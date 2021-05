Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon lévő Windows 10-be építik őket.","shortLead":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon...","id":"20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82dc7ba1-5178-4999-8745-35d7b21d399b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 19. 11:35","title":"A Microsoft hivatalosan is elkaszálta az új Windowst, ami a gyenge gépeken is jobban futott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d43b017-ea47-45e4-adae-b5f565cf01d9","c_author":"Electrolux","category":"brandcontent","description":"Tóth Péterrel, az Electrolux Magyarország Értékesítési Divíziójának Vezetőjével beszélgettünk az elmúlt egy év trendjeiről, és arról, hogy milyen kihívások elé állítja a gyártókat a környezettudatosság fontossága. Az Electrolux a pandémia alatt még inkább ráfeküdt az online vásárlásra, és ott tartunk, hogy lassan tényleg fölösleges elmennünk a boltokba, hogy elképzelhessük az új sütőnket a konyhánkban. ","shortLead":"Tóth Péterrel, az Electrolux Magyarország Értékesítési Divíziójának Vezetőjével beszélgettünk az elmúlt egy év...","id":"20210414_A_tavalyi_evunk_a_fozesrol_es_a_takaritasrol_szolt_Electrolux_pandemia_haztartasigepek_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d43b017-ea47-45e4-adae-b5f565cf01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdee94cd-6784-4f06-8759-9c077768f901","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210414_A_tavalyi_evunk_a_fozesrol_es_a_takaritasrol_szolt_Electrolux_pandemia_haztartasigepek_interju","timestamp":"2021. május. 18. 20:10","title":"A tavalyi évünk a főzésről és a takarításról szólt otthon, a vasalást bezzeg hanyagoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f053dd4-6ed3-4e4e-8c7c-c216dd668174","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2017-ben cserkészte be a szigetszentmiklósi nőt, egy vállalkozó volt feleségét. Megütötte, megszúrta és eltemette, de az áldozat ekkor még élt. A bíróság jelezte, az ügyben utaltak adatok egy felbujtó létezésére is, de az ügyészség csak Sz. A. ellen emelt vádat.\r

\r

","shortLead":"2017-ben cserkészte be a szigetszentmiklósi nőt, egy vállalkozó volt feleségét. Megütötte, megszúrta és eltemette, de...","id":"20210517_jogeros_itelet_ujhartyani_gyilkos_elve_eltemette_fovaros_itelotabla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f053dd4-6ed3-4e4e-8c7c-c216dd668174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f04b30-9ac1-470d-8ab4-05736464205e","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_jogeros_itelet_ujhartyani_gyilkos_elve_eltemette_fovaros_itelotabla","timestamp":"2021. május. 17. 19:59","title":"Jogerősen is életfogytiglanit kapott az áldozatát élve eltemető exrendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma 1908-ra csökkent.","shortLead":"A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma 1908-ra csökkent.","id":"20210519_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e84510-50e5-42fe-a50d-07fb79d8d662","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 19. 09:20","title":"Koronavírus: 52 halálos áldozat, 4,79 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bf4110-d40f-4b85-8fa6-5337b8adb455","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Együtt digitalizálják majd a műtárgyakat.","shortLead":"Együtt digitalizálják majd a műtárgyakat.","id":"20210517_4ig_nemzeti_muzeum_megallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35bf4110-d40f-4b85-8fa6-5337b8adb455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e602a587-d364-4194-936e-5b76a1b1944a","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_4ig_nemzeti_muzeum_megallapodas","timestamp":"2021. május. 17. 20:27","title":"Stratégiai megállapodást kötött a 4iG és a Nemzeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f9c7b5-a998-4848-ad25-66c6d7473eb6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Épp akkor fosztják meg a terror- és szélsőséges szervezetek tagjait az indulási lehetőségtől, amikor a börtönben ülő ellenzéki aktivista szervezeteit is ilyennek nyilvánítják.","shortLead":"Épp akkor fosztják meg a terror- és szélsőséges szervezetek tagjait az indulási lehetőségtől, amikor a börtönben ülő...","id":"20210518_navalnij_allami_duma_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77f9c7b5-a998-4848-ad25-66c6d7473eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166714e2-ada7-4285-87c5-846ec9432445","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_navalnij_allami_duma_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 18. 19:57","title":"Ellehetetleníti az orosz parlament Navalnij szervezetei számára a választáson való indulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53aeef2c-22fc-47b7-b6a1-6d1d80f22447","c_author":"Euronews","category":"vilag","description":"Az őrök orra előtt törtek be 2019-ben egy éjszaka, számos műkincset vittek el, mára azonban az összes gyanúsítottat letartóztatták. ","shortLead":"Az őrök orra előtt törtek be 2019-ben egy éjszaka, számos műkincset vittek el, mára azonban az összes gyanúsítottat...","id":"20210519_drezdai_mukincsrablas_utolso_gyanusitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53aeef2c-22fc-47b7-b6a1-6d1d80f22447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf890be-eeda-4366-9a65-19d43541886b","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_drezdai_mukincsrablas_utolso_gyanusitott","timestamp":"2021. május. 19. 14:19","title":"Hosszú bujkálás után fogták el a drezdai kincstárrablás utolsó gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97cb7fe0-1bd2-499e-b939-3dd807508c31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház adatai szerint a bezártság komoly nyomokat hagyott a fiatalokban: a járvány alatt megduplázódott azon serdülők száma, akiket foglalkoztatott az öngyilkosság gondolata. A reménytelenség, motiválatlanság és a szorongás általános érzéssé vált.","shortLead":"A Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház adatai szerint a bezártság komoly nyomokat hagyott a fiatalokban...","id":"20210519_2021ben_szokatlanul_sok_kamaszt_foglalkoztatott_az_ongyilkossag_gondolata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97cb7fe0-1bd2-499e-b939-3dd807508c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61e49a8-eaa1-4beb-946a-2beaf9de3073","keywords":null,"link":"/elet/20210519_2021ben_szokatlanul_sok_kamaszt_foglalkoztatott_az_ongyilkossag_gondolata","timestamp":"2021. május. 19. 14:53","title":"2021-ben szokatlanul sok kamaszt foglalkoztatott az öngyilkosság gondolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]