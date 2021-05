Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a880395e-4315-4bfd-9614-09d6991174ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több jég olvad el a Föld \"harmadik pólusa\", vagyis a Tibeti-fennsíkot körülvevő magashegységek gleccserein, mint amennyi telente képződik.","shortLead":"Több jég olvad el a Föld \"harmadik pólusa\", vagyis a Tibeti-fennsíkot körülvevő magashegységek gleccserein, mint...","id":"20210522_azsia_magashegyi_gleccserek_jegolvadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a880395e-4315-4bfd-9614-09d6991174ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0a222f-d987-45de-80db-53faf4c76a40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_azsia_magashegyi_gleccserek_jegolvadas","timestamp":"2021. május. 22. 11:03","title":"Van már olyan, ahol több jég olvad el, mint amennyi képződik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9de7b3-75f5-4dc7-9111-680e678f1af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András szerint bonyolultabb a kérdés annál, hogy eladják vagy sem a lakásokat, de a Böröcz László féle javaslatról nem érdemes még tárgyalni sem.\r

\r

","shortLead":"Dézsi Csaba András szerint bonyolultabb a kérdés annál, hogy eladják vagy sem a lakásokat, de a Böröcz László féle...","id":"20210522_onkormanyzati_lakasok_eladasa_gyor_dezsi_csaba_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db9de7b3-75f5-4dc7-9111-680e678f1af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58da3aeb-3f6c-4dcb-97c9-51de27a4fb67","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_onkormanyzati_lakasok_eladasa_gyor_dezsi_csaba_andras","timestamp":"2021. május. 22. 10:05","title":"A győri polgármester is kritizálta az önkormányzati lakásvagyon elherdálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A doppingügyben első fokon felmentett sportlövő egyebek mellett arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy évek óta támadásoknak van kitéve,","shortLead":"A doppingügyben első fokon felmentett sportlövő egyebek mellett arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy évek óta...","id":"20210521_peni_istvan_interju_sidi_peter_sportloveszet_szabotazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a7b3cf-50ab-490f-8aac-6bc5d99501b0","keywords":null,"link":"/sport/20210521_peni_istvan_interju_sidi_peter_sportloveszet_szabotazs","timestamp":"2021. május. 21. 23:03","title":"Péni István: Eleinte nem akartam elhinni, hogy megmérgeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cc8369-6446-44fc-a13a-4b865a12f863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi örömzenével várjuk az olvasóinkat holnap hatkor.","shortLead":"Igazi örömzenével várjuk az olvasóinkat holnap hatkor.","id":"20210521_Az_Obudai_Danubia_Zenekar_elo_koncertjen_tombolhatja_ki_magabol_az_elmult_evet_szombaton_a_hvghun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68cc8369-6446-44fc-a13a-4b865a12f863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f5a25f-4b07-4b52-a4f7-654586a66631","keywords":null,"link":"/kultura/20210521_Az_Obudai_Danubia_Zenekar_elo_koncertjen_tombolhatja_ki_magabol_az_elmult_evet_szombaton_a_hvghun","timestamp":"2021. május. 21. 16:14","title":"Az Óbudai Danubia Zenekar élő koncertjén tombolhatja ki magából az elmúlt évet szombaton a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzések alapján továbbra is a fiatalok és az alacsony végzettségűek a legelutasítóbbak a kérdésben.","shortLead":"Az elemzések alapján továbbra is a fiatalok és az alacsony végzettségűek a legelutasítóbbak a kérdésben.","id":"20210521_oltasi_hajlandosag_ksh_24_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b53a481-40d9-4123-8978-fc3cd8c98b13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_oltasi_hajlandosag_ksh_24_het","timestamp":"2021. május. 21. 18:07","title":"Ismét rekordszinten az oltási hajlandóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af54b92-3b67-43ea-8ecc-3869a63863f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bármerre lovagolt is Potápi Árpád, volt ott egy fotós a közmédiától.","shortLead":"Bármerre lovagolt is Potápi Árpád, volt ott egy fotós a közmédiától.","id":"20210522_potapi_lovagol_a_csiksomlyoi_bucsun_semjen_miset_nez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9af54b92-3b67-43ea-8ecc-3869a63863f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48bedac-65cc-4cfb-b5ee-fdc78a10e4d7","keywords":null,"link":"/elet/20210522_potapi_lovagol_a_csiksomlyoi_bucsun_semjen_miset_nez","timestamp":"2021. május. 22. 17:53","title":"Lovon járta végig a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a csíksomlyói búcsút, Semjén is feltűnt a misén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple mobilrendszerében hosszabb ideje fennálló probléma olyannyira zavart egy amerikai felhasználót, hogy inkább lecserélte a készüléket. A slusszpoén: az illető azt állítja, régebben az amerikai gyártónak dolgozott.","shortLead":"Egy, az Apple mobilrendszerében hosszabb ideje fennálló probléma olyannyira zavart egy amerikai felhasználót...","id":"20210521_apple_samsung_okostelefon_ios_ertesites_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ae9421-29f3-43c6-b92b-526b7ab1ab3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_apple_samsung_okostelefon_ios_ertesites_hiba","timestamp":"2021. május. 21. 14:33","title":"Nem bírta tovább elviselni az iPhone hibáját egy volt Apple-dolgozó, ezért Samsungra váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A bíróság ezúttal a 2012-es elnökválasztási kampány anomáliáit vizsgálja.","shortLead":"A bíróság ezúttal a 2012-es elnökválasztási kampány anomáliáit vizsgálja.","id":"20210522_Masodszor_is_bortonbuntetest_kaphat_Nicolas_Sarkozy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c1a446-b6b5-4631-a866-91aa9b65f82b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Masodszor_is_bortonbuntetest_kaphat_Nicolas_Sarkozy","timestamp":"2021. május. 22. 10:23","title":"Másodszor is börtönbüntetést kaphat Nicolas Sarkozy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]