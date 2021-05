Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cf8f77ea-f25b-4900-9eb9-edd83c7f6947","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korrupcióellenes ügyészség vagy szociális intézmény?","shortLead":"Korrupcióellenes ügyészség vagy szociális intézmény?","id":"20210517_fekete_gyor_andras_2022_karmelita_kolostor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf8f77ea-f25b-4900-9eb9-edd83c7f6947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b7b21a-7c4d-4eeb-ad08-5f8f637de147","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210517_fekete_gyor_andras_2022_karmelita_kolostor","timestamp":"2021. május. 17. 15:49","title":"Fekete-Győr András már azt tervezi, hogy mi legyen a Karmelitában 2022 után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három ellenzéki jelölt van már a csepeli, illetve soroksári választókerületben.","shortLead":"Három ellenzéki jelölt van már a csepeli, illetve soroksári választókerületben.","id":"20210518_mszp_szabo_szabolcs_komjathi_imre_csepel_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f34d0a-48e9-4722-8711-245ecbd40ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_mszp_szabo_szabolcs_komjathi_imre_csepel_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 18. 19:35","title":"Az elnökhelyettesét indítja az MSZP a csepeli előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy, a könnyűzene megújításáról szóló konferencián Demeter Szilárd azt is hangsúlyozta, hogy a Petőfi Irodalmi Ügynökségen keresztül az idei évben 5 milliárd forintot tudnak majd pályázaton kiosztani.","shortLead":"Egy, a könnyűzene megújításáról szóló konferencián Demeter Szilárd azt is hangsúlyozta, hogy a Petőfi Irodalmi...","id":"20210517_Tamogatja_Demeter_Szilard_hogy_a_kulturalis_afat_5_szazalekra_csokkentsek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52d942a-267a-4b72-8a70-3c81e7d66e6b","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Tamogatja_Demeter_Szilard_hogy_a_kulturalis_afat_5_szazalekra_csokkentsek","timestamp":"2021. május. 17. 10:06","title":"Támogatja Demeter Szilárd, hogy a kulturális áfát 5 százalékra csökkentsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi online szerencsejátékra és kaszinóban költötte el a pénzt. Az egészet elvesztette.","shortLead":"A férfi online szerencsejátékra és kaszinóban költötte el a pénzt. Az egészet elvesztette.","id":"20210517_bank_penztaros_csalas_szerencsejatek_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8eea793-0bcb-49e3-8c16-da757eff8432","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_bank_penztaros_csalas_szerencsejatek_itelet","timestamp":"2021. május. 17. 10:01","title":"Egyetlen hónap alatt 62 milliót nyúlt le munkáltatójától egy banki pénztáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjesztette tevékenységét és már nem egyetlen országban szedi áldozatait a kiberkutatók által TeaBotnak nevezett androidos vírus. Vigyázat: kifejezetten veszélyes kártevőről van szó.","shortLead":"Kiterjesztette tevékenységét és már nem egyetlen országban szedi áldozatait a kiberkutatók által TeaBotnak nevezett...","id":"20210517_europa_android_virus_teabot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d590d699-8f62-4097-b64c-f9e7f5333152","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_europa_android_virus_teabot","timestamp":"2021. május. 17. 08:03","title":"Trükkös vírus terjed Európában, ha androidos, figyeljen oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok és nagy széllökések miatt adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Zivatarok és nagy széllökések miatt adtak ki figyelmeztetést.","id":"20210518_szel_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26aa6bef-02b4-43c7-bbf4-681554c9d6b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_szel_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2021. május. 18. 05:23","title":"Délelőtt a szél tombol, este térhetnek vissza a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, a CEU, valamint a modellváltó egyetemek után ezúttal a Diákváros-projekt érdekeltjei kapnak ízelítőt, hogy milyen is az, amikor Palkovics a szavát adja valamire. Az innovációs és technológiai miniszter hétfőn egyeztetett a főváros vezetőivel a Fudan Egyetem kampuszának sorsáról, a jelek szerint pedig továbbra is csak azt érdemes elhinni Palkovicsnak, ami már megtörtént.

","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, a CEU, valamint a modellváltó egyetemek után ezúttal a Diákváros-projekt...","id":"20210518_palkovics_itm_targyalas_orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15095a49-1d39-4581-837c-b30dc3029313","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_palkovics_itm_targyalas_orbankormany","timestamp":"2021. május. 18. 12:05","title":"A Palkovics-trükk: így nyomja le ellenfeleit a kormány végrehajtóembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is nagy ütemben zuhan a kormányközeli kézbe került lapok olvasottsága.","shortLead":"Továbbra is nagy ütemben zuhan a kormányközeli kézbe került lapok olvasottsága.","id":"20210518_kesma_megyei_lapok_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee3910e-c9ca-4021-b9c6-01e8909f654e","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_kesma_megyei_lapok_eladas","timestamp":"2021. május. 18. 19:15","title":"Csak idén hatezer olvasót vesztettek a kormánykézbe került megyei lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]