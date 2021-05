Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatoknak kifejlesztendő vakcinák kapcsán bukkant fel a téma.","shortLead":"Az állatoknak kifejlesztendő vakcinák kapcsán bukkant fel a téma.","id":"20210521_kariko_orban_disznosajt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e5ced4-9a31-4e58-acf1-36a28bf10195","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_kariko_orban_disznosajt","timestamp":"2021. május. 21. 07:04","title":"Karikó az Orbánnal való találkozóról: Én említettem a disznósajtot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b313b007-bae8-4765-bc33-83dfbd649dd2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban élő Karikót arról is kérdezték a diákok, hogyan lehet valakiből sikeres kutató.","shortLead":"Az Egyesült Államokban élő Karikót arról is kérdezték a diákok, hogyan lehet valakiből sikeres kutató.","id":"20210520_kariko_katalin_szeged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b313b007-bae8-4765-bc33-83dfbd649dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf96109-4369-4066-a385-bd8cf2bbe246","keywords":null,"link":"/elet/20210520_kariko_katalin_szeged","timestamp":"2021. május. 20. 15:39","title":"Biológia tagozatos diákokkal találkozott Szegeden Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emelkedik a regisztrált új fertőzöttek száma a hét elejéhez képest, de még mindig jóval alacsonyabb a múlt heti értéknél.","shortLead":"Emelkedik a regisztrált új fertőzöttek száma a hét elejéhez képest, de még mindig jóval alacsonyabb a múlt heti...","id":"20210520_koronavirus_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea3fc09-e1c4-4e14-82ee-d02ccd5777c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_koronavirus_szamok","timestamp":"2021. május. 20. 09:10","title":"51 koronavírusos beteg hunyt el, 780 az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa013457-0039-4b7d-a70a-d8576ba83cff","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A divat a tinédzserek életében lehetőséget nyújt az identitásuk és a társadalmi csoporthoz tartozásuk kifejezésére. Ne csodálkozzunk tehát, ha a lányunk elkeseredik, mert nem tud összeállítani egy megfelelő szettet az esti bulira.","shortLead":"A divat a tinédzserek életében lehetőséget nyújt az identitásuk és a társadalmi csoporthoz tartozásuk kifejezésére. Ne...","id":"20210519_Mit_mondjunk_kamasz_gyerekunknek_ha_arra_panaszkodik_nincs_mit_felvennie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa013457-0039-4b7d-a70a-d8576ba83cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921a81e9-eb78-4363-8b6b-17cb832d7ef7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210519_Mit_mondjunk_kamasz_gyerekunknek_ha_arra_panaszkodik_nincs_mit_felvennie","timestamp":"2021. május. 19. 19:15","title":"Mit mondjunk kamasz gyerekünknek, ha arra panaszkodik, hogy nincs mit felvennie?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963d6deb-92a7-4669-9ac7-f94bdeacaeab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár vállalati alkalmazásként indult, a járvány teremtette körülmények között mindinkább személyes programmá is vált a Microsoft Teams. Újabb funkciókkal erősödik ez az oldala.","shortLead":"Bár vállalati alkalmazásként indult, a járvány teremtette körülmények között mindinkább személyes programmá is vált...","id":"20210520_microsoft_teams_szemelyes_funkciok_fejlesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=963d6deb-92a7-4669-9ac7-f94bdeacaeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66cbd6f1-7487-49ed-87e7-15c09f3a8333","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_microsoft_teams_szemelyes_funkciok_fejlesztese","timestamp":"2021. május. 20. 10:03","title":"Újdonság a Teamsben, aminek otthon is örülni fog, nemcsak a cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d81b68-5802-4606-9335-7257c8a8751d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szabad kalózközösségek nem kevesebbet állít, mint hogy a kíméletlen tengeri rablók néhány kiválóságától eredeztethetőek azok az eszmék, melyeket aztán a francia forradalom tűzött zászlajára.","shortLead":"A Szabad kalózközösségek nem kevesebbet állít, mint hogy a kíméletlen tengeri rablók néhány kiválóságától...","id":"202120_konyv__csendes_kettos_unnep_defoebucquoiexquemelin_libertalia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2d81b68-5802-4606-9335-7257c8a8751d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175be125-1d6a-473f-9b97-e483768f360b","keywords":null,"link":"/360/202120_konyv__csendes_kettos_unnep_defoebucquoiexquemelin_libertalia","timestamp":"2021. május. 21. 12:40","title":"A kalózoktól erednek az egyenlőség eszméi? - Ebből a könyvből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335c6f4b-2a67-41e4-bc3e-ebaf3b65339b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Nemzetközi Energiaügynökség egy 400 lépésből álló javaslattal állt elő, amelyek betartása a szakértők szerint szükséges lenne ahhoz, hogy elérjük a párizsi klímaegyezmény célját, és kordában tartsuk a globális felmelegedést.","shortLead":"A Nemzetközi Energiaügynökség egy 400 lépésből álló javaslattal állt elő, amelyek betartása a szakértők szerint...","id":"20210520_nemzetkozi_energiaugynokseg_tanulmany_gazkazan_arusitasa_2025_szendioxid_kibocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=335c6f4b-2a67-41e4-bc3e-ebaf3b65339b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1767cc1-4df1-43cd-9202-a2350e7770a3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210520_nemzetkozi_energiaugynokseg_tanulmany_gazkazan_arusitasa_2025_szendioxid_kibocsatas","timestamp":"2021. május. 20. 08:03","title":"Betiltanák 2025-től a gázkazánok értékesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57059f40-181e-4018-963e-0052622a8f9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap történelmet írt Kína: a világon harmadik országként sikerült landolniuk a Marson. Az odaküldött Zhurong nevű marsjáró most hazaküldte az első fényképeket.","shortLead":"Vasárnap történelmet írt Kína: a világon harmadik országként sikerült landolniuk a Marson. Az odaküldött Zhurong nevű...","id":"20210519_kina_marsjaro_zhurong_tienven_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57059f40-181e-4018-963e-0052622a8f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc451be-6123-4c81-9fe9-a789691619cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_kina_marsjaro_zhurong_tienven_1","timestamp":"2021. május. 19. 17:23","title":"Megjöttek az első fotók, amiket a kínai marsjáró készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]