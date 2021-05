Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A doppingügyben első fokon felmentett sportlövő egyebek mellett arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy évek óta támadásoknak van kitéve,","shortLead":"A doppingügyben első fokon felmentett sportlövő egyebek mellett arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy évek óta...","id":"20210521_peni_istvan_interju_sidi_peter_sportloveszet_szabotazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a7b3cf-50ab-490f-8aac-6bc5d99501b0","keywords":null,"link":"/sport/20210521_peni_istvan_interju_sidi_peter_sportloveszet_szabotazs","timestamp":"2021. május. 21. 23:03","title":"Péni István: Eleinte nem akartam elhinni, hogy megmérgeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ce5db8-f588-4cea-b865-0a5bd99f5632","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vizes, mocsaras területek fái kutatók szerint szívószálként működnek, így képesek utat engedni a talajban keletkező gázoknak.","shortLead":"A vizes, mocsaras területek fái kutatók szerint szívószálként működnek, így képesek utat engedni a talajban keletkező...","id":"20210521_szellemfak_fak_szellentes_uveghazhatasu_gazok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ce5db8-f588-4cea-b865-0a5bd99f5632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462d30e1-88ce-44b4-8358-3af1b6b97ec2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210521_szellemfak_fak_szellentes_uveghazhatasu_gazok","timestamp":"2021. május. 21. 15:14","title":"A pusztulóban lévő fák üvegházhatású gázokat szellentenek egy új kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A román kormány döntése alapján mostantól az is karanténkötelezettség nélkül utazhat az országba Magyarországról, akinek nincsen védettségi igazolása.","shortLead":"A román kormány döntése alapján mostantól az is karanténkötelezettség nélkül utazhat az országba Magyarországról...","id":"20210521_romania_magyarorszag_beutazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c88d1a-7ea8-4347-9872-62b753cff4f4","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_romania_magyarorszag_beutazas","timestamp":"2021. május. 21. 17:33","title":"Zöld kategóriába sorolta Magyarországot Románia, szabad a beutazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f026af-39d7-4100-a562-6cd1cd1f5c17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A befektetési szakember szerint a piacok nem számolnak az indiai variáns kockázatával, ez pedig gond.","shortLead":"A befektetési szakember szerint a piacok nem számolnak az indiai variáns kockázatával, ez pedig gond.","id":"20210523_zsiday_viktor_indiai_mutans_mutacio_varians_turistaszezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f026af-39d7-4100-a562-6cd1cd1f5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5aa58-1833-4f86-a8e7-8238dbc63a06","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_zsiday_viktor_indiai_mutans_mutacio_varians_turistaszezon","timestamp":"2021. május. 23. 08:19","title":"Zsiday Viktor úgy véli, hogy az indiai mutáció miatt júliusra véget érhet a turistaszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfbc7db-74d0-4998-9a89-307b52f60f95","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha nincs méh, nem csak méz nincs, hanem számtalan növény termése függ ezektől a kis rovaroktól. Világszerte egyre több ország nagyvárosa indít olyan kezdeményezéseket, amik a városokat a méhek számára is minél élhetőbbé teszik. ","shortLead":"Ha nincs méh, nem csak méz nincs, hanem számtalan növény termése függ ezektől a kis rovaroktól. Világszerte egyre több...","id":"20210522_mehlegelo_biologiai_sokszinuseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dfbc7db-74d0-4998-9a89-307b52f60f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed9a510-c4ae-4eba-b3fe-c74d73757071","keywords":null,"link":"/zhvg/20210522_mehlegelo_biologiai_sokszinuseg","timestamp":"2021. május. 22. 14:00","title":"Miért is van óriási szükség városi méhlegelőkre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyjából hét évtizede szemetel az emberiség az űrben, és egyre kezelhetetlenebb a Föld körüli pályán száguldó anyagdarabkák mennyisége. ","shortLead":"Nagyjából hét évtizede szemetel az emberiség az űrben, és egyre kezelhetetlenebb a Föld körüli pályán száguldó...","id":"202120_honnan_jon_azurszemet_kukavizit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a66178-57f1-4138-9352-963238999dfa","keywords":null,"link":"/360/202120_honnan_jon_azurszemet_kukavizit","timestamp":"2021. május. 21. 14:00","title":"Honnan jön az űrszemét? Mennyi van belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszervezet korábban azt közölte, hogy a pandémia eddig körülbelül 3,4 millió halálos áldozatot követelt. A valós szám azonban 6-8 millió körül lehet.","shortLead":"A világszervezet korábban azt közölte, hogy a pandémia eddig körülbelül 3,4 millió halálos áldozatot követelt. A valós...","id":"20210521_who_koronavirus_jarvany_aldozat_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739d5f8d-9af1-478c-8137-310fd377d1f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_who_koronavirus_jarvany_aldozat_elhunyt","timestamp":"2021. május. 21. 15:33","title":"A WHO szerint világszerte rosszul számoltak, valójában sokkal több áldozata lehet a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ba5c70-8289-46be-88d6-266456c94010","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kálomista Gábor ügyvezetése alatt működő Thália Színház több színésze, valamint Trill Zsolt és Szikszai Rémusz is láthatók lesznek a politikai krimiben. ","shortLead":"A Kálomista Gábor ügyvezetése alatt működő Thália Színház több színésze, valamint Trill Zsolt és Szikszai Rémusz is...","id":"20210521_Kiderult_kik_szerepelnek_a_titkolozasok_kozepette_keszulo_oszodi_beszedrol_szolo_filmben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37ba5c70-8289-46be-88d6-266456c94010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba3820b-3f5c-48e6-8e04-ad488056ed31","keywords":null,"link":"/kultura/20210521_Kiderult_kik_szerepelnek_a_titkolozasok_kozepette_keszulo_oszodi_beszedrol_szolo_filmben","timestamp":"2021. május. 21. 09:18","title":"Kiderült, kik szerepelnek a titkolózások közepette készülő, őszödi beszédről szóló filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]