[{"available":true,"c_guid":"282a6f0e-7e14-4b15-b658-c0e4f02c57c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy háztartási eszközökről ismert japán cég nemrég úgy határozott, hogy egy másfajta terméket is felvesz a palettájára: az okostelefonokat.","shortLead":"Egy háztartási eszközökről ismert japán cég nemrég úgy határozott, hogy egy másfajta terméket is felvesz a palettájára...","id":"20210517_kenyerpirito_balmuda_okostelefon_gyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=282a6f0e-7e14-4b15-b658-c0e4f02c57c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2267ed-6cd7-479f-91c1-058adc488a2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_kenyerpirito_balmuda_okostelefon_gyartas","timestamp":"2021. május. 17. 12:03","title":"Androidos telefonok gyártásába fog a kenyérpirítós vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mire megjött az SMS, többek nem tudtak foglalni helyszínt Budapesten.","shortLead":"Mire megjött az SMS, többek nem tudtak foglalni helyszínt Budapesten.","id":"20210516_Volt_aki_tobb_szaz_kilometert_utazott_a_Pfizerert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64fe65b-3fbc-4ede-9fe9-76925da4d438","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Volt_aki_tobb_szaz_kilometert_utazott_a_Pfizerert","timestamp":"2021. május. 16. 18:06","title":"Volt, aki több száz kilométert utazott a Pfizerért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiskunhalason torkollott garázdaságba és testi sértésbe egy maszkviselés miatt kialakult konfliktus.","shortLead":"Kiskunhalason torkollott garázdaságba és testi sértésbe egy maszkviselés miatt kialakult konfliktus.","id":"20210517_maszk_verekedes_kopkodes_elado_bolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0670d2ea-3ae7-4e95-8c3a-92d3f92819d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_maszk_verekedes_kopkodes_elado_bolt","timestamp":"2021. május. 17. 09:11","title":"Nem volt hajlandó maszkot húzni, leköpte az eladót és megverte a bolt tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus reméli, hogy a Fidesz, nem pedig előválasztási versenytársa, a szocialista Tóth Csaba áll az akció mögött.","shortLead":"A politikus reméli, hogy a Fidesz, nem pedig előválasztási versenytársa, a szocialista Tóth Csaba áll az akció mögött.","id":"20210516_Szorolapokon_igyekeznek_lejaratni_Hadhazy_Akost_Zugloban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3849dc71-59a0-481a-9b75-36915dac301b","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Szorolapokon_igyekeznek_lejaratni_Hadhazy_Akost_Zugloban","timestamp":"2021. május. 16. 15:39","title":"Szórólapokon igyekeznek lejáratni Hadházy Ákost Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az össznézőszám még így is döbbenetesen alacsony. 173-an ültek be az Oscar-díjas film premierjére, ezren az új magyar filmre.","shortLead":"Az össznézőszám még így is döbbenetesen alacsony. 173-an ültek be az Oscar-díjas film premierjére, ezren az új magyar...","id":"20210517_Tizenotszor_annyian_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon_mint_ket_hete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75d2c16-7024-4be0-b172-a7bfe9f3f8de","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Tizenotszor_annyian_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon_mint_ket_hete","timestamp":"2021. május. 17. 15:42","title":"Tizenötször annyian moziztak a hétvégén Magyarországon, mint két hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csitulnak az összecsapások, az izraeli kormányfő továbbra is erőteljes válaszokat ígért a rakétatámadásokra.","shortLead":"Nem csitulnak az összecsapások, az izraeli kormányfő továbbra is erőteljes válaszokat ígért a rakétatámadásokra.","id":"20210516_A_Hamasz_vezetojenek_otthonat_bombaztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f82483-6aba-4aa3-a56d-9d6e621fea85","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_A_Hamasz_vezetojenek_otthonat_bombaztak","timestamp":"2021. május. 16. 08:33","title":"A Hamász vezetőjének otthonát bombázták éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","shortLead":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","id":"20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7243d-2351-4ab0-bf4f-21f0a1d53cd7","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","timestamp":"2021. május. 16. 10:18","title":"Cara Delevingne a vaginájáról készített különleges videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a12eb6e-90b8-4b9a-a61a-eb00a0b095a8","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Ötszázezer forinttal szúrná ki a szemét a kormány azoknak a mozgáskorlátozottaknak, akiktől milliókat elvett.","shortLead":"Ötszázezer forinttal szúrná ki a szemét a kormány azoknak a mozgáskorlátozottaknak, akiktől milliókat elvett.","id":"202119__rokkantsagi_penzek__kisemmizes__semjen_zsolt__antiszocialis_ellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a12eb6e-90b8-4b9a-a61a-eb00a0b095a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637a0ae5-c542-47bb-b8be-8bfd084d60b4","keywords":null,"link":"/360/202119__rokkantsagi_penzek__kisemmizes__semjen_zsolt__antiszocialis_ellatas","timestamp":"2021. május. 16. 13:30","title":"Piszkos alkut ajánl az állam a rokkantnyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]