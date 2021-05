Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A klíma- és a járványválság újraértelmezheti a felelősségünket a gyerekvállalás és a jövő iránt. Míg sok nő eddig leginkább csak a szülés időzítésében volt bizonytalan, addig ma már vannak, akik magában a szülésben bizonytalanok. \r

","shortLead":"A klíma- és a járványválság újraértelmezheti a felelősségünket a gyerekvállalás és a jövő iránt. Míg sok nő eddig...","id":"20210522_Gyerekvallalas_gyerektelenseg_klimavalsag_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e0d9f7-2c1c-4a74-a03f-32d0babfc10d","keywords":null,"link":"/360/20210522_Gyerekvallalas_gyerektelenseg_klimavalsag_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. május. 22. 17:00","title":"Akarok-e egy ilyen világba gyereket szülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92f4958-6743-4245-ba22-032786707465","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb egészségügyi cégbe szállt be a volt belügyi államtitkár, Tasnádi László. A háttérben felsejlenek a Borkai-botrányban elhíresült ügyvéd kaszinói.","shortLead":"Újabb egészségügyi cégbe szállt be a volt belügyi államtitkár, Tasnádi László. A háttérben felsejlenek...","id":"202120_steriflow_kaszinotol_covidtesztig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a92f4958-6743-4245-ba22-032786707465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5261a-a5cc-4235-a552-506d650f780b","keywords":null,"link":"/360/202120_steriflow_kaszinotol_covidtesztig","timestamp":"2021. május. 22. 08:30","title":"Thai masszázstól a Covid-tesztig: jött az állami megbízás meg a NER nagyágyúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez lehet a nyolcadik koronavírus, amely az emberi szervezetben betegséget vált ki.","shortLead":"Ez lehet a nyolcadik koronavírus, amely az emberi szervezetben betegséget vált ki.","id":"20210521_kutyak_tudogyulladas_koronavirus_malajzia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae10bfb-3518-462c-a283-b4081f0dbb2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_kutyak_tudogyulladas_koronavirus_malajzia","timestamp":"2021. május. 21. 21:12","title":"Kutyáktól eredő koronavírusfajtát azonosítottak tüdőgyulladással kezelt malajziai betegekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7620575-4f70-4d25-b287-127cca79eba9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az unokái összekenték a miniszterelnököt.","shortLead":"Az unokái összekenték a miniszterelnököt.","id":"20210523_orban_viktor_video_var_hazaspar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7620575-4f70-4d25-b287-127cca79eba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad30c28-a9aa-4173-ac5e-046738e2b2d5","keywords":null,"link":"/elet/20210523_orban_viktor_video_var_hazaspar","timestamp":"2021. május. 23. 09:15","title":"Orbán pörköltszaftosan fotózkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831db251-5576-48de-9754-2fee9b9c8069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 5 millió 6 ezer embert oltottak be - közölte a koronavirus.gov.hu hivatalos oldal.","shortLead":"Eddig 5 millió 6 ezer embert oltottak be - közölte a koronavirus.gov.hu hivatalos oldal.","id":"20210523_44_koronavirusfertozott_hunyt_el_416_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=831db251-5576-48de-9754-2fee9b9c8069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135d8691-bd9d-4a69-8542-c89e4dd97b30","keywords":null,"link":"/itthon/20210523_44_koronavirusfertozott_hunyt_el_416_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2021. május. 23. 09:08","title":"44 koronavírus-fertőzött hunyt el, 416 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0ef344-bebd-4af5-a0e2-c01c31f9aa73","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Tűzzel-vassal visszaállamosítaná a Budapest Airportor Orbán Viktor kormánya, csakhogy ez annyiba kerülne, amennyit még a NER oligarchái sem varázsolhatnak elő. Kapóra jöhet persze egy újabb kínai hitel.","shortLead":"Tűzzel-vassal visszaállamosítaná a Budapest Airportor Orbán Viktor kormánya, csakhogy ez annyiba kerülne, amennyit még...","id":"202120__budapest_airport__nyomasgyakorlas__csuszo_gyorsvasut__repulorajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f0ef344-bebd-4af5-a0e2-c01c31f9aa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f726eecf-289d-4289-bce0-3e8632d7a3dc","keywords":null,"link":"/360/202120__budapest_airport__nyomasgyakorlas__csuszo_gyorsvasut__repulorajt","timestamp":"2021. május. 22. 07:00","title":"Nagyon kell a ferihegyi reptér a kormánynak, Brüsszellel is bajszot akaszt érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7e89ed-f55e-43e7-9598-f80d26eeba37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A híradások szerint a felvonón tizenegyen utaztak, amikor a kábel elszakadt.","shortLead":"A híradások szerint a felvonón tizenegyen utaztak, amikor a kábel elszakadt.","id":"20210523_Lezuhant_Olaszorszagban_egy_hegyi_felvono","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c7e89ed-f55e-43e7-9598-f80d26eeba37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3cfe2d-7cc8-4ec8-86ed-b5701a1b2a12","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_Lezuhant_Olaszorszagban_egy_hegyi_felvono","timestamp":"2021. május. 23. 14:28","title":"Lezuhant Olaszországban egy hegyi felvonó, kilenc ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90f6d98-4a87-4e2a-83b9-8d14d41acb46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Media1.hu-nak a csatorna programigazgatója megerősítette, hogy fizetési gondjaik támadtak, de a jelenség szerinte csak kevés munkatársat érintett.","shortLead":"A Media1.hu-nak a csatorna programigazgatója megerősítette, hogy fizetési gondjaik támadtak, de a jelenség szerinte...","id":"20210521_pesti_tv_fizetes_huth_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f90f6d98-4a87-4e2a-83b9-8d14d41acb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04205868-15af-4785-9384-75ff08158a5b","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_pesti_tv_fizetes_huth_gergely","timestamp":"2021. május. 21. 18:55","title":"Késve jutott a fizetéséhez a kormánypárti Pesti TV több munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]