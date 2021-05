Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c49bb22c-c635-49da-a71e-db281685a80f","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Kell-e igényelni? Milyen jogokkal jár? Mi van, ha valakinek nincs? Megvétózhatja-e az ötletet Magyarország? ","shortLead":"Kell-e igényelni? Milyen jogokkal jár? Mi van, ha valakinek nincs? Megvétózhatja-e az ötletet Magyarország? ","id":"20210521_unios_covidigazolvany_kisokos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c49bb22c-c635-49da-a71e-db281685a80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53e70cf-921b-4e5a-8898-5ae0d73b41dc","keywords":null,"link":"/eurologus/20210521_unios_covidigazolvany_kisokos","timestamp":"2021. május. 21. 17:30","title":"Összegyűjtöttünk minden információt, amit az uniós Covid-igazolványról tudni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","shortLead":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","id":"20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c721a437-5b5f-400e-b71c-ecce0fc4929b","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","timestamp":"2021. május. 21. 19:50","title":"Spontán tüntetni tilos – a kormány azért kicsit pontosította az ötmilliomodik oltás beadása utáni jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2349f5-2b86-40b1-9147-cc453e192999","c_author":"Scheer Katalin","category":"kultura","description":"Egyesek szerint időpocsékolás, mások szerint jó szórakozás. Sokszor azok sem tudják, hogy működik, akik a hasznossága mellett érvelnek. Alig százötven éve vált mindenki számára elérhetővé, ám a digitalizáció következtében máris veszélybe került. Pedig ha leszokunk az elmélyült olvasásról, olyasmiről mondunk le, amitől jobb emberré válhatunk. Maryanne Wolf olvasáskutató szerint a deep reading kiveszése egyenesen a demokráciát veszélyezteti.","shortLead":"Egyesek szerint időpocsékolás, mások szerint jó szórakozás. Sokszor azok sem tudják, hogy működik, akik a hasznossága...","id":"20210520_Nem_arra_szulettunk_hogy_olvassunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a2349f5-2b86-40b1-9147-cc453e192999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8fd696-17f9-4f9e-ab88-18a1098ef704","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Nem_arra_szulettunk_hogy_olvassunk","timestamp":"2021. május. 20. 20:00","title":"Nem arra születtünk, hogy olvassunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez lehet a nyolcadik koronavírus, amely az emberi szervezetben betegséget vált ki.","shortLead":"Ez lehet a nyolcadik koronavírus, amely az emberi szervezetben betegséget vált ki.","id":"20210521_kutyak_tudogyulladas_koronavirus_malajzia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae10bfb-3518-462c-a283-b4081f0dbb2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_kutyak_tudogyulladas_koronavirus_malajzia","timestamp":"2021. május. 21. 21:12","title":"Kutyáktól eredő koronavírusfajtát azonosítottak tüdőgyulladással kezelt malajziai betegekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ce5db8-f588-4cea-b865-0a5bd99f5632","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vizes, mocsaras területek fái kutatók szerint szívószálként működnek, így képesek utat engedni a talajban keletkező gázoknak.","shortLead":"A vizes, mocsaras területek fái kutatók szerint szívószálként működnek, így képesek utat engedni a talajban keletkező...","id":"20210521_szellemfak_fak_szellentes_uveghazhatasu_gazok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ce5db8-f588-4cea-b865-0a5bd99f5632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462d30e1-88ce-44b4-8358-3af1b6b97ec2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210521_szellemfak_fak_szellentes_uveghazhatasu_gazok","timestamp":"2021. május. 21. 15:14","title":"A pusztulóban lévő fák üvegházhatású gázokat szellentenek egy új kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9168d2a8-5f9f-4608-841e-b80f229df147","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A városban még tavaly nyáron tartottak lakossági fórumokat az Öreg-tó partjára tervezett szállodáról. Az önkormányzat dolgozói jelenléti íveket vezettek azokról, akik elmentek ezekre a fórumokra. Egy magánszemély emiatt bejelentést tett, a vizsgálatnak mostanra lett eredménye.","shortLead":"A városban még tavaly nyáron tartottak lakossági fórumokat az Öreg-tó partjára tervezett szállodáról. Az önkormányzat...","id":"20210521_Listaztak_a_tatai_szallodaberuhazast_ellenzo_civileket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9168d2a8-5f9f-4608-841e-b80f229df147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46771ef4-0793-49b1-8e70-ce210087f82c","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_Listaztak_a_tatai_szallodaberuhazast_ellenzo_civileket","timestamp":"2021. május. 21. 15:07","title":"Listázták Tatán a helyi szállodaberuházást ellenző civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269d36cd-49b2-48c1-b205-8a15d94526a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tajvant soha nem látott szárazság sújtja, és az előrejelzések szerint június közepéig nem is érkezik olyan mennyiségű csapadék, ami enyhíthetne a helyzeten.","shortLead":"Tajvant soha nem látott szárazság sújtja, és az előrejelzések szerint június közepéig nem is érkezik olyan mennyiségű...","id":"20210521_tajvan_processzorgyartas_aszaly_szarazsag_chipgyartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=269d36cd-49b2-48c1-b205-8a15d94526a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c4ec55-f3a5-4a5a-bc80-c93fc47bd495","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_tajvan_processzorgyartas_aszaly_szarazsag_chipgyartas","timestamp":"2021. május. 21. 08:33","title":"Történelmi aszály sújtja Tajvant, és ez rossz hír a processzorgyártóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus Karikó Katalin szerint vannak emberek, akiknek teljesen mindegy, hogy mit mondanak, ők akkor is elutasítják az oltást. Az Egyesült Államokban élő szakember három napig vendégeskedik Szegeden.","shortLead":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus Karikó Katalin szerint vannak emberek, akiknek teljesen mindegy, hogy mit...","id":"20210520_kariko_katalin_rns_dns_szeged_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899f34d9-927f-4dd3-a86b-1754364894cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_kariko_katalin_rns_dns_szeged_vakcina","timestamp":"2021. május. 20. 20:13","title":"Karikó Katalin: Aki elhiszi, hogy az RNS beépül a DNS-be, annak nincs tudományos ismerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]