74f","keywords":null,"link":"/elet/20210517_ottalvos_erzsebet_tabor_novak_katalin","timestamp":"2021. május. 17. 11:20","title":"Ottalvós Erzsébet-táborok is lesznek idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30f9730-243f-420d-bf2a-584702fe34ef","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"Fenyvesi Dóra kutató biológus, molekuláris genetikus, sejt- és fejlődésbiológussal beszélgettünk vitaminpótlásról, az alvás fontosságáról, illetve különböző egészség-hackekről.","shortLead":"Fenyvesi Dóra kutató biológus, molekuláris genetikus, sejt- és fejlődésbiológussal beszélgettünk vitaminpótlásról...","id":"calciumsandoz_20210512_Az_ember_egeszsege_akkor_lehet_a_legjobb_ha_megerti_hogy_mire_lett_kitalalva_a_szervezete_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a30f9730-243f-420d-bf2a-584702fe34ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e58df05-7282-4285-997a-c57d3d2dfcd2","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210512_Az_ember_egeszsege_akkor_lehet_a_legjobb_ha_megerti_hogy_mire_lett_kitalalva_a_szervezete_interju","timestamp":"2021. május. 17. 07:30","title":"„Az ember egészsége akkor lehet a legjobb, ha megérti, hogy mire lett kitalálva a szervezete” (interjú)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"ff12d5c2-5f02-4a1d-8ab2-69281b0212ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fekete Özvegy című film nagy részét nálunk forgatták.","shortLead":"A Fekete Özvegy című film nagy részét nálunk forgatták.","id":"20210517_Latvanyos_budapesti_autosuldozessel_promozzak_az_uj_Marvel_filmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff12d5c2-5f02-4a1d-8ab2-69281b0212ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f6b217-f7b6-44c9-9c25-12065b3f54d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_Latvanyos_budapesti_autosuldozessel_promozzak_az_uj_Marvel_filmet","timestamp":"2021. május. 17. 14:02","title":"Látványos budapesti autósüldözéssel promózzák az új Marvel filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiskunhalason torkollott garázdaságba és testi sértésbe egy maszkviselés miatt kialakult konfliktus.","shortLead":"Kiskunhalason torkollott garázdaságba és testi sértésbe egy maszkviselés miatt kialakult konfliktus.","id":"20210517_maszk_verekedes_kopkodes_elado_bolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0670d2ea-3ae7-4e95-8c3a-92d3f92819d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_maszk_verekedes_kopkodes_elado_bolt","timestamp":"2021. május. 17. 09:11","title":"Nem volt hajlandó maszkot húzni, leköpte az eladót és megverte a bolt tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17162f65-9345-4d9f-b573-606de84320cb","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A ferencvárosi polgármester szerint jelenleg a budapesti konzultáció az egyetlen módja annak, hogy az itt lakók kézzelfogható véleményt formáljanak a Fudan kampuszépítéséről. Az „Üzenjünk Pekingnek” mottójú akció júniusban indul, a kérdésekre online és offline is lehet majd válaszolni.","shortLead":"A ferencvárosi polgármester szerint jelenleg a budapesti konzultáció az egyetlen módja annak, hogy az itt lakók...","id":"20210517_Baranyi_Krisztina_Nem_engedhetjuk_hogy_a_Fudanugy_kikeruljon_a_kozbeszedbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17162f65-9345-4d9f-b573-606de84320cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6569ea07-fd1f-4707-b2f1-5ce239cf6084","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_Baranyi_Krisztina_Nem_engedhetjuk_hogy_a_Fudanugy_kikeruljon_a_kozbeszedbol","timestamp":"2021. május. 17. 19:39","title":"Baranyi Krisztina: Nem engedhetjük, hogy a Fudan-ügy kikerüljön a közbeszédből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]