[{"available":true,"c_guid":"098d8ad4-bc19-4713-98e9-c5c2bbf6449a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diana hercegnő fiai nyilatkozatban ítélték el a módszereket, amelyekkel megszületett a botrányos interjú.","shortLead":"Diana hercegnő fiai nyilatkozatban ítélték el a módszereket, amelyekkel megszületett a botrányos interjú.","id":"20210521_Harry_es_Vilmos_herceg_soha_tobbe_nem_akarja_latni_a_BBC_Dianainterjujat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=098d8ad4-bc19-4713-98e9-c5c2bbf6449a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e014955-8832-482f-953c-2b030197658a","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Harry_es_Vilmos_herceg_soha_tobbe_nem_akarja_latni_a_BBC_Dianainterjujat","timestamp":"2021. május. 21. 07:49","title":"Harry és Vilmos herceg soha többé nem akarja látni a BBC Diana-interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721833af-0804-4c31-842a-77915f55b210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sundar Pichai, a Google vezére arról beszélt, az évtized végére már a boltok polcaira kerülhet a Google első, kerekedelmi forgalomba kerülő kvantumszámítógépe.","shortLead":"Sundar Pichai, a Google vezére arról beszélt, az évtized végére már a boltok polcaira kerülhet a Google első...","id":"20210519_google_asztali_kvantumszamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=721833af-0804-4c31-842a-77915f55b210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec706cf2-693d-4f6a-8d59-6552860a44c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_google_asztali_kvantumszamitogep","timestamp":"2021. május. 19. 16:03","title":"Asztali kvantumszámítógépet fejleszt a Google, 2029-ben kezdhetik árulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea1ca9c-df03-4683-9e4c-07c781f99af9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mamma Mia! producerei és az egyik legtehetségesebb hollywoodi forgatókönyvíró dolgozik a filmen. ","shortLead":"A Mamma Mia! producerei és az egyik legtehetségesebb hollywoodi forgatókönyvíró dolgozik a filmen. ","id":"20210520_Eletrajzi_film_keszul_Cherrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea1ca9c-df03-4683-9e4c-07c781f99af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4e8dc9-bc05-4cd5-b3b5-03c6bb4fdb58","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Eletrajzi_film_keszul_Cherrol","timestamp":"2021. május. 20. 09:47","title":"Életrajzi film készül Cherről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 27 tagállam közül csak Magyarország nem értett egyet azzal az üzenettel: most az a legfontosabb, hogy elhallgassanak a fegyverek. „Ki tudja, miért” – mondta Heiko Maas.","shortLead":"A 27 tagállam közül csak Magyarország nem értett egyet azzal az üzenettel: most az a legfontosabb, hogy elhallgassanak...","id":"20210519_izraeli_palesztin_konfliktus_kulugyminiszteri_nyilatkozat_szijjarto_peter_heiko_maas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7913b0db-bc58-47ad-ac04-22802b5d6dee","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_izraeli_palesztin_konfliktus_kulugyminiszteri_nyilatkozat_szijjarto_peter_heiko_maas","timestamp":"2021. május. 19. 15:39","title":"A magyar vétó ellenére a német külügyminiszter szerint egységesen látja az EU az izraeli–palesztin konfliktust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b845864d-da9e-4662-968e-6973cb95a99e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A készítmény Európában Drovelis márkanéven kerül majd piacra.","shortLead":"A készítmény Európában Drovelis márkanéven kerül majd piacra.","id":"20210520_europai_bizottsag_richter_fogamzasgatlo_engedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b845864d-da9e-4662-968e-6973cb95a99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3cf81b-102f-4860-a4bb-c0ddd7fd1135","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_europai_bizottsag_richter_fogamzasgatlo_engedely","timestamp":"2021. május. 20. 15:49","title":"Az Európai Bizottság engedélyezi a Richter új fogamzásgátlójának a forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4187c671-0572-4159-ac0a-eabf9faa6804","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A környezetkímélő, 3D-nyomtatható zacclámpa csak a kezdet, Borsodi Eszter és Tamási Kinga egy sor más konyhai hulladékot is újrahasznosítana.","shortLead":"A környezetkímélő, 3D-nyomtatható zacclámpa csak a kezdet, Borsodi Eszter és Tamási Kinga egy sor más konyhai...","id":"20210520_kavezacc_muanyag_lampabura_miskolci_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4187c671-0572-4159-ac0a-eabf9faa6804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6fe458-ea02-40a5-97ed-04d050389c67","keywords":null,"link":"/zhvg/20210520_kavezacc_muanyag_lampabura_miskolci_egyetem","timestamp":"2021. május. 20. 13:01","title":"Kávézaccból és műanyagból készített lámpát két miskolci mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szalon az Instagramon is hirdeti, hogy oltottakat nem fogadnak.","shortLead":"A szalon az Instagramon is hirdeti, hogy oltottakat nem fogadnak.","id":"20210520_fodraszat_szepsegszalon_koronavirus_oltas_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1828d92f-5932-41ad-8ee9-02cf257de1ee","keywords":null,"link":"/elet/20210520_fodraszat_szepsegszalon_koronavirus_oltas_ausztralia","timestamp":"2021. május. 20. 19:07","title":"Kitiltották egy ausztrál szépségszalonból a koronavírus ellen oltottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aabc813-04c6-47cd-ae26-368a22217a5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden színészi tudására szükség volt, hogy meg se mozduljon közben.\r

","shortLead":"Minden színészi tudására szükség volt, hogy meg se mozduljon közben.\r

","id":"20210521_Angelina_Joliet_elleptek_a_mehek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aabc813-04c6-47cd-ae26-368a22217a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3009032f-5915-48a8-a82a-d9fc9c18ea15","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Angelina_Joliet_elleptek_a_mehek","timestamp":"2021. május. 21. 09:20","title":"Angelina Jolie-t ellepték a méhek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]