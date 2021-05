Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f8e88170-d1a2-4b4f-8b26-36546cdf3744","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A konkrét verseibe az aktuálpolitika kevéssé szűrődik be, de a hangulatára rányomja a bélyegét – mondja Závada Péter a HVG-nek adott interjúban.","shortLead":"A konkrét verseibe az aktuálpolitika kevéssé szűrődik be, de a hangulatára rányomja a bélyegét – mondja Závada Péter...","id":"20210519_Zavada_Peter_Ugy_tunik_Magyarorszagon_ismet_az_ero_szult_jogot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8e88170-d1a2-4b4f-8b26-36546cdf3744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3454b47-5cbd-4a7a-89f3-9c1345e9af0a","keywords":null,"link":"/kultura/20210519_Zavada_Peter_Ugy_tunik_Magyarorszagon_ismet_az_ero_szult_jogot","timestamp":"2021. május. 19. 13:45","title":"Závada Péter: Úgy tűnik, Magyarországon ismét az erő szült jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87f0a9d-55d2-415b-a178-9aa23721835b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szóban is kifejtette a 2022-es kormányzati költségvetéssel szembeni kritikáit a Költségvetési Tanács elnöke a Parlamentben. A kormányzati tervekkel szembemenő ajánlásait az azokról végső soron dönteni hivatott képviselők „megfontolásába” ajánlotta.","shortLead":"Szóban is kifejtette a 2022-es kormányzati költségvetéssel szembeni kritikáit a Költségvetési Tanács elnöke...","id":"20210519_koltsegvetesi_tanacs_kormany_elleni_lazadas_orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f87f0a9d-55d2-415b-a178-9aa23721835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1bd6fd-af81-43b1-9fbc-7cb364bc9412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_koltsegvetesi_tanacs_kormany_elleni_lazadas_orszaggyules","timestamp":"2021. május. 19. 13:33","title":"A Költségvetési Tanács elnöke finoman a kormány elleni lázadásra szólította fel az országgyűlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295fba71-2a3b-49cb-ac5d-31dc04f9f290","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Milák Kristóf Európa-bajnoki csúcsot úszott 200 méter pillangón a budapesti viadalon.","shortLead":"Milák Kristóf Európa-bajnoki csúcsot úszott 200 méter pillangón a budapesti viadalon.","id":"20210519_milak_kenderesi_vizes_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=295fba71-2a3b-49cb-ac5d-31dc04f9f290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0b2cd7-426d-4588-b545-af2ef0537fae","keywords":null,"link":"/sport/20210519_milak_kenderesi_vizes_eb","timestamp":"2021. május. 19. 19:58","title":"Milák Európa-bajnok, Kenderesi bronzérmes a Duna Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b0b967-da25-47ad-8549-67a652ee9980","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiterjesztett valóságra építkezve valósítja meg új szolgáltatását a Chaos Karts nevű gokartpálya. Azt ígérik, hogy a versenyzők soha nem látott élményben részesülhetnek.","shortLead":"A kiterjesztett valóságra építkezve valósítja meg új szolgáltatását a Chaos Karts nevű gokartpálya. Azt ígérik...","id":"20210519_chaos_karts_london_gokart_kiterjesztett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2b0b967-da25-47ad-8549-67a652ee9980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac653838-f064-434d-bb15-1081483a819c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_chaos_karts_london_gokart_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2021. május. 19. 13:05","title":"Félig játék, félig valóság: újfajta gokartélmény lesz kipróbálható Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt újra elővett egy régi módszert.","shortLead":"A kormánypárt újra elővett egy régi módszert.","id":"20210519_kozossegi_media_fidesz_lejaratas_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7893442a-e40f-4c11-9f0c-246982b25334","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_kozossegi_media_fidesz_lejaratas_karacsony_gergely","timestamp":"2021. május. 19. 10:05","title":"Milliókat költött a Fidesz, hogy lejárassa Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A megnövelt összeget a júniusi kifizetéskor kapják meg a nyugdíjasok.","shortLead":"A megnövelt összeget a júniusi kifizetéskor kapják meg a nyugdíjasok.","id":"20210519_nyugdijemeles_nyugdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bb4afb-abb2-4e02-9904-c30e66207803","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_nyugdijemeles_nyugdij","timestamp":"2021. május. 19. 08:15","title":"0,6 százalékos nyugdíjemelés jön június 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Senki nem bízik senkiben.","shortLead":"Senki nem bízik senkiben.","id":"20210519_Mikor_engedelyezi_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Szputnyikot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abed4520-827c-45b2-87a9-6fe9fcebeb42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Mikor_engedelyezi_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Szputnyikot","timestamp":"2021. május. 19. 06:58","title":"Mikor engedélyezi az Európai Gyógyszerügynökség a Szputnyikot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi megszerezte az asszony személyes adatait is, és tévét, telefont vásárolt magának.","shortLead":"A férfi megszerezte az asszony személyes adatait is, és tévét, telefont vásárolt magának.","id":"20210520_Millio_forint_csalt_ki_tarskereso_oldal_janoshalmi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa3e6b0-8bd8-4ed9-a36d-695a61b0d906","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Millio_forint_csalt_ki_tarskereso_oldal_janoshalmi_ferfi","timestamp":"2021. május. 20. 09:45","title":"2 millió forintot csalt ki a társkereső oldalon megismert nőtől egy jánoshalmi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]